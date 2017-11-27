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Методы ведения информационной войны. Валяем дурочку

19:20. 27 ноября 2017 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ipolk.ru

Патриарх недавно на Народном Соборе упомянул о том, что сейчас задача «некоторых сил» — расчеловечивание… Есть от чего задуматься.

Особенно, когда ваши оппоненты проявляют некоторый кретинизм, делают умное лицо, но задают глупые вещи:
«а почему неправ Гитлер» или же «а почему вы не согласны, что СССР хотел напасть на рейх»…
или же «а что плохого в содомии»… ну и «а почему нельзя предавать Веру и Отечество»

Другие запускают иную дурочку. Вот на вопрос, почему нельзя оскорблять Церковь, Россию или Победу,
почему нельзя пропагандировать разврат и открыто унижать русский народ вам отвечают
«не нравится не слушайте… а может мне не нравится Церковь или мечеть… я же не требую её снести».
И тут многие теряются, а ведь ответ прост: НЕ ВО ВКУСАХ дело, а в соответствии закону, нормам морали в обществе и правилам поведения.

Я не могу заставить Гозмана снять брюки или майку из-за того, что они не того цвета или фасона.
А если там будет свастика — ещё как. Или же он будет носить лозунг с оскорблением в адрес верующих, в адрес какой-либо нации или кого-нибудь лично, не осужденного судом.

Так что можно носить майку «Гитлер капут», а вот майка с лозунгом «Уничтожим Россию» уже статья…
Или можно сказать, что ты не понимаешь верующих людей и не согласен, а вот назвать их тупыми, неграмотными, дикарями и неполноценными — статья

Можно не ходить на Парад Победы, но назвать Гитлера благом для России, советского воина-освободителя поработителем, призвать отказаться от роли победителя и считать СССР виновным
в начале войны — уже статья… и удивительно, что эти статьи слабо работают

Но есть то, что разрешено, что признано традиционными ценностями в общественном консенсусе, что не противоречит Закону, и Храмы с мечетями не попадает ни в список запрещенных деструктивных культов, ни в перечень «нежелательных иноагентов» (кстати, если где-то будут пропагандировать исламизм и терроризм, прикроют сразу)… и вообще являются традиционными для России. То есть МОЖНО посещать Церковь или мечеть, но посещать кружок гитлерюгенда запрещено, можно ходить в шортах, но голыми (в отличие от ряда скандинавских стран) ходит нельзя. Если вы попытаетесь войти в женский туалет, будучи мужиком, попадете либо в вытрезвитель, либо в число виновных по статье о нарушении правопорядка. Не нравится — дорога открыта, езжайте из России в Еуропу.

И надо быть кретином, чтобы не понимать, а что плохого — насиловать ребенка, показывать трусы на публику, продавать свою честь за печенье на майдане, делить людей на полноценные народы, и на не полноценные, оправдывать безнравственность

А может дело в другом — надо опять обосновать идею о развитии «науки» или демократическом обществе, как самоцели… такое было в рейхе

Но это надо остановить. Иначе нравственный релятивизм уничтожит всех… без различий

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 16725 7947
    Ursus 27 ноября 2017 в 20:04 Ссылка Пометить
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    Дурочку валяют? “Варварами и почти зверьми, людьми второго сорта” называет других как раз патриарх.

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