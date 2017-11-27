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ФСБ выдворила польского “историка” из России

11:00. 27 ноября 2017 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:


ФСБ выслало польского историка из РФ.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) выслала из страны польского историка Генрика Глебоцкого после проведения исследований, касающихся периода политических репрессий 1937–1938 годов. Об этом говорится на сайте Института национальной памяти Польши (IPN). В IPN подчеркивают, что это решение равнозначно запрету на въезд историка в Россию в будущем. По информации IRN, господин Глебоцкий был задержан сотрудниками ФСБ 24 ноября, перед этим его обязали немедленно покинуть территорию России «под угрозой насильственной депортации». Теперь для него также заблокирован доступ к российским архивам, которые нужны ему для исследований в сфере российско-польских отношений XIX—XX веков, над чем Генрик Глебоцкий работает порядка 25 лет.
Чуть более месяца назад власти Польши выдворили из страны российского историка Дмитрия Карнаухова, объяснив это тем, что он использовал свои связи среди местных ученых и журналистов, чтобы дискредитировать польские власти и подорвать взаимодействие страны с Украиной. Российский МИД тогда пообещал ответить на это решение, но связано ли выдворение Генрика Глебоцкого с той историей, пока не сообщается.

https://www.kommersant.ru/doc/3479913?from=hotnews – цинк
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/43292,Komunikat-w-zwiazku-z-zatrzymaniem-dr-hab-Henryka-Glebockiego-przez-FSB-w-Moskwi.html – публикация на сайте польского Института Национальной Памяти (по сути, аналог украинской конторы использующей манипуляции с историей для нациотворческого процесса).

Персонаж занимался раскручиванием темы "Польской операции НКВД". Что замечательно, на сайте "Польского Института Национальной Памяти" вместе с этой новостью идут чудесные статьи "Уничтожение Польского Петербурга" и рассказы про Холокост поляков в СССР.
Например:

Холокост поляков в Советском Союзе по-прежнему не занимает своего места в коллективной памяти – рядом с Катынской резней, украинскими погромами поляков на Волыни и в Восточной Польше или трагедией Варшавского восстания. Сегодня, на волне всеобщего интереса к истории, возвращается "польская операция" НКВД.

Или:

Между тем, в случае с поляками, был использован критерий национальной принадлежности, и в это страшное время поляки в Советском Союзе имели в виду то же самое, что и еврей в Третьем Рейхе

В общем, уже знакомые нам посылы про то, что "кровавый тиран Сталин" специально уничтожал поляков. На Украине реализуется ровно таже самая стратегия, только поляков заменили на украинцев.
Так что тут возникает лишь вопрос, почему деятелям данной организации вообще дают возможность заезжать в Россию.
А помните давние денечки, когда под рассказы "Это для нормализации отношений с Польшей" у нас каялись за Катынь. Прогресс с деле покаяния налицо.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1937, история, кровавая гэбня, нквд, польша, поляки, репрессии, ссср, сталин, фальсификации, фсб
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