Cтолетие революции: несостоявшееся примирение

Основную предпосылку к «согласию и примирению» политолог ВШЭ наивно видит в том, что за последние 25 лет в России выросло целое поколение, которое не отмечало 7 ноября.

По мнению профессора МГИМО и НИУ ВШЭ, почетного президента Российской ассоциации политической науки (РАПН) политолога Ольги Малиновой, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил 30 октября открытие памятника «Стена скорби» в Москве состоялось с такой «помпой» из-за того, что не удалось открыть «Памятник примирения» в Крыму. Властям хотелось (и по-человечески их легко понять) завершить год 100-летия Революции 1917 под лозунгом «согласия и примирения». Хотели поставить массивный (и, судя по описанию, дурацкий) монумент, на котором красноармеец и белогвардеец протягивали бы друг другу руки (хорошо, хоть не взасос целовались!). Его планировалось установить в Керчи, напротив нового моста, затем, по техническим причинам, решили перенести в Севастополь. Но, как только начались работы, общественники подали иск в суд за начало строительства без проведения публичных слушаний. «Идею пришлось похоронить», — скорбно добавила профессор.



Конечно, можно вырастить и поколение, которое вообще не знало бы календаря – но сути проблемы это не решит. Дело же не в памятниках, и не в красных датах.



Дело в том… Ну, давайте без пафоса и лозунгов, пойдём от человека, от вас или меня…

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Такая вот бытовая зарисовка: работаете вы на какого-то хозяина. А хозяин – ну так получилось – не зверь. Редкий случай, но чего в жизни не бывает? И все свои поступки он вам объясняет. Не то, чтобы он обязан это делать – но он по натуре человек недурной…

И вот он тебе объясняет, что у него дочь выходит замуж, и она такая хорошая девочка, и хочется ей шикарную свадьбу, и свадебное путешествие по высшему разряду устроить. А потом дом хороший купить молодоженам – они же такие лапушки!



Вот, мол, посмотри, фотографии всегда при мне – ну разве они не милашки? Согласись – говорит – помочь дочери такое понятное и человеческое желание… Поэтому, говорит, я буду тебе платить меньше – ведь деньги не берутся из ниоткуда, их нужно откуда-то брать…

Потом история повторяется с сыном хозяина. Ему тоже нужно жить красиво и по-человечески. А может, ему нужен стартовый капитал – чтобы запустить своё дело. Он отличный парень, умный и весёлый. И потому ему нужно помочь быть счастливым. И потому вам оплату снова срезают…

При этом, по умолчанию – вашим детям счастья не нужно. Может быть, они недостаточно умны или недостаточно веселы. И на фотках не так мило смотрятся, как хозяйские.



Так или иначе, но их жизнь приносится в жертву чужому счастью, чужому благополучию, чужим возможностям…

Описанная мной схема – в сущности, охватывает все случаи рыночной мелодрамы, все умилительные картины барской или предпринимательской жизни, отражаемые в «примирительском» кинематографе или книгах.



Нам показывают красавцев-офицериков, умопомрачительных сентиментальных красоток, нам показывают всю сложность и изящество их отношений, их культурный уровень, их умилительные чаепития на верандах и т.п. Нас призывают видеть в них не монстров, а людей – думающих, любящих, полных благими пожеланиями, людей красивой человеческой судьбы.

И это действует. Юноша из 80-х начинает искренне ненавидеть «красных монстров» – страшных и грязных, которые ворвались на эти веранды с «маузерами», растоптали эту сложную и выглядящую такой привлекательной жизнь…

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И только спустя годы, поварившись в рыночном аду, этот юноша начинает мучительно прозревать: всё это благолепие, даже если действительно имело место – выстроено на социальном каннибализме. Твой хозяин, стремясь дать СВОИМ детям что-то хорошее, снова и снова отбирает это у ТВОИХ детей.

Для того чтобы они могли тратить побольше – тебе постоянно урезают пайку. Для того, чтобы им жилось полегче – твою жизнь делают всё тяжелее и тяжелее.

Украсть можно по-разному. Не обязательно залезать в карман и потрошить кошелёк. Можно просто срезать расценки, объяснив это конкурентной необходимостью. А можно при высокой инфляции просто «забыть» проиндексировать заработок. Тогда формально человек получает прежнюю сумму, но фактически обходится уже дешевле.

А можно воровать не сами деньги, а возможности. Устройте кристально-честный конкурс на должность между грамотным и неграмотными! Тут уж сама справедливость будет на стороне грамотея… За исключением одной оговорки: а почему неграмотные во взрослые лета вдруг оказались неграмотны?

Правда в том, что люди не просто живут. Люди делят некую, в разные века разную, но в любой момент времени ограниченную сумму.



Эту сумму можно поделить справедливо (более или менее): тогда не будет проигравших, но и выигрыш у выигравших окажется весьма скромным. Скажем так, незавидным…

Можно же сумму деления благ поделить КАК УДОБНО делителям, хозяевам положения в данном, конкретном обществе. То есть освободить себя, своих детей и своих близких от всех и всяческих житейских неудобств. Огромный соблазн, устоять против которого человеку на вершине «пищевой цепи» сложнее сложного…

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Международный финансовый сервис ValuePenguin в своём исследовании сравнил ДОСТУПНОСТЬ чашки кофе-латте из кофейни «Старбакс» в разных странах. Чашка универсальная, как и кофейни: полная идентичность продукта.

Так сколько же нужно «пахать», чтобы на такую универсальную чашку заработать?

В международной торговле мы отдаем результаты трех часов собственного труда (а в случае с чашкой кофе – даже пяти часов) за результат одного часа труда наших так называемых «партнеров»[1].

Это как если бы мы договорились делать друг другу одинаковую работу, но я вам один час, а вы мне – пять. Чертовски выгодно понятно какой стороне! То, над чем я бы пять часов сам ковырялся – я получаю всего за час. Сколько времени высвобождается для отдыха и радости!

ValuePenguin доказал с цифрами, что самый дорогой в мире кофе – в России, а самый дешевый – в США. Если считать в паритетных единицах, то в США чашка латте стоит 2,75 таких единиц, а в России – 12,32 расчётных единиц. Прямо как в ранней песне Ю.Шевчука «Периферия»:

- Высылаем вам 100 вагонов баранины… Ждём от вас два вагона резиновых сапог…

Неэквивалентность товарного обмена – лишь часть неэквивалентности усилий. Неэквивалентность усилий делает очень счастливой выигрывающую в ней сторону, и очень несчастной – проигрывающую…

США продиктовали побеждённой и расчленённой России свои условия обмена 3 условных единицы за 12. Каждый раз отдавая 12 условных долларов (или рублей) мы взамен получаем 3.

При таком обмене 3 на 12, естественно, мы становимся всё беднее и беднее, а наш «партнёр» – богаче и богаче. Тем более он ведь не с нами одними так играет: со всем человечеством…

Но здесь речь только о национальном угнетении, когда группа угнетает группу. Никто не отменял и классического капитализма – угнетение личности личностью.

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Дело не только в том, что Америка нас грабит. Она грабит-то не всех! Свою агентуру в РФ она, наоборот, щедро подкармливает, делится с агентурой плодами грабежей.

Совершенно обыденной и очевидной стала требовательность работодателей при найме на приличную работу. Если там платят на три копейки больше среднего – так уж смотрят, как негру в зубы: и диплом изволь иметь престижный, и тесты пройди, и портфолио покажи, и опыт работы, и рекомендации, и… Всего не перечислишь.

Трудно сдать современное ЕГЭ, трудно попасть в хороший ВУЗ, трудно после ВУЗа нормально трудоустроится.

Но ведь вся эта «каша с гвоздями», вся эта душу выматывающая тягомотина – только для бедных. Только для тех – кто претендует занять исполнительское местечко…

Превратившись, фактически в слугу (даже если и неплохо платят) – у наследника, к которому вообще никаких требований государство и общество не предъявляет.



Наследник любого, даже многомиллиардного состояния, даже целого концерна или консорциума – не обязан сдавать никаких ЕГЭ или ведомственных тестов. Его не проверяют ни в каком отделе кадров, от него не требуется никаких дипломов. Конечно, ни стаж, ни опыт работы наследнику необязательны.

То есть получается: в этом обществе жестоко дерут по всем параметрам исполнительский состав, прогоняя его сквозь строй подобных шпицтрутенам «квалификационных требований». И в то же время нет никаких ограничительных требований к руководящему составу.



Доходит до курьёзов, когда министрами обороны становятся люди, никогда не служившие в армии! По сравнению с такими дикими, бредовыми назначениями никто уже не удивится наследнику, возглавившему химический концерн без базового химического образования. На исполнительских должностях за профпригодность строго спрашивают, а на руководящих – нет…

Другой пример: пенсии. Все уже устали слушать стоны чиновников РФ о том, что пенсии невыносимы для экономики, что надо делать пенсионный возраст 70,80, а лучше – сразу 100 лет. В Греции, например, человек и в 80 лет продолжает работать…

Но ведь это же опять не для всех! Это мы, читатель, и наши дети должны уходить на пенсию после 80 и старше, слушая попрёки Кудрина[2], что медленно вымираем.

Но при этом крупный денежный вклад, дающий стандартный банковский процент позволяет «выйти на пенсию» хоть с самого рождения! То есть возраст рантье вообще не ограничен, как и объёмы получаемой им от общества «пенсии».

Вот и получается – для того, чтобы кто-то мог «оставить дела» в 20 лет – наши с вами дети обрекаются батрачить до 80 и старше… Ибо на пенсии (государственные) у страны денег нет, а на проценты с капитала и дивиденды – завались этих же самых денег…

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Это абсурд? Нет, это не абсурд, это удобство отдельных лиц, взятых в отрыве от блага общества[3]. В итоге чем нам неудобнее, тем им удобнее. Причём речь идёт как о нациях-угнетателях, так и об отдельных людях, «хорошо устроившихся». Так что вы им, отрывая от своих детей, «сто вагонов баранины» – а они вам, может быть, вагончик резиновых галош. Или, может быть, совсем ничего. Они же хозяева жизни. Как они захотят – так и решат, и естественно, скорее всего, они будут максимально решать в свою пользу.

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Пока это так (а это очевидным образом так) – никакое «согласие и примирение» невозможны. Ни красно-белое, ни русско-американское, ни крестьянско-банкирское.

Потому что примирение – это процесс. У любого процесса есть «тело процесса», т.е. фактура действия.



В чём «тело» процесса общественного примирения? Как вы его видите? Как «обнимашки»? Как совместное распитие банкирами и банкротами спиртных напитков?

Но это же вздор и бред. Это всё равно что сифилис лечить припудриванием носа. Есть люди обобранные, и есть те, кто у них украл. И продолжает воровать в текущем режиме. Тут никакие обнимашки, речёвки, и общие круглые столы не помогут. Тут нужно процесс воровства пресечь, то есть устранить саму базу обиды, которая поколение за поколением формирует ненависть и вражду внутри общества.

А следовательно: социализм, как система (естественно, очищенная от исторических деструктивных примесей) – сам по себе и есть согласие и примирение. Он и есть «тело процесса», именуемого «примирением»!

И потому, если вам не нравится термин «социализм», если он вызывает у вас неприятные и к делу не относящиеся ассоциации[4] – помните, что слово всего лишь слово. Ну, называйте этот уклад «эпохой согласия и примирения», в которой люди от пожирания друг друга перешли к сотрудничеству и общему делу на общее благо. Устраивает это вас?

Слово можно ввести или отменить, но суть и «тело процесса» никуда не денутся.

Всякое единство предполагает однородность. Попробуйте сделать бетон из цемента и песка, не смешав их до полной однородности! Не будет бетона, если цемент справа, а песок слева…



Так же и общество: если оно не однородно, то оно не может быть и единым. Слишком велик разрыв в правах, возможностях и интересах у 90 и 10% населения, чтобы они стремились к чему-то одному, единому…

А суть в том, что удобства и неудобства делятся поровну, или с учётом доказуемых заслуг имеющего привилегии лица. Равенство всех перед законом – вот, собственно, единственная возможная основа для примирения. Когда тебе говорят: «получишь столько же, сколько другие! Покажется мало – не взыщи: сколько есть, столько и делим»…

В основе социального согласия – равенство требований, предъявляемых ко всем членам общества. Равенство обязанностей – и равенство прав.

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Нам говорят: нет, мы так не хотим, нам так неудобно. Да к тому же так скучно и тоскливо – серятина, все одинаковые, как типовые «хрущовки», нет азарта, фонтана эмоций… Нет, говорят, давайте так «примирятся»: мы ваших детей сожрём, а вы этом радуйтесь!

Но это, опять-таки, бред. Не может быть социального согласия, социального примирения в обществе, в котором процветает тот или иной вид социального каннибализма.

Потому что цивилизация начала борьбу с людоедством на самых ранних своих ступенях, и у неё нет другого пути, кроме полного преодоления людоедства, включая и его опосредованные или утончённые формы.

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Пока же мы говорим с каннибалами на разных языках. Мы пытаемся обосновать моральную недопустимость каннибализма, нас же начинают убеждать, как это «вкусно». Вот, мол, если бы вы сами попробовали, тогда бы уже не гундели, и т.п.

Безусловно, людям, получившим ситуационное преимущество, выгодно закрепить его за собой и превратить в кастовую пропасть. Им очень удобно сделать весь мир обслугой себя и своих близких. Равноправие и единство обязанностей грозит этим людям, привыкшим сладко и безответственно жрать, грозит массой бытовых неудобств и разного рода неприятностями.

Этот процесс настолько же очевиден, насколько и понятен по-человечески. Угнетателей, которые заботятся о своих близких, очень легко понять…

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… Но при этом – невозможно простить. И примирится невозможно: ведь, по сути, они едят тебя!

И если уж ты настолько наплевал на себя, заглушил безысходность водкой – подумай, а какое будущее у твоих детей?



Они в ЭТОЙ системе родились только чтобы «господам подавать салфетки» – причём на условиях, всё более удобных для господ, а значит – всё менее удобных для них самих.

Это социальный момент, а есть ещё и цивилизационный. Кастовое общество с его фундаментальным, по наследству передаваемым неравноправием – глухо к цивилизации, такие общества всегда тормозят перспективные разработки, науку и культуру. Они обезличивают человека, подменяют ему личность – кастовой принадлежностью.

Почему этот человек – директор, профессор, академик, генерал и т.п.? Просто потому, что он таким родился. Никакой ЛИЧНОЙ заслуги в его карьере нет, да и карьеры, собственно, нет. Биографии большинства современных министров заключаются в трёх словах: «родился, учился, министр». Откройте «Википедию» про Дворковича (аж вице-премьер!) или про Белых (как он стал губернатором?).

Личность ликвидируется внутри заговора. Оттого ни у кого нет стимула к личному самосовершенствованию. В самом деле, зачем учится или геройствовать, если все места уже заранее распределены?

Цивилизация замирает и деградирует. А жизнь человека из низов (более 90% населения) – проиграна уже до начала, до его рождения. Он от рождения обречён нести за другого крест страданий и отдавать другому все возможные в жизни радости…

[1] В исследовании не было бы ничего примечательного, если бы не одна особенность. ValuePenguin предложил сравнить не просто номинальные цены, пересчитав их в общей валюте по официальным курсам, а сделал поправку на паритет покупательной способности (это пересчет экономического показателя в стоимости одинаковой для всех стран корзины товаров.

[2] Бывший «лучший» министр финансов Российской Федерации, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) РФ Алексей Кудрин сделал много заявлений в ходе Общегражданского форума.

Кудрин заявил, что в ближайшие 10−15 лет в мире появятся технологии, которые позволят существенно продлить жизнь человека практически до достижения бессмертия. Это очень опасно, ибо долго живущие старики претендуют на пенсию, а на неё у Кудрина нет денег… Он заявил, что главная проблема для России — это бедность.

И на самом деле в России нет денег на выплату пенсий в том объеме, в котором выплаты осуществляют сегодня. По мнению экс-министра, деньги, которые государство вынуждено вливать в Пенсионный фонд, «должны были быть потрачены на развитие, а не на пенсии». Ранее Кудрин уже заявлял, что в России как минимум на 30% надо сократить число чиновников.

Российский гражданин ближайшего будушего по Кудрину — «бессмертный нищий человек» – шутит ИА REGNUM.

[3] А мэр Москвы Собянин вдруг рассказал о 15 млн «лишних» россиян «У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то» – говорил Сергей Собянин.

[4] Например, с агрессивным сионизмом.



Н. Выхин



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