1941: из писем немецких солдат домой

Рядовой 113-й пехотной дивизии Рудольф Ланге:Запись ефрейтора Цохеля (Висбаден, полевая почта 22408 В):Другой фашист, обер-ефрейтор Иоганнес Гердер писал:Из дневника унтер-офицера 35-го стрелкового полка Гейнца Клина:Из дневника обер-ефрейтора Ганса Риттеля:Запись в блокноте рядового Генриха Тивеля:Из письма, найденного у лейтенанта Гафна:Из письма ефрейтора Менга жене Фриде:Изданный Гитлером за пять дней до нападения на Советский Союз приказ, утверждавший право немецких солдат грабить и истреблять советское население, вменял офицерам в обязанность уничтожать людей по своему усмотрению, им разрешалось сжигать деревни и города, угонять советских граждан на каторжные работы в Германию.Вот строки из этого приказа:, – говорилось в обращении командования нацистов к солдатам.Из приказа командующего 123-й германской пехотной дивизией от 16 августа 1941 года:

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com