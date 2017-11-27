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1941: из писем немецких солдат домой

09:27. 27 ноября 2017 Просмотров - 705 6 коммент. Опубликовал:
Вот как гитлеровцы описывали в дневниках и письмах домой свое продвижение по белорусской земле в 1941 году:

Рядовой 113-й пехотной дивизии Рудольф Ланге: «По дороге от Мира (поселок) до Столбцов (райцентр Брестской области) мы разговариваем с населением языком пулеметов. Крики, стоны, кровь, слезы и много трупов. Никакого сострадания мы не ощущаем. В каждом местечке, в каждой деревне при виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из пистолета по толпе. Надеюсь, что скоро сюда придут отряды СС и сделают то, что не успели сделать мы».

Запись ефрейтора Цохеля (Висбаден, полевая почта 22408 В): «25 июля. Темная ночь, звезд нет. Ночью пытаем русских».

Другой фашист, обер-ефрейтор Иоганнес Гердер писал: «25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище. Люди плачут, а мы смеемся над слезами».

Из дневника унтер-офицера 35-го стрелкового полка Гейнца Клина: «29 сентября 1941 года …Фельдфебель стрелял каждой в голову. Одна женщина умоляла, чтобы ей сохранили жизнь, но и ее убили. Я удивляюсь самому себе — я могу совершенно спокойно смотреть на эти вещи… Не изменяя выражения лица, я глядел, как фельдфебель расстреливал русских женщин. Я даже испытывал при этом некоторое удовольствие…».


Из дневника обер-ефрейтора Ганса Риттеля: «12 октября 1941 г. Чем больше убиваешь, тем это легче делается. Я вспоминаю детство. Был ли я ласковым? Едва ли. Должна быть черствая душа. В конце концов мы ведь истребляем русских — это азиаты. Мир должен быть нам благодарным… Сегодня принимал участие в очистке лагеря от подозрительных. Расстреляли 82 человека. Среди них оказалась красивая женщина, светловолосая, северный тип. О, если бы она была немкой. Мы, я и Карл, отвели ее в сарай. Она кусалась и выла. Через 40 минут ее расстреляли»…

Запись в блокноте рядового Генриха Тивеля: «29.10.1941: Я, Генрих Тивель, поставил себе целью истребить за эту войну 250 русских, евреев, украинцев, всех без разбора. Если каждый солдат убьет столько же, мы истребим Россию в один месяц, все достанется нам, немцам. Я, следуя призыву фюрера, призываю к этой цели всех немцев…

Из письма, найденного у лейтенанта Гафна: «Куда проще было в Париже. Помнишь ли ты эти медовые дни? Русские оказались чертовками, приходится связывать. Сперва эта возня мне нравилась, но теперь, когда я весь исцарапан и искусан, я поступаю проще — пистолет у виска, это охлаждает пыл… Между нами здесь произошла неслыханная в других местах история: русская девчонка взорвала себя и обер-лейтенанта Гросс. Мы теперь раздеваем донага, обыск, а потом… После чего они бесследно исчезают в лагере».

Из письма ефрейтора Менга жене Фриде: «Если ты думаешь, что я все еще нахожусь во Франции, то ты ошибаешься. Я уже на восточном фронте… Мы питаемся картошкой и другими продуктами, которые отнимаем у русских жителей. Что касается кур, то их уже нет… Мы сделали открытие: русские закапывают свое имущество в снег. Недавно мы нашли в снегу бочку с соленой свининой и салом. Кроме того, мы нашли мед, теплые вещи и материал на костюм. День и ночь мы ищем такие находки… Здесь все наши враги, каждый русский, независимо от возраста и пола, будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда их всех уничтожат, будет лучше и спокойнее. Русское население заслуживает только уничтожения. Их всех надо истребить, всех до единого».

Изданный Гитлером за пять дней до нападения на Советский Союз приказ, утверждавший право немецких солдат грабить и истреблять советское население, вменял офицерам в обязанность уничтожать людей по своему усмотрению, им разрешалось сжигать деревни и города, угонять советских граждан на каторжные работы в Германию.

Вот строки из этого приказа:

«У тебя нет сердца, нервов, на войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и сочувствие – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки», – говорилось в обращении командования нацистов к солдатам.

Из приказа командующего 123-й германской пехотной дивизией от 16 августа 1941 года:

«Рекомендуется прибегать к строжайшим мерам наказания, как-то: вешать казненных на площадях для общего обозрения. Об этом сообщать гражданскому населению. На виселицах должны быть таблицы с надписями на русском языке с примерным текстом «повешен тот-то и за тот-то».

Иван Юрьев, grodno-best.info

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, Нацизм, фашизм
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6 коммент.»

  • 2546 1841
    любопытный 27 ноября 2017 в 9:35 Ссылка Пометить
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    А сейчас вот такие звери есть на украине, и в грузии, и в прибалтике. Звери поменяли национальность, а нас как травили и желали убить, так это осталось неизменным.
    Предлагаю в случае времени Х, сразу бомбына Пентагон посылать, может такого кровопролития и не будет

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    • 2979 2571
      александр любопытный 27 ноября 2017 в 10:09 Ссылка Пометить
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      Не будет ни какого кровопролития. Пиндосы мирно через наши “элиты” все сделают. Почти уже сделали. Власть и ЦБ регулярно отправляют деньги на поддержку метрополии, выкачивая эти деньги из своей экономики.

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    • 16067 10400
      Ликвидатор любопытный 27 ноября 2017 в 10:12 Ссылка Пометить
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      нет, они в лондоне и русалиме. сша хозяевами запланировано на взаимное уничтожение вместе с РФ. они вовремя оттуда уедут.
      Ошибка с адресом возмездия может стоить дорого.

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  • 2550 1845
    любопытный 27 ноября 2017 в 11:25 Ссылка Пометить
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    Возможно, Чеширского кота сразу не увидишь он появляется и исчезает ни откуда

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  • 14789 9328
    Волемир 27 ноября 2017 в 11:58 Ссылка Пометить
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    невинноубиенные солдаты вермахта…
    обличитель скажет красная пропаганда.
    Встречаю уже много людей, которые несут околесицу, вроде: “Гитлер шел спасать славян от красной жидовской коммунистической чумы!”.
    Страшно думать о том, в каком мире будут жить наши внуки, если они родятся…

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