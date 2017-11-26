Тишина, способная свести с ума.

В Южном Миннеаполисе в одной из лабораторий Орфилда (Orfield Laboratories) существует комната, которая настолько тихая, что через какое-то время вам станет там настолько невыносимо, что вы можете начать сходить с ума. Эволюционно мы заточены на жизнь в среде, наполненную звуками. Наши предки прислушивались к каждому шороху, благодаря чему мы с вами сейчас существуем.

Комната, о которой идёт речь, блокирует более 99 процентов внешних звуков, и на сегодняшний день никто ещё не смог вынести больше 45 минут, находясь в ней. Создана она для измерения акустического шума. Именно эта комната занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самое тихое в мире место. Чтобы достичь исключительной тишины, в помещении использовали стекловолоконные акустические платформы толщиной в метр, двойные изолированные стены из звукопоглощающей стали и бетон толщиной в 30 см.

Основатель компании и ее президент Стивен Орфилд (Steven Orfield)

При долгом пребывании здесь у человека начинаются галлюцинации. По словам создателя лаборатории Стивена Орфилда, они не однократно проводили эксперименты, как долго человек сможет просидеть в этой комнате. Лучший результат, как и написано выше, — 45 минут. Человек адаптируется к тишине, однако чем тише в помещении, тем больше звуков человек начинает слышать.

Эту комнату многие производители техники используют для того, чтобы определить качество звука, насколько громко звучат их аудио приборы, смартфоны и т. п. Кроме того, здесь тестируют космонавтов перед отправкой в космос. Их помещают в резервуар с водой и оставляют в комнате. Важно узнать как долго космонавт сможет провести в комнате до того как у него начнутся галлюцинации (они начинают «слышать» звуки, которых нет, так как мозгу абсолютно некомфортно без звуков) и сможет ли он с ними справиться. Что же касается мистера Орфилда, создателя комнаты, он смог просидеть в этом тихом помещении 30 минут и в принципе это не плохой результат если учесть, что его искусственный сердечный клапан при работе постоянно «издавал откровенно раздражающие звуки».

«Чем тише комната, тем больше вещей вы слышите. Вы начинаете слышать, как стучит ваше сердце, иногда как двигаются ваши легкие или как бурчит ваш желудок. В безэховой камере вы сами становитесь звуком», — пояснил Орфилд.

Если мы начнем говорить, то не услышим собственного голоса. Если мы попытаемся встать и ходить, то это будет не так-то легко сделать, поскольку на бессознательном уровне мы во время ходьбы в какой-то мере ориентируемся по звукам, издаваемым телом и конечностями, а в данном случае их не будет. Отсутствие звуков не позволит нашему телу нормально балансировать и маневрировать, поэтому лучше во время «сеанса» оставаться на месте — на стуле, который стоит посреди комнаты. Для чистоты эксперимента свет в помещении погашен, чтобы свести к минимуму визуальный фактор.

Почему же не сходят с ума люди, лишенные слуха? Все-таки абсолютной глухоты не бывает, говорят специалисты. Например, в одном санатории для глухих им во время танцев включали музыку. Было замечено, что как только музыка начинала играть, пациенты принимались танцевать. Переставала — они останавливались. Да, глухие люди не слышат звуков, так как слышат их здоровые, но они способны улавливать акустические колебания, что практически полностью исключено в камере Орфилда.

Кстати, если это потребуется, то любой может создать для себя такую комнату для наслаждения абсолютной тишиной. Для этого стены, пол и потолок можно, например, обклеить пустыми лотками из-под яиц (теми, который из вторичной бумаги). От двух до пяти слоев — и прототип безэховой комнаты, хоть и не такой эффективной, готов!

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/tishina-sposobnaia-svesti-s-uma-59fb7b9c780019e55ae59671