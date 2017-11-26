Сводки от ополчения Новороссии 26 ноября 2017

Украинская армия за сутки выпустила по прифронтовым территориям ДНР свыше 1200 боеприпасов. Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 1217 единиц», — отметили в Совместном центре, добавив, что наиболее интенсивным обстрелам со стороны противника подверглись населенные пункты на донецком направлении.

«Русская Весна» связалась с жителями Донецка.

«Так громко уже давно не было», — сообщила нам Светлана, проживающая в центральном Ворошиловском районе. «Слышно было так, будто где-то километрах в четырех падает. И часто».

Сотрудник «Русской Весны», проживающий в относительно спокойном Будённовском районе на востоке города, так же с 15.00 слышал отчетливые звуки обстрелов из предположительно тяжелого вооружения.

Всего, по данным Якубова, за сутки зафиксировано 50 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских военных.

Подверглась вчера обстрелам со стороны украинских оккупантов и ЛНР — за минувшие сутки четыре раза были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Долгое, Калиново и Логвиново. Огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Читайте также: Жестокие кадры последствий боя в ЛНР: убиты и ранены диверсанты ВСУ (ФОТО, ВИДЕО 18+)