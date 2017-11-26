Сводки от ополчения Новороссии 26 ноября 2017
- 12:58 Александр Хуг получил письмо от жителей Гладосово, захваченного ВСУ.
- 12:21 Ситуация в районе Гладосово.
- 11:16 Прекратите эту войну, я хочу нормально жить и не сидеть в подвале – девочка из Ясиноватой.
- 10:22 «Так громко давно не было», — дончане о вчерашних обстрелах.
- 09:00 «Славы захотелось! Кроме матов, слов нет», — советник Порошенко рассказал о провальной атаке ВСУ (ФОТО).
- Вчера 23:02 ВСУ цинично прокомментировали своё наступление на Донбассе.
- Вчера 22:30 Бойцы ДНР проникли в оккупированный ВСУ поселок Гладосово (ВИДЕО).
- Вчера 22:23 МОЛНИЯ: ВСУ открыли артиллерийский огонь по пригородам Донецка.
- Вчера 22:03 Передвижения и позиции ВСУ в захваченном Гладосово.
Александр Хуг получил письмо от жителей Гладосово, захваченного ВСУ
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Ситуация в районе Гладосово
Сюжет военных ДНР о ситуации в районе Гладосово.
Ситуация развивается достаточно типично – поджав нейтралку в районе Гладосово и Травневого, ВСУ начинают прощупывать передок у Гольмовского.
1. Как явствует из украинских источников, планы по наступлению простирались далее захвата нейтралки, но якобы были сорваны воплями Мысягина в сети.
2. Потери под Фрунзе по заявлению Бирюково, были вызваны тем, что командир роты наслушался победных реляций в сети и посчитал нужным провести наступление на своем участке. В результате – погиб сам, плюс еще наплодил кучу убитых и раненых.
Чтение украинских СМИ убивает, да.
3. Постановочное видео с "раздачей гуманитарки" в Гладосово имело несколько иную подоплеку – "герои АТО" организовав разграбление магазинов, часть товаров выдали за "гуманитарку" для организации картинки.
4. ОБСЕ предсказуемо никак не отреагировала на захват поселков на нейтралке и риторику про "нарушение минских соглашений". Не может быть…
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Прекратите эту войну, я хочу нормально жить и не сидеть в подвале – девочка из Ясиноватой
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«Так громко давно не было», — дончане о вчерашних обстрелах
Украинская армия за сутки выпустила по прифронтовым территориям ДНР свыше 1200 боеприпасов. Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 1217 единиц», — отметили в Совместном центре, добавив, что наиболее интенсивным обстрелам со стороны противника подверглись населенные пункты на донецком направлении.
«Русская Весна» связалась с жителями Донецка.
«Так громко уже давно не было», — сообщила нам Светлана, проживающая в центральном Ворошиловском районе. «Слышно было так, будто где-то километрах в четырех падает. И часто».
Сотрудник «Русской Весны», проживающий в относительно спокойном Будённовском районе на востоке города, так же с 15.00 слышал отчетливые звуки обстрелов из предположительно тяжелого вооружения.
Всего, по данным Якубова, за сутки зафиксировано 50 фактов нарушений режима прекращения огня со стороны украинских военных.
Подверглась вчера обстрелам со стороны украинских оккупантов и ЛНР — за минувшие сутки четыре раза были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Долгое, Калиново и Логвиново. Огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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«Славы захотелось! Кроме матов, слов нет», — советник Порошенко рассказал о провальной атаке ВСУ (ФОТО)
Советник Порошенко и Полторака, известный на Украине «волонтер» Юрий Бирюков прокомментировал провальную атаку 58-й бригады ВСУ, солдаты которой попытались выйти на позиции Луганской Народной Республики у линии соприкосновения в Донбассе.
Бирюков приехал на Луганщину и сразу же разместил несколько фото, но пользователи начали задавать вопросы о неудачной попытке ВСУ прорвать линию обороны ВС ЛНР.
«Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли», — написал Бирюков, отвечая на комментарии пользователей под своим постом.
Как сообщала «Русская Весна», один из раненых сутки пролежал в траншее, где был обнаружен бойцами ЛНР, и доставлен в больницу города Кировска.
23 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о двух диверсионных группах, состоящих из 15 человек, которые попытались выйти на позиции ополченцев для совершения провокаций в районе населенного пункта Фрунзе.
По данным Народной милиции, состав одной из диверсионно-разведывательных групп подорвался на мине, в результате трое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.
«Брошенный своими сослуживцами, раненый лишь благодаря нашим военнослужащим был эвакуирован и остался в живых», — пояснил Марочко.
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«Это где так снежно?» — спрашивают Бирюкова пользователи соцсети. — «Я на Донбассе!» — хвастается советник Порошенко.
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ВСУ цинично прокомментировали своё наступление на Донбассе
Украинская сторона в совместном центре по контролю и координации прекращения огня заявила, что ВСУ полностью придерживаются минских договоренностей и не ведут наступление в Донбассе.
«Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не совершали продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в рамках минских договоренностей», — говорится в заявлении украинской стороны в СЦКК.
Как ранее сообщала «Русская Весна», накануне ВСУ оккупировали находящиеся в нейтральной зоне населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные близ Горловки.
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Бойцы ДНР проникли в оккупированный ВСУ поселок Гладосово (ВИДЕО)
25 ноября военному корреспонденту пресс-службы Вооружённых сил ДНР удалось попасть в район захваченного ВСУ посёлка Гладосово и заснять действия украинских военных, которые подтягивают в населённый пункт подкрепления и технику, а также активно обустраивают новые позиции.
Появление противника в посёлке уже привело к резкой активизации обстрелов с украинской стороны близлежащих населённых пунктов — в первую очередь посёлка Гольмовский.
В то же время наблюдатели ОБСЕ предпочли держаться на почтенном расстоянии от линии разграничения и не стали ехать дальше центра посёлка Гольмовский, чтобы зафиксировать действия ВСУ, нарушающие Минские соглашения.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МОЛНИЯ: ВСУ открыли артиллерийский огонь по пригородам Донецка
Обстрел ведется в направлении Сосновского, Ленинского, Верхнеторецкого.
Минометы 120-мм и 82-мм ведут огонь по Спартаку, с 21:00 выпущено более 30 мин 120-мм.
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Передвижения и позиции ВСУ в захваченном Гладосово
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