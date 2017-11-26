Смысл жизни в продолжении жизни

Постоянный обозреватель ресурса nstarikov.ru Евгений Чернышев живет в Донецке. Может быть, именно поэтому в своих статьях он поднимает самые серьезные и насущные проблемы.

«Жить, рождая жизнь

Во имя чего живет человек? Большинство людей живут, серьезно не задумываясь об этом, – некогда. На это просто нет времени: нужно работать, зарабатывать деньги, покупать продукты питания, одеваться, платить за квартиру и т.д. И все-таки этим жизнь не исчерпывается. За всем этим, безусловно, нужным и важным, проглядывает некоторым фоном образ бытия человека, словно за изображением от проектора виден сам экран, который оттеняет изображение и придает ему тот или иной тон. Сравнение очень простое: движущееся изображение – это наши каждодневные хлопоты, а вот экран и есть тот самый образ бытия, образ жизни, на который они накладываются. То есть изображение у всех сходное, а экран – разный.

Именно этот экран придает или отнимает у жизни смысл. Это вовсе не образная натяжка. К примеру, все любят отдыхать на природе, обедать и лежать на траве, душевно беседовать и т.д. А теперь представьте, чтобы делать все то же самое, только на асфальте. Кому-то это понравится? Уверен, что нет. Значит, наши действия не исчерпывают содержания нашей жизни. У нее есть более глубокая основа, которую можно назвать образом жизни. Это не просто распорядок дня. Это фундамент, смысловая матрица, обусловливающая и программирующая всю жизнь человека, его целеполагание и ценности.

Какая смысловая матрица у современного «цивилизованного» человека? Это потребительство. Купил, съел, одел, выбросил… Вот и вся жизнь. Поэтому она имеет стандарт — «уровень жизни». Измерить его очень легко, так как все измеряется в деньгах, купленных на них вещах и услугах. Но слово «потребление» означает уничтожение! Потребить – значит уничтожить (это нередко можно встретить в молитвах, т.к. церковно-славянский язык хранит спасительные смыслы). Таким образом, жизнь в потреблении есть медленное уничтожение, а значит, движение к смерти. Это бесплодное существование, ничего не создающее, но только разрушающее. Все время потреблять – это все время уничтожать произведенное кем-то.

Что противоположно разрушению? Созидание. Как это воплощается в образе жизни? Через рождение новой жизни и уподобление этим Творцу, ведь человек есть образ Божий. Это выражение знают все, но для многих ли оно становится смыслом жизни? А ведь большинство русских людей признают себя православными.

Что это значит? В данном случае одно очень важное обстоятельство. Рождение Сына есть ипостасное свойство Отца, это именно онтологическое свойство бытия Божьего. Бог существует в образе Отца, предвечно рождающего Сына.

Если кто думает, что это пустые рассуждения, пусть посмотрит на любой живой организм – животное, растение и т.д. Все они существуют в постоянном рождении жизни. Жизнь и рождение новой жизни у них совпадают. Посмотрите хоть на любой комнатный цветок в горшке: каждый день, каждое мгновение он образует новые завязи, которые становятся новыми листиками, новыми цветками, новыми семенами. Это способ его бытия, он не может иначе. Такова сама жизнь – она существует в форме самовоспроизведения. Способ бытия жизни – это рождение самой новой жизни. Если его нет, это уже не жизнь.

Как теперь это соотнести с гадким «планированием семьи», которая является идеологией пресечения жизни? Никак. Человек должен жить рождением детей, это должно быть способом его бытия, его экраном, на котором разворачивается документальный фильм длиною в жизнь. Никаких жалоб быть не должно. Если человек есть образ Божий, он живет, рождая. Если же нет, то он живет, исчезая.

Для современной России это как никогда актуально. Сколько можно слышать жалоб, что как трудно родить ребенка, даже второго (а иногда и первого!). Но такой способ мышления – это самоубийство. Если его не изменить, через сто лет на территории России будут рожать другие народы. Потому что отказ от рождения есть самоуничтожение. А как иначе? Жизнь существует только в форме самовоспроизведения. Если жизнь не воспроизводит себя, она исчезает. Хотим ли мы исчезнуть? Может, кто-то и хочет, только пусть он сам исчезает, а нам нужно не поддаваться на эту приманку.

Деторождение есть прямой путь к спасению для женщины, говорится в Библии (см. 1 Тим. 2:15). Для мужчины же это наследие от Бога, поскольку рождением детей он наследует Творцу. «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!» (Пс. 126:3-5). Не потому ли мы духовно безоружные, что у нас слишком мало «стрел»?

Евгений Чернышёв, Донецк». https://vk.com/e_chernyshev