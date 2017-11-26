Сказка, где добро меняют местами со злом

Смысл информационной войны – сбить человека с толка. Объяснить, внушить ему, что черное это белое. Потому, что совсем мало людей смогут сознательно быть на стороне зла, осознавая это. Поэтому и нужно внушить, что зло есть добро, чтобы снять этот «болевой порог», присущий любому нормальному человеку.

Такая подмена – это самое начало, старт манипуляции человеком.

Поэтому и начинают её уже с самого детства. То есть в ту пору, когда и должно закладываться у малыша четкое понимание о добре и зле.

Голливуд уже давно стер эти границы для взрослых, показывая в качестве положительных героев наемных убийц, грабителей и других преступников. Потом взялись за детей – в сказках и фильмах для подростков и детей появились обаятельные отрицательные персонажи, которым хотелось сопереживать.

Потом дело дошло и до самых маленьких. До сказок.

А теперь это все пришло и к нам.

Вот такое письмо я получил совсем недавно.

«Добрый день, Николай Викторович!

Являюсь давним вашим читателем и разделяю ваши суждения и взгляды, именно поэтому решил вам написать письмо и поделиться возмущением и негодованием после просмотра в кинотеатре новой сказки «Последний богатырь». Это творение заслуживает, на мой взгляд, пристального внимания, т.к. через него наши «заклятые партнеры» пытаются влезть в неокрепшие умы и души наших детей, и вложить в них, мягко скажем, не самые верные мысли.

Теперь обо всем по — порядку. Сюжет строится вокруг Ивана нашего современника, попадающего в сказочное Белогорье. Чтобы главному герою вернуться в наш мир, он идёт в поход полный приключений со своими новыми друзьями: Кощеем, Бабой-Ягой, Василисой и Водяным. Идет, чтобы отыскать заветный меч-кладенец, с помощью которого можно оказаться снова в 21 веке. Сюжет не слишком затейлив, но этот недостаток сполна компенсирован экшн-сценами в лучших традициях Голливуда.

Далее хочу описать то, что меня огорчило и возмутило по пунктам.

1. Главные положительные герои в фильме: Кощей, Баба-Яга, Водяной. Это та нечисть, которая нас так пугала в детстве, средоточие зла и всех темных мыслей и поступков! Теперь она оказывается очень даже симпатична, и не такие они уже и плохие, у них есть свои мысли, душа и в целом они неплохие ребята, просто обстоятельства так сложились что теперь они изгои. Это полностью переворачивает с ног на голову представления детишек о добре и зле, кто хороший, а кто плохой, и вносит полную неразбериху в их умы. Если дальше развить данную логику, то вдруг окажется что и Гитлер, и Бандера — тоже вроде нормальные люди, просто попали в такие «сложные» обстоятельства. Очень опасная логика, особенно для умов наших малышей!

2. Дальше хуже: главные отрицательные герои — Добрыня Никитич и его супруга Варвара Краса. Здесь авторы фильма прямо показывают сцену в которой Добрыня нападает на своего боевого товарища и названного брата Илью Муромца, пытается его убить. У него получается, с помощью Варвары, одолеть Илью и превратить его в камень. Налицо подрыв наших глубинных, вековых устоев о воинском братстве, о воплощении в Трёх богатырях идеалов наших предков о том, какими должны быть настоящие защитники земли Русской: добрыми, могучими, справедливыми, верными братству и преданными Родине. В фильме же брат пошёл на брата, и это нормально, оказывается, вот какие эти богатыри — не такие уж и идеальные! Очень это печально и у меня всплывают стойкие ассоциации с текущей ситуацией с нашими братьями на Украине.

3. Теперь главный герой Иван – собственно, последний богатырь, надежда Белогорья, а по факту ничего не умеющий, не особо знающий, не обладающий ни силой, ни умением владеть оружием. Как говорил Михаил Задорнов — «Кое-как-ер». Так мало того, что он всё время «косячит» и подводит своих друзей по мелочам, так в самый ответственный момент, когда всех друзей и его возлюбленную схватили супостаты, когда у него в руках оказывается меч — кладенец и необходимо дать бой врагу, он с помощью меча просто убегает с поля боя в наше время. Чудесно! Так и надо поступать, когда тебе и твоим близким грозит опасность! Оказывается нужно не сражаться, а быстро удирать.

Меня и наше поколение отцы воспитывали не так, для нас Богатырь — это символ русского несгибаемого духа, смелости, дерзости и силы. Наши западные «партнеры» пытаются выбить из под нас этот фундамент мужественности и стойкости, но у них это не выйдет, я уверен, что многие отцы в нашей стране правильно воспитывают своих сыновей и на правильных примерах, Российских и Советских героях!

4. Главная ударная сила в фильме — это не Богатырь Иван, а его девушка — Василиса. Вот кто умеет обращаться с холодным оружием, и с топорами и с мечами. Всё бы хорошо, да только очень эта героиня похожа на мусорщицу Рэй из последних Звездных Войн и внешностью, и движениями, и характером. А самое печальное это то, что девочкам доносится мысль о том, что мужики — никчёмные, нужно уметь самой за себя постоять После серии таких фильмов, как минимум вырастет поколение девушек, которые потом станут матерями-одиночками, а как максимум, пополнят армию ЛГБТ сообщества.

5. Напоследок техническое наблюдение: в сказке о наших былинных героях все музыкальное сопровождение на английском языке! Оказывается, у нас в стране не нашлось подходящего композитора, видимо оскудела наша земля талантами, что мы для наших сказок приглашаем Джорджа Каллиса писать музыку и песни.

Наш народ истосковался по чистым и светлым сказкам, как из нашего детства, и в воскресенье на первом утреннем сеансе зал был полон, но разочарование постигло многих. Лишний раз убеждаюсь в том, что наши заокеанские партнеры не дремлют, но я твёрдо уверен, что мы сможем распознать за красивым фантиком гнилую начинку и объяснить нашим детям, что такое хорошо, а что такое плохо.

Враг не пройдёт!

Марат Мингалиниев, г. Саратов».