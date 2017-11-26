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«Рай и ад – внутри каждого из нас»

11:43. 26 ноября 2017 Просмотров - 458 2 коммент. Опубликовал:


В тибетской “Книге мертвых” написано:

“После того как человек покинул этот мир, он сразу же понимает, что совсем не умер, а наоборот, все ощущает в сотни раз четче, ярче и понятнее“.
В Ведах также описано состояние после смерти как сгущение всех наработок сущности ровно в семь раз. Тот, кто был негодяем и подлецом, пожнет от своих дел и мыслей; тот, кто был праведным, пожнет от своих.

Мы носим в себе и ад, и рай. Вот почему мудрецы востока говорят:

“Для праведника смерть – чудесное избавление, для грешника – страшное наказание”.
Будда говорил так:

“Все, что мы есть, – это результат наших мыслей”.
Когда человек ложится спать и тело его практически отключено, он начинает видеть перед собой всевозможные образы. Когда мы видим сон, то соприкасаемся с тонким планом. И очень быстро можем менять образы вокруг нас. Если мы во сне осознанны, то можем реально видеть и чувствовать всеми органами чувств построенные из тонкой материи вещи. То есть всякая наша мысль мгновенно материализуется. Дело в том, что материя тонкого плана, куда человек переходит после жизни на физическом плане, очень пластична. И мгновенно приобретает формы, созданные нашими мыслями. А теперь представьте себе, о чём вы думаете.

После перехода вы всего лишь поменяете форму. Но ваше “Я” останется прежним. То есть ваши мысли, желания, привязанности и привычки. Всё то же. И засада в том, что теперь каждая мысль становится реальностью.

О чём думают, к примеру, маньяки? Возможно, конечно, и о цветах. Но главенствующими мыслями, безусловно, являются кровь и насилие. Иначе бы они не убивали. А теперь представьте себе, что произойдёт с этим человеком после перехода. Все его жертвы, страхи, кровь моментально оживают. Превращаясь для человека в страшную реальность. Куда до этого дантовскому аду. Недаром все без исключения духовные практики приучают к тишине ума и позитивному мировоззрению, наполненному добром, участием и милосердием. По сути, что мы думаем, тем и являемся.

Мысль есть сила, формирующая характер человека. А значит, нас самих. Вот и формируется в человеке ад или рай. По делам человека и его мыслям. Потому что всё внутри нас.

Учитесь мыслить и жить позитивно. Верьте себе, верьте в себя.

© Феликс Адель

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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2 коммент.»

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    Вячеслав 26 ноября 2017 в 14:18 Ссылка Пометить
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    Смерть – “Смена МЕРности Тела”, переход сознания из Плотского (физического) тела в Навье (астральное) при котором происходит разрыв соединяющего их энергетического шнура. После смерти нас ждёт три суда: суд Совести (совместная весть); суд Предков – в рождении и воспитании благочестивого потомства в соответствии с устоями и древними традициями культа РА; суд Родовых Богов – преданность и верность Родовым Богам и Культу РА, где он должен сдать “зачеты” и “контрольные” по всем “предметам” и, главное, это профилирующий экзамен по уРоку, или Року. Вот почему в основе всего у Славян и Ариев в начале своего жизненного пути лежит первостепенная задача, это познать свой Рок (свое предназначение – судьбу) и неуклонно следовать ему, нарабатывая необходимые духовные качества. Поэтому наши Предки говорили: “Лучше плохо выполнить свой долг, чем на отлично чужой”, или говорили: “такая у него судьба”.

    Три Суда после смерти

    На 9-й день после смерти серебряная нить, которая связывает Душу и тело прерывается и Душа поднимается вверх, описывает восьмёрку вокруг Земли и Луны (атмосферные слои воспринимаются ею, как рубежная река), и останавливается Душа в Городе Света (или Солнечный город; католики называют чистилищем). Здесь Душа находится 40 дней, но это по нашему времени, а там это время может пройти как 1 день или как 1000 лет. Здесь человек находит все ответы на свои вопросы, которые интересовали в жизни, и проходит три суда:
    1. Суд Совести – это самый страшный суд, потому что страшнее, чем сам человек, никто его не осудит. Он сам себе подсудимый, прокурор, адвокат и судья. Человека судит его собственная Совесть, вы не сможете сами себя обмануть, потому что знаете, что было именно так, а не иначе.
    2. Суд Предков — человек держит ответ перед Предками, что он сделал для процветания Рода, чего достиг в своём созидании, на какой уровень душевности и духовности поднялся. То есть, чего ты достиг?
    3. Суд Бога-Покровителя Рода – если после Суда Предков человека пропускают в Мир Слави, то здесь его ждёт последний третий суд. Выше мы уже разобрали матрицу Души, где второй квадратик заполняет Бог-Покровитель данного Рода. Т.е. он указал цель жизни, а на суде спрашивает – что ты сделал для достижения цели? То есть, годишься ты в созидатели или нет.

    * Не забывайте, что мы приходим не просто, чтобы выполнить чью-то волю (Дживы или Бога-Покровителя, т.е. наших Небесных Родителей), мы приходим в этот мир, чтобы стать творцами-созидателями.
    Если три суда пройдены, Душа идёт в следующий Мир по Кругу Абсолюта, т.е. в Мир Слави, на новую Землю. Сначала в Мир Легов (16-тимерный), там развивается и идёт в Мир Арлегов, и т.д. в каждом Мире проходит дальнейшее развитие.

    Если человек не выполнил программу, допустим: погиб на войне и ничего не успел сделать, тогда вступает в силу Богиня Карна, она позволяет опять вернуться на Землю (реинкарнация) и завершить развитие. А есть ещё один вариант – человек умер, поднялся в чистилище, но Бог Варуна (супруг Карны) даёт ему возможность вернуться и доделать то, что он не успел, т.е. примерно как в фильме «Ворон» (США, 1994 г).
    * Для католиков Солнечный Город является чистилищем, где человек проходит суд и попадает либо в обитель божию (Мир Слави), либо в ад (на галактический восток). Но люди там остаются не вечно, любой, кто осознает свои ошибки, исправится, он может снова подняться до Земли, завершить развитие и пойти дальше в Мир Слави, затем в Мир Прави. А информация, которую накопила Душа, поступает опять к Богине Дживе, и потом с этой матрицей идут в более развитый мир уже подготовленными.

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  • 162 126
    dloca 26 ноября 2017 в 15:00 Ссылка Пометить
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    А есть кто из знакомых был там вернулся и всё рассказал? В тебетской книге мёртвых сказано что дух умершего должен пройти всеми земными путями пройдеными при жизни и только тогда сможет прийти на суд божий и переродиться. У нас чётко отмечено 40 дней – мытарьств дужа на земле. А вот в современных терминах старинные истины трактовать… )) у матрицы есть и другое название – порядок.

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