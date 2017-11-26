«Рай и ад – внутри каждого из нас»

В тибетской “Книге мертвых” написано:



“После того как человек покинул этот мир, он сразу же понимает, что совсем не умер, а наоборот, все ощущает в сотни раз четче, ярче и понятнее“.

В Ведах также описано состояние после смерти как сгущение всех наработок сущности ровно в семь раз. Тот, кто был негодяем и подлецом, пожнет от своих дел и мыслей; тот, кто был праведным, пожнет от своих.



Мы носим в себе и ад, и рай. Вот почему мудрецы востока говорят:



“Для праведника смерть – чудесное избавление, для грешника – страшное наказание”.

Будда говорил так:



“Все, что мы есть, – это результат наших мыслей”.

Когда человек ложится спать и тело его практически отключено, он начинает видеть перед собой всевозможные образы. Когда мы видим сон, то соприкасаемся с тонким планом. И очень быстро можем менять образы вокруг нас. Если мы во сне осознанны, то можем реально видеть и чувствовать всеми органами чувств построенные из тонкой материи вещи. То есть всякая наша мысль мгновенно материализуется. Дело в том, что материя тонкого плана, куда человек переходит после жизни на физическом плане, очень пластична. И мгновенно приобретает формы, созданные нашими мыслями. А теперь представьте себе, о чём вы думаете.



После перехода вы всего лишь поменяете форму. Но ваше “Я” останется прежним. То есть ваши мысли, желания, привязанности и привычки. Всё то же. И засада в том, что теперь каждая мысль становится реальностью.



О чём думают, к примеру, маньяки? Возможно, конечно, и о цветах. Но главенствующими мыслями, безусловно, являются кровь и насилие. Иначе бы они не убивали. А теперь представьте себе, что произойдёт с этим человеком после перехода. Все его жертвы, страхи, кровь моментально оживают. Превращаясь для человека в страшную реальность. Куда до этого дантовскому аду. Недаром все без исключения духовные практики приучают к тишине ума и позитивному мировоззрению, наполненному добром, участием и милосердием. По сути, что мы думаем, тем и являемся.



Мысль есть сила, формирующая характер человека. А значит, нас самих. Вот и формируется в человеке ад или рай. По делам человека и его мыслям. Потому что всё внутри нас.



Учитесь мыслить и жить позитивно. Верьте себе, верьте в себя.



© Феликс Адель

Источник: nashaplaneta.su