«Последний Кое-как-ер»: Тот, кто подменяет понятия, хочет воспитать совсем других людей.
Сказка, где добро меняют местами со злом
26.11.2017
Смысл информационной войны – сбить человека с толка. Объяснить, внушить ему, что черное это белое. Потому, что совсем мало людей смогут сознательно быть на стороне зла, осознавая это. Поэтому и нужно внушить, что зло есть добро, чтобы снять этот «болевой порог», присущий любому нормальному человеку.
Такая подмена – это самое начало, старт манипуляции человеком.
Поэтому и начинают её уже с самого детства. То есть в ту пору, когда и должно закладываться у малыша четкое понимание о добре и зле.
Голливуд уже давно стер эти границы для взрослых, показывая в качестве положительных героев наемных убийц, грабителей и других преступников. Потом взялись за детей – в сказках и фильмах для подростков и детей появились обаятельные отрицательные персонажи, которым хотелось сопереживать.
Потом дело дошло и до самых маленьких. До сказок.
А теперь это все пришло и к нам.
Вот такое письмо я получил совсем недавно.
«Добрый день, Николай Викторович!
Являюсь давним вашим читателем и разделяю ваши суждения и взгляды, именно поэтому решил вам написать письмо и поделиться возмущением и негодованием после просмотра в кинотеатре новой сказки «Последний богатырь».
Это творение заслуживает, на мой взгляд, пристального внимания, т.к. через него наши «заклятые партнеры» пытаются влезть в неокрепшие умы и души наших детей, и вложить в них, мягко скажем, не самые верные мысли.
Теперь обо всем по — порядку. Сюжет строится вокруг Ивана нашего современника, попадающего в сказочное Белогорье. Чтобы главному герою вернуться в наш мир, он идёт в поход полный приключений со своими новыми друзьями: Кощеем, Бабой-Ягой, Василисой и Водяным. Идет, чтобы отыскать заветный меч-кладенец, с помощью которого можно оказаться снова в 21 веке. Сюжет не слишком затейлив, но этот недостаток сполна компенсирован экшн-сценами в лучших традициях Голливуда.
Далее хочу описать то, что меня огорчило и возмутило по пунктам.
1. Главные положительные герои в фильме: Кощей, Баба-Яга, Водяной. Это та нечисть, которая нас так пугала в детстве, средоточие зла и всех темных мыслей и поступков!
Теперь она оказывается очень даже симпатична, и не такие они уже и плохие, у них есть свои мысли, душа и в целом они неплохие ребята, просто обстоятельства так сложились что теперь они изгои. Это полностью переворачивает с ног на голову представления детишек о добре и зле, кто хороший, а кто плохой, и вносит полную неразбериху в их умы. Если дальше развить данную логику, то вдруг окажется что и Гитлер, и Бандера — тоже вроде нормальные люди, просто попали в такие «сложные» обстоятельства. Очень опасная логика, особенно для умов наших малышей!
2. Дальше хуже: главные отрицательные герои — Добрыня Никитичи его супруга Варвара Краса. Здесь авторы фильма прямо показывают сцену в которой Добрыня нападает на своего боевого товарища и названного брата Илью Муромца, пытается его убить. У него получается, с помощью Варвары, одолеть Илью и превратить его в камень.
Налицо подрыв наших глубинных, вековых устоев о воинском братстве, о воплощении в Трёх богатырях идеалов наших предков о том, какими должны быть настоящие защитники земли Русской: добрыми, могучими, справедливыми, верными братству и преданными Родине. В фильме же брат пошёл на брата, и это нормально, оказывается, вот какие эти богатыри — не такие уж и идеальные! Очень это печально и у меня всплывают стойкие ассоциации с текущей ситуацией с нашими братьями на Украине.
3. Теперь главный герой Иван – собственно, последний богатырь, надежда Белогорья, а по факту ничего не умеющий, не особо знающий, не обладающий ни силой, ни умением владеть оружием.
Как говорил Михаил Задорнов — «Кое-как-ер».
Так мало того, что он всё время «косячит» и подводит своих друзей по мелочам, так в самый ответственный момент, когда всех друзей и его возлюбленную схватили супостаты, когда у него в руках оказывается меч — кладенец и необходимо дать бой врагу, он с помощью меча просто убегает с поля боя в наше время. Чудесно! Так и надо поступать, когда тебе и твоим близким грозит опасность! Оказывается нужно не сражаться, а быстро удирать.
Меня и наше поколение отцы воспитывали не так, для нас Богатырь — это символ русского несгибаемого духа, смелости, дерзости и силы. Наши западные «партнеры» пытаются выбить из под нас этот фундамент мужественности и стойкости, но у них это не выйдет, я уверен, что многие отцы в нашей стране правильно воспитывают своих сыновей и на правильных примерах, Российских и Советских героях!
4. Главная ударная сила в фильме — это не Богатырь Иван, а его девушка — Василиса. Вот кто умеет обращаться с холодным оружием, и с топорами и с мечами. Всё бы хорошо, да только очень эта героиня похожа на мусорщицу Рэй из последних Звездных Войн и внешностью, и движениями, и характером. А самое печальное это то, что девочкам доносится мысль о том, что мужики — никчёмные, нужно уметь самой за себя постоять. После серии таких фильмов, как минимум вырастет поколение девушек, которые потом станут матерями-одиночками, а как максимум, пополнят армию ЛГБТ сообщества.
5. Напоследок техническое наблюдение: в сказке о наших былинных героях все музыкальное сопровождение на английском языке!Оказывается, у нас в стране не нашлось подходящего композитора, видимо оскудела наша земля талантами, что мы для наших сказок приглашаем Джорджа Каллиса писать музыку и песни.
Наш народ истосковался по чистым и светлым сказкам, как из нашего детства, и в воскресенье на первом утреннем сеансе зал был полон, но разочарование постигло многих. Лишний раз убеждаюсь в том, что наши заокеанские партнеры не дремлют, но я твёрдо уверен, что мы сможем распознать за красивым фантиком гнилую начинку и объяснить нашим детям, что такое хорошо, а что такое плохо.
Враг не пройдёт!
Марат Мингалиниев, г. Саратов».
Справка: фильм «Последний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко снимали совместно «Disney» с «Yelllow, Black & White».
То есть фильм наш, но не наш.
Удивляться нечему.
Через десять лет ждите нового Николая из Нового Уренгоя, который будет вполне искренне жалеть агрессоров, убийц, желавших уничтожить его народ.
Ведь в детстве он сопереживал Кащею и Бабе Яге.
Не надо думать, что все это безобидно.
Народы придумали сказки для передачи своей вековой мудрости, для воспитания своих подрастающих поколений. В сказках добро всегда доброе, а зло называется злом.
И тот, кто подменяет понятия, хочет воспитать совсем других людей.
Получить совсем другой народ.
источник: Блог Николая Старикова
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Детей сильно интересует, что смотрят их сверстники. В качестве эксперимента согласился на совместный просмотр. Просмотр шёл с паузами и обсуждением ситуаций. Сначала вопросы детям, потом некоторое разъяснение. Характерно, что дети быстро разобрались с ловушками.
Пример на фиксиках. Девочка начинает хамить злодею. Спрашиваю, что не так в этой сцене. Отвечают, девочка сильно раздражена, но он же злодей. Спрашиваю, где будет граница, и не привыкнет ли она хамить всем старшим. Отвечают, точно, она таким способом начинает разговаривать и со своими. Подводим совместный итог, нужно отстаивать собственную позицию, но с уважением к старшим. Там же отмечаем отсутствие образа уверенного и сильного мужчины.
Аналогичным был просмотр голивудовской “Алисы в стране чудес” с антисемейной направленностью и образом женщины-воительницы.
С таким подходом наполнившие экран сомнительные поделки оказываются полезными для рассмотрения ситуаций на контрасте. Хотя иногда достаточно мерзко смотреть явно ангажированные фильмы.
Это пока пробные варианты. По результатам посмотрю, стоит ли продолжать.
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Подмена понятий не начальный этап, а САМЫЙ главный и используемый против нас снова и снова. На нем построен принцип “Окон Овертона”. Это самое главное оружие нашего врага.
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Да,верно когда с детства ребенку в школе внушается ассоциировать немцев с нацистами,вдалбливая ему,что на СССР напали немцы,а не фашисты (нацисты),то ребёнок и вырастит с той мыслью,что и современные немцы не далеко ушли от своих предков в этом плане.
В то же время, когда ребёнку внушается,что “ведический круг” – есть нацистская символика,а не элемент культуры древних арийцев,то тот невольно будет ассоциировать арийскую культуру исключительно с периодом гитлеризма в фашисткой Германии.