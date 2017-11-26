Подсказка для Навального: Донецк ждет тебя, камикадзе!

Блогер Алексей Навальный «засветился» на митинге в Нижнем Новгороде. Акция была согласована с властями города, но оппозиционера опять не устроило местоположение альтернативной площадки. Все ему не так: то почему не в центре, то почему молодежный фестиваль проходит? Зайди в Твиттер, там тебе уже посоветовали, где организовать очередное сборище.

Да, заявления, конечно, глупые, ведь понятно, что на митинг приходят люди, которым пока еще интересна его повестка. Поэтому неясно, что Навальный так бесится по этому поводу? Впрочем, не мешало бы ему определиться, кем, собственно, он желает стать: президентом или все же мэром?

Алексей Навальный: «Я стану мэром…».

Да, бывает и такое, когда запутался в фантазиях и не понимаешь, куда лезешь и зачем. Требуешь народной поддержки, а предложить ничего не можешь, кроме популистских обещаний. И «коллеги» по оппозиции Навального всерьез не воспринимают. Мало того, критикуют… за ложь и подставы.

Оппозиционер Сергей Удальцев из «Левого фронта» в конце лета заявил, что Навальный занимается шарлатанством, заявляя, что выдвинется в президенты… с его-то условным сроком. Кроме того, Навальный заведомо подставлял людей под аресты и предавал своих соратников. Об этом много раз говорили и волонтеры, и штабисты, когда на себе почувствовали истинность призыва Навального «один за всех и все за одного».

Ну, а насчет неудобного расположения площадки для митингов, то Навальному уже предложили отличный вариант… в Донецке: и дроны не летают, и народа придет с избытком. Всем будет любопытно взглянуть на оппозиционера, предающего свой народ и кормящего его байками.

Как написал Александр Коц, «площадь Ленина в Донецке. Главное преимущество - хрен поднимешь дрон. Я пробовал, РЭБ работает». Любая электроника глохнет, так что проводи несанкционированные митинги в свое удовольствие. Отличный уикенд для оппозиционера…

Правда, есть одно «но»: донецким детям не получится «мозги запудрить», как российским школьникам и студентам. И родители не разрешат, и подростки далеко не глупцы. Жизнь повидали и знают цену таким вот политикам. Как написали пользователи:

Идея отличная, вот только вряд ли Навальный ею воспользуется. Ему привычнее лицо зеленкой мазать, кричать о притеснениях со стороны властей, созывать детей на митинги и клянчить донаты с пенсионерок и студентов. Хорошо жить не запретишь, а лохов в России хватает. Ну, а как еще назвать людей, которые верят, что уголовник может стать президентом?

Потому что сказки красиво рассказывает да фактов при этом не приводит? Законы на свой лад толкует? Говорит то, что приятно слышать сторонникам? При этом никто не вспоминает, что в числе его «штабистов» педофилы, сатанисты, бандеровцы и прочее отребье числится. Если к власти придет Навальный, то не «Россия будущего», а «проданная Россия» появится.