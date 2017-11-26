Почему вы не рабы, но работники (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)

Валентин Катасонов: Одноразовые работники. Часть из рассказа Валентина Катасонова “Тайны капитализма 5″: https://youtu.be/jizxaSae5dU

Для работодателей невыгодно делать работника рабом. Потому что о вещи надо заботиться. Наёмные же рабочие быстро заменяются в случае поломки или износа.

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Источник: www.youtube.com