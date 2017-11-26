Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Почему вы не рабы, но работники (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)

22:59. 26 ноября 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Валентин Катасонов: Одноразовые работники. Часть из рассказа Валентина Катасонова “Тайны капитализма 5″: https://youtu.be/jizxaSae5dU
Для работодателей невыгодно делать работника рабом. Потому что о вещи надо заботиться. Наёмные же рабочие быстро заменяются в случае поломки или износа.
Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ: https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тысячелетняя Борьба Русов
...». Прямо скажем, познавательная литература... Викингам было...меха и рабов». Словом, опять «рабы-славяне», опять...языки). Восстановим слово «работник» приставлением мужского активного...германцами, почему носили славянские имена? Почему покровительствовали ...
Большая война ближайшего будущего
....Шарапова. Артём Войтенков - Познавательное ТВ Артём Войтенков: Валентин ... это помощь.  АМ: Почему?  ВК: Как почему? Понимаете, мировая история... от кого-то работником, или рабом, а это уже..., чтобы никаких... Я почему и говорю: шапкозакидательское отношение...
Работа — не волк, а без труда — нет добра
...так это то, что церковь почему-то придавала труду — негативный оттенок...содержит: насилие над работником лишает его нравственного выбора. Идеальный раб — живая машина...— раскрытие его предназначения и творческо-познавательного потенциала. Человек в «потоке» ...
Актуальность мировоззрения Н.В.Левашова при смене социума
... враждуют с работниками и государством, работники враждуют с ...развитие протекает через осознанную познавательную и творческую деятельность. ...оно осуществлялось явно – рабу не принадлежало ничего, он... тоже достаточно трудно. Почему? Для многих центров...
Какой национальности основное население Руси?
...Русь? Кто такие славяне? Почему сейчас народ самого большого ... А вчера на канале «Познавательное ТВ» появился очень хороший ..., это не просто слуги, работники, рабы. Для обозначения этих понятий, ...Арии захватчиков нашей планеты, почему они так пытаются их ...
Обратный отсчёт перед инопланетным вторжением
...на вопрос о том, почему стали происходить масштабные техногенные катастрофы...неделя и упрощение порядка увольнения работников предприятий); Г. Онищенко (насильственная...трём критериям: 1). Рабы не должны обладать познавательно-творческой культурой, адекватной ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>