В Испании есть обычай – вырастить быка и продать его для заклания на арене.

Во время корриды обезумевший от боли и истекающий кровью бык узнал среди беснующихся зрителей единственное близкое существо – бывшего хозяина, который с такой любовью заботился о нем, пока тот был теленком, и подбежал к нему, ища спасения и защиты. Человек ответил ему прощальным поцелуем, который вошел в историю испанской фотожурналистики как "Поцелуй Иуды".



Бык покорно вернулся на арену.



Спустя несколько минут матадор прикончил животное…







История датируется августом 2015 года. Широкую огласку она получила в апреле 2016 года.

Парень на фотографии – хозяин быка.

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Жестокий обычай… Но чем мы особенно отличаемся от той публики? Разве тем, что видим перед собой в тарелке только кусок вкусного мяса… Посмотрев однажды видео со скотобойни, до сих пор не могу забыть то, как содрагаются привязанные за ногу туши, висящие вниз головой, когда с них сдирают шкуру. Их предварительно убивают током, но не всем "везёт" сразу погибнуть.

Вот одна история, которая уже давно "путешесткует" в сетях и-нета:

Из глаз быка катились слёзы, когда его вели на убой.Люди, увидевшие, как у быка, словно у ребенка, катятся слёзы, просто не смогли отправить его на смерть. Шел обычный рабочий день на одной из многочисленных скотобоен Гонконга. Внезапно один ожидающий своей очереди бык, встав на колени, стал плакать. «Многие люди считают, что животные не могут плакать, но этот бык заплакал словно ребенок», — сказал представителям прессы Билли Фонг.

Все это видели человек десять — мясники, которые зарабатывают себе на жизнь убоем скота. После увиденного, у них у самих из глаз полились слезы. Их так тронуло произошедшее, что они просто выкупили животное и передали его в один из буддийских храмов, где он сможет спокойно дожить до конца своих дней.



Эта история произошла в то время, когда работники бойни пытались тащить это животное по направлению к цеху, где происходит забой. Когда работники приблизились к месту назначения, большое животное внезапно, согнув передние ноги, опустилось на землю, и из его глаз покатились слезы.



«Как только я увидел, как со страхом и грустью в глазах плачет бык, меня просто начало трясти», — сказал один из присутствующих мясников. «Я сразу позвал других рабочих, которые так же были удивлены увиденным. Мы пытались тащить быка, но он абсолютно не желал двигаться. Бык просто сидел и плакал. На моем теле волосы встали дыбом от того, что казалось, будь-то это животное вело себя совсем как человек. Мы поняли, что ни один из нас не сможет поднять на этого быка руку. Нам необходимо было решить, как же поступать дальше».



«Мы посоветовались и решили, собрав деньги, выкупить быка и направить в общество буддийских священников, не имеющих ничего против быков. «Нам не удавалось сдвинуть быка с места, пока не пообещали ему, что его жизнь будет сохранена. Только после данного обещания, бык встал и пошел с нами. Можете верить или нет, но это правда, хотя и звучит все это странновато. Было такое ощущение, что это животное понимало каждое произнесенное нами слово», — сказал Тат Нин.



Увидев слезы быка, некоторые работники не смогли перенести случившегося. Фонг сказал: «Сразу же после этого случая трое рабочих уволились с предприятия. Они сказали, что никогда в жизни не поднимут руку на животных, потому, что не смогут никогда забыть, как из больших грустных глаз и по лицу быка катились слёзы отчаяния и страдания: Источник:http://nepovtorimosti.ru



ps Я почти уверен, что бык, или свинья, овца курица или кролик, чувствуют тот же страх, что и Человек перед смертью! Все по сути обладают одним тем же -животным инстинктом, ибо как говориться в святом писании: Всякой твари по паре.Естественно "Человек находится на вершине пищевой цепи… и как ему кажется, он должен убивать что бы выжить и не умереть с голода"

http://spaces.ru/diary/read/?More=2&P=1&id=2055562413&name=Mompo4ka

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Страдает ли бык, когда его убивают на корриде?

Страдает ли бык, когда его убивают на корриде? Давний спор, который ведут поклонники и противники традиционных пиренейских ристалищ возобновился в Португалии с новой силой после свежего исследования испанского ветеринара Хуана Карлоса Ильеры. В нем утверждается, что быки лучше других животных переносят боль.

Согласно выводам, к которым пришел Ильера, в моменты стресса организм быка активно вырабатывает особый гормон кортизол, который делает его практически нечувствительным к боли. По оценке ветеринара, при транспортировке парнокопытное испытывает страдания в несколько раз превышающие те, что оно ощущает в ходе выступления на арене.

Что касается потоков крови, то Ильеру они не впечатляют. В ходе корриды бык теряет от трех до шести литров. Это менее десятой части всей крови, циркулирующей в огромном полутонном животном, констатирует он.

Более того, ветеринар доказывает, что традиционная испанская коррида, в конце которой тореадор закалывает быка шпагой, гуманнее португальской, где ему сохраняют жизнь. Как полагает Ильера, в ходе португальского шоу животное подвергается гораздо большему стрессу и страдает сильнее.

Исследование вызвало гнев защитников прав животных. Рита Силва из ассоциации "Анимал" заявила, что доказательства, подобные представленным Ильерой, "антинаучны", "лишены заслуживающего доверия методологического подхода" и свидетельствуют о глубоком кризисе отрасли. "Индустрия корриды находится на грани краха, — утверждает она. — У нас в Португалии есть хорошая иллюстрация этому. Появились разборные арены, которые развозятся по стране и монтируются в местах, где никогда не было тоурад /так португальцы называют свою корриду — прим.корр./ Это свидетельствует об отчаянных попытках приобрести хоть каких-то зрителей".

Противники корриды протестуют перед каждым спектаклем. В прошедшие выходные им удалось собрать у лиссабонской арены "Кампу-Пекену" почти полтысячи сторонников. Благодаря их шумной кампании тоурады запретили муниципалитеты четырех городов. Их больше не проводят в Кашкаише и Синтре, расположенных в пригороде столицы, а также в северных городах Брага и Виана-ду-Каштелу.

Но говорить о том, что вся отрасль находится в кризисе, вряд ли уместно. За год тоураду посещают полмиллиона португальцев. Это означает, что на состязание человека с быком приходит взглянуть каждый двадцатый житель страны. Ведутся телетрансляции, в газетах публикуются колонки, посвященные искусству тавромахии, поэтому не будет преувеличением сказать, что тоураду по-прежнему любят и ценят.

За многовековое существование португальская коррида выработала собственные правила. Вместо пешего тореадора на арене сражается конный кавалейру. По сути, тоурада превращается в демонстрацию высочайшего искусства верховой езды. Всадник должен втыкать в холку дротики, длина которых с каждым разом все уменьшается, подскакав к быку на лошади. Для таких рискованных трюков годятся только кони особой лузитанской породы, отличающиеся исключительной ловкостью и маневренностью.

Завершается тоурада еще одним местным ноу-хау. Группа пеших форкадуш голыми руками обездвиживает вконец разъяренного быка. Для этого сначала один из них бросается животному на рога /которые подпиливаются и одеваются в кожаные чехлы/ и, если быку не удается его сбросить и затоптать, повисает на них. Другие форкадуш набрасываются на животное с разных сторон и вынуждают его замереть. Зафиксировав полную победу, люди разбегаются. На арену выпускают стадо коров, которые успокаивают быка и увлекают его за собой в стойло.

Испанская коррида с убийством быка практикуется в Португалии только в приграничном селении Барранкуш. В остальных местах проводится тоурада. Министерство культуры недавно образовало особый Отдел тавромахии, что свидетельствует о признании тоурады в качестве ценной части культурного наследия страны.

Из блокнота корр. ИТАР-ТАСС Андрея Полякова

ЛИССАБОН

http://www.corrida.ru/news/stradaet-li-byk-kogda-ego-ubivajut-na-korride/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru