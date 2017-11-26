О Маме: Владимир Путин поздравил всех матерей с праздником!

Да, честно признаюсь: я растрогана и даже слезы на глаза навернулись. Не каждый день услышишь искренние и трогательные слова благодарности и признания нашей роли в этом мире от сильных мужчин. В День Матери меня поздравили не только муж и сын, но и президент страны Владимир Путин.

Просто включила и просмотрела видеообращение в социальной сети, но его слова «Родина начинается с Мамы», «Мама – это святое» и «Спасибо, Мама» запали не только мне в душу, но и миллионам моих соотечественниц. Да, это приятно, что и о нас помнят, нас ценят. И сильные мира сего в этот день не забывают поздравить своих матерей, что дали им жизнь.

https://vk.com/video-69518720_456239044