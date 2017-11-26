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О Маме: Владимир Путин поздравил всех матерей с праздником!

20:42. 26 ноября 2017 Просмотров - 172 Один комментарий Опубликовал:

ввп

Да, честно признаюсь: я растрогана и даже слезы на глаза навернулись. Не каждый день услышишь искренние и трогательные слова благодарности и признания нашей роли в этом мире от сильных мужчин. В День Матери меня поздравили не только муж и сын, но и президент страны Владимир Путин.

Просто включила и просмотрела видеообращение в социальной сети, но его слова «Родина начинается с Мамы», «Мама – это святое» и «Спасибо, Мама» запали не только мне в душу, но и миллионам моих соотечественниц. Да, это приятно, что и о нас помнят, нас ценят. И сильные мира сего в этот день не забывают поздравить своих матерей, что дали им жизнь.

https://vk.com/video-69518720_456239044

Метки: владимир путин, матери, праздник
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Один комментарий»

  • 7361 4098
    Lada 26 ноября 2017 в 22:44 Ссылка Пометить
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    Интересно,откуда ноги растут у этого новоява? И с какой целью? Размывают наш любимый весенний День 8 Марта на непонятные “праздники”…Понятен ещё День Петра и Февроньи…но ЭТОТ!!! … нам такой не нужен!

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