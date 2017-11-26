На Урале идет антироссийская выставка

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. 1615

Выставка под названием «Есть у революции начало, нет у революции конца…» прошла в городе Куса Челябинской области.

Выставка прошла в РКДЦ (Районный Культурно-Досуговый центр, бывший Дворец Культуры Машиностроителей) с начала ноября по настоящее время. Организатором выставки является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-краеведческий центр» города Кусы. Материалы для выставки предоставлены творческим объединением «Каменный пояс» и Челябинским областным краеведческим музеем.

Многие жители города возмущены данной экспозицией. Люди считают, что выставка не только антисоветская, но и несет в себе пропаганду, направленную против нынешней власти. На одном из экспонатов в виде альбомной перелистывающейся страницы размещена фотография митинга на Алом поле в 2011 году (г. Челябинск), где у митингующих в руках плакаты с лозунгами: «Россия без Путина!», «Путин должен уйти!», «Фальшивые выборы — фальшивые законы!» и так далее. За ней видны контуры еще трех страниц с обозначением следующих годов выделенных вопросительными знаками (каждый следующий год добавляет вопросов). Слева внизу цитата Макиавелли: «Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого». Если рассматривать выставку последовательно, то понимаешь, что «новый правитель» для организаторов выставки — это не преемник Владимира Путина.

Каждый экспонат снабжен цитатой, которую ваятели выставки приписывают Отто фон Бисмарку. «Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются мародёры», — пишут они. Данное утверждение не имеет никакого отношения к канцлеру Германской империи. Считается, что Бисмарк сказал следующие слова: «Революции готовят гении, делают романтики, а ее плодами пользуются проходимцы». Здесь совершенно другие смыслы, а то, что сконструировано авторами выставки больше напоминает цитату британского писателя-историка Томаса Карлейля, написавшего многотомник «Французская революция»: «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи». Бисмарк и Карлейль жили в XIX веке после Великой Французской буржуазной революции. Их цитаты не имеют никакого отношения ни к Великой Октябрьской социалистической революции, ни к ее завоеваниям.

Зачем создателям выставки понадобилось слово «мародеры» становится понятным, когда последовательно переходишь от одного изображения к другому, глядя на которые выстраивается следующая логическая цепочка: революция, красногвардейцы, нищета, страшный голод, гора трупов и каннибализм, эксплуатация детского труда. При этом совершенно не ясно где, когда и кем были сделаны фотографии «неизвестных фотографов XX века» (именно так написано в правом нижнем углу экспоната). Неизвестно, откуда эти снимки появились. Например, фотографии с ужасами голода и каннибализма, используемые на выставке, можно увидеть на странице британского журнала The Sun.

Далее идет цикл фотографий периода перестройки и 90-х, заканчивающийся вышеописанным снимком митинга на Алом поле в 2011 году.

Выставка оставляет тяжелое впечатление. Наполненая довольно плоскими двусмысленностями, она, видимо, призвана очернить последние сто лет российской истории. Во имя чего? Но никакой положительный образ создателями выставки вообще не дается. Всё это — скулящее недовольство, недовольство всем и вся и — пока еще тихое, исподволь — скулёжь. Возникает устойчивое дежавю начала 80-х, когда сначала глухой и тупой скулёжь превратилось в неистовое визжание. А потом наступила вожделенная скулящим деструкция.

Не это ли жаждут "скулящие мывщесдохнимшы" и сегодня?