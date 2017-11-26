Лучший в мире противоракетный облом

о хвастовстве Трампа, американских комплексах перехвата и реальной силе русских межконтинентальных ракет

Политики и средства массовой информации США не устают нахваливать американскую систему противоракетной обороны. 5 ноября 2017 года, после того, как в Саудовской Аравии американский комплекс "Пэтриот" перехватил баллистическую ракету, запущенную из Йемена, президент Трамп гордо заявил: «Мы производим лучшую военную технику в мире. Все видели, что была пущена ракета, а наши системы сбили эту ракету в воздухе. Вот насколько мы хороши. Никто не делает того, что производим мы, и потому мы продаем своё оружие по всему миру…»

Правда ли это? Действительно ли американские комплексы перехвата так хороши? Нет, конечно. Хвастовство Трампа – всего лишь дешёвое позёрство, к которому так склонен нынешний американский президент. На самом деле ракета, которая была запущена из Йемена и затем сбита в пригороде Эр-Рияда – это примитивная копия старого советского оперативно-тактического комплекса малого радиуса действия Р-17 "Эльбрус", спроектированного почти 60 лет назад. Но даже такие допотопные ракеты американские системы противоракетной обороны сбивают с трудом, в лучшем случае – через раз. А уж перед нашими современными межконтинентальными ракетами они абсолютно беспомощны.

Давайте вместе разберёмся, почему это так.

Межконтинентальную баллистическую ракету выгоднее всего поражать на начальном, стартовом участке траектории. Этот стартовый участок длится с момента пуска и до того момента, когда ракета, выйдя за пределы атмосферы, начинает разведение своих боевых блоков, т.н. разделяющихся головных частей индивидуального наведения. Если средствам американской ПРО удастся поразить нашу ракету на этом участке, то вместе с ней сразу будут уничтожены все боевые блоки.

Так вот, сделать это американские средства противоракетной обороны не могут ни технически, ни географически. Впрочем, с технической точки зрения американские противоракеты будут готовы к этому, возможно, уже года через три-четыре. Но изменить географию нельзя. Для поражения русских МБР на начальном участке нужно, чтобы точки пуска американских противоракет находились недалеко от точек старта наших ракет. Потому что, если точка пуска противоракеты будет располагаться на расстоянии в 2 или 3 тысячи километров от точки старта самой ракеты, то перехватить её на начальном, восходящем участке траектории вы ни за что не успеете. Выход за пределы атмосферы и разведение боевых блоков завершится прежде, чем ваша противоракета успеет туда долететь.

Районы дислокации русских стратегических ракет американцам, конечно, хорошо известны. И расположены они так, что разместить свои противоракеты – хоть морского базирования, хоть наземного – ближе, чем за пару тысяч километров от точек старта наших МБР они не могут. А потому и вопрос о перехвате на начальном участке отпадает сам собой. Так судил Господь Бог, Который наградил Россию столь гигантской территорией, что с какого боку ты не подъезжай, с какого боку не подплывай, а все равно точка старта русской ракеты будет находиться вне досягаемости!

Мне возразят: американские системы ПРО могут осуществлять перехват вражеских боевых блоков и на среднем участке траектории, уже после их разведения, даже за границами атмосферы, в космосе. Это верно. Однако внимание: только в том случае, если они летят по классической баллистической кривой. Тогда противоракете заведомо известно, в какой момент времени и в какой точке пространства будет находиться боевой блок, который она собирается атаковать.

Но наши ракеты а) летят не по классической, а по т.н. "квазибаллистической кривой", по на-стильной траектории, которая сокращает время подлёта к цели и не может быть просчитана компьютерами американских систем ПРО; б) способны нести несколько головных частей, а это значит, что для их надёжного перехвата американцам надо иметь раз в пятьдесят раз больше противоракет, чем они имеют сейчас, и в) вместе с боевыми блоками наши МБР выводят в космос большое количество ложных целей, так что реальная боеголовка летит в целом "облаке" имитаторов, которые для вражеского радара неотличимы от неё.

Эти ложные цели — просто надувные конструкции из специального тонкого материала, отражающая поверхность которого такая же, как у реальной боеголовки. В безвоздушном пространстве сопротивления воздуха нет, поэтому и реальные боеголовки, и надувные имитаторы летят с одинаковой скоростью. Так что для радара ПРО они становятся совершенно неотличимы друг от друга…

Значит, последней надеждой для американских противоракет остаётся конечный участок траектории, когда наши боевые блоки вновь входят в атмосферу, прежде чем поразить намеченные цели. Казалось бы, теперь-то их можно будет сбить. Во-первых, в атмосфере их скорость снижается, а во-вторых, надувные и лёгкие ложные цели тут автоматически отсеиваются, ибо у них из-за сопротивления воздуха скорость падает в сто раз быстрее, чем у тяжёлых боеголовок.

Но и здесь американскую систему ПРО ждёт неприятный сюрприз. Даже в советских МБР, постав-ленных на вооружение еще 30 лет назад, была предусмотрена возможность активного противоракетного маневра боевых блоков в атмосфере. Например, боеголовки ракеты Р-36М2 "Воевода", которые представляют собой почти двухметровые конусы, в своём основании имеют подвижную металлическую "юбку", которая играет роль аэродинамического руля, позволяющего управлять траекторией полёта боевого блока на атмосферном участке траектории. Поэтому никакая противоракета не смо-жет понять, куда, в какую точку пространства ей надо прилететь, чтобы встретиться там с атакующей русской боеголовкой и уничтожить её.

Итак, подведём итог. Американские противоракеты категорически неспособны сбивать наши МБР. Ни на начальном участке, потому что он слишком далеко, ни на среднем участке, потому что там русские боеголовки летят в облаке ложных целей, ни на конечном участке, потому что головные части наших МБР там активно маневрируют. И всё это справедливо даже в отношении старых ракет советского производства, например, тяжёлой МБР "Воевода", которую американцы от страха прозвали "Сатаной". А наши новые ракеты, такие как РС-24 "Ярс" или наследник "Воеводы" - тяжёлый "Сармат" - и вовсе делают не только существующую, но и перспективную американскую противоракетную оборону абсолютно бесполезной. Ибо все они – не классические МБР, а квазибаллистические ракеты, способные маневрировать на протяжении едва ли не всей траектории полета, которая становится для врага совершенно непредсказуемой.

Вот так.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!