Крым, санкции, иски… когда закончится вся эта история?

Экспертный совет по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма продолжает готовить иски по оспариванию санкций против Крыма. В начале 2018 года первые иски уже могут быть поданы. Работа сложная. Судиться придется в Люксембурге в Европейском суде справедливости.

Любой судебный процесс требует финансовых затрат. Чем сложнее дело, тем больше денег нужно потратить. Здесь же вопрос еще и политический…

В связи с этим крымчанам предстоит найти источники финансирования. Работа ведется в тесном контакте с российским МИДом и Минюстом, поэтому часть вопросов будет решена. Оставлять на самотек подобные вопросы не следует. Западные страны и украинское руководство не намерены останавливаться на достигнутом, и продолжат нагнетать атмосферу, вводя все новые санкции против Крыма и России.

Евросоюз в начале недели уже внес в свои санкционные списки губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его обвинили в том, что на этом посту он работает против возвращения Крыма Украине и способствует интеграции полуострова в состав России. Следовательно, он должен ответить за это, ведь его действия угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Вот так Овсянников и попал под санкции, сразу же после вступления в должность губернатора 18-го сентября.

Впрочем, я бы не стала верить в независимость и беспристрастность Европейского суда. Он все чаще руководствуется политической конъюнктурой, а не здравым смыслом и документами. Обратит ли он на этот раз внимание на такую «мелочь», как положения Устава ООН, в котором именно Совет Безопасности имеет право объявлять экономические санкции в отношении какого-либо государства или иностранных компаний? В прошлый раз Суд проигнорировал даже собственные прецеденты (санкции ЕС против Ирана), а не только Устав ООН. Наплевал на отсутствие доказательной базы и четких формулировок, когда рассматривал дело «Роснефти».

Будем надеяться, что крымчане смогут добиться справедливости в т.н. Европейском суде справедливости… Если же нет, то доверять европейским судебным институтам не стоит и в малом. Просто ширма для продвижения и защиты интересов западных и американских бизнесменов и политиков-русофобов.