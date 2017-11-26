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Как может распасться Россия

17:58. 26 ноября 2017 Просмотров - 325 4 коммент. Опубликовал:

Как может распасться Россия. 379604.jpeg

 То,какой может стать Россия через четверть века, представить не сложно уже сейчас. Главное — внимательно следить за тенденциями.

Во власти уже не будет Путина, Медведева, Матвиенко, подавляющего большинства других — всех тех, кто сегодня олицетворяет государство Российское. Не будет и Навального, хоть и делает он ставку на "школоту", которая через двадцать пять лет станет людьми среднего возраста. Потому что Навальный — это всего лишь грязная пена недоработок сегодняшней политической власти и политтехнологов в ней. А как и любую пену — его смоет, и очень быстро.

А что останется?

Я б очень не хотел, чтоб в школьных учебниках про, скажем, первые шаги Владимира Путина на президентском посту по созданию федеральных округов написали с высоты лет как о неудачной попытке сохранить империю. Так, как сейчас пишут о Союзном договоре, который в свое время лоббировал Михаил Горбачёв. А ведь некоторые сегодняшние тенденции говорят, что такое возможно.

Если проследить, с чего начинался распад Советского Союза на самостоятельные национальные государства, то начало-то было совсем, кажется, невинным: с вопроса о возрождении национальных языков. Чуть позже пришли к образованию национальных или национально-освободительных фронтов, требовавших отделения от СССР. Эта тенденция пришла и в Россию 90-х: помните знаменитые "парады суверенитетов" с попытками образовать Уральскую, Сибирскую республику и другие, какие речи о нахождении в составе страны произносились в Башкирии и Татарии? Именно эти движения под корень и сломал Владимир Путин, подписав указ о создании федеральных округов.

Так вот, вам ничего не напоминают недавние сообщения об увольнении учительницы в Татарии за то, что родители на родительском собрании большинством проголосовали против изучения татарского языка? То, что даже после разразившегося скандала администрация школы не понесла никакой ответственности за выживание учителя? И что у нас с навязанным изучением языков в других национальных регионах?

А как вам эта тенденция на фоне популярной у нынешних администраторов идеи о сокращении институтов полномочных представителей президента в округах, как и самих округов? Действительно: они ж только будут мешать росту национального самосознания! Ведь губернаторы у нас — очень подготовленные люди, правда?

Мне эти разговоры сильно напоминают начало перестройки. Популярные тогда выборы директоров заводов, помните соответствующие конкурсы в "Комсомолке" "Если бы директором, министром и т. д. был я?" Ну и пришли такие директоры, что не разбирались в элементарных управленческих конфликтах. Зато многие из них стали чуть позже собственниками государственных, народных предприятий, благодаря ваучеризации нынешнего главы государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса.

 

 

 

 

И вот сообщения всего лишь о некоторых недавних выступлениях губернаторов. Один руководитель региона на вопрос журналиста "почему?" отвечает "по кочану". Другой на вопросы пенсионеров об индексации пенсий предлагает им ходить в лес по морошку и другим ягодам. Третий… ох, третий — это уже сегодняшнее выступление. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил в Совете Федерации — цитирую: "Старшеклассник пытался донести простые, фундаментальные ценности через призму человеческих судеб самой страшной войны". А еще Николай Десятниченко, тот самый новоуренгойский школьник, выступивший в бундестаге, активный участник различных патриотических мероприятий, Кобылкин с ним лично знаком.

Губернатор Ямала еще сказал что-то об учебниках истории, системе образования, но, естественно, и словом не обмолвился о немецком фонде Фридриха Эберта, который выделил специальный грант для новоуренгойской гимназии на исследования о второй мировой войне. Зачем?

Мы знаем истину: кто платит, тот девушку и танцует. Какие еще можно было ожидать выводы о Великой Отечественной от школьника, гимназии которой заплатил немецкий фонд за выводы "правильные", от которых ахнула вся Россия?

Я чуть покопался в источниках, что это за фонд. Вот самые яркие страницы его деятельности:

— фонд Фридриха Эберта заказал и оплатил исследование Институту социологии Российской академии наук, по итогам которого выяснилось: "Россия — кровожадная ксенофобская страна, в которой почти 40% населения готовы перестрелять всех, кто виноват в текущем положении дел. 70% русских признали, что испытывают неприязнь к людям других национальностей, 40% русских одобрили бы насильственное выселение представителей других национальностей из своего населенного пункта".

 

 

Помните, кто танцует девушку? И это вам не патриотический школьник, которому вдолбили мысли о невинных немецких солдатах, это — целый академический институт, рассказывающий о кровожадности россиян!

— в Новосибирске, Омске и Иркутске фонд Фридриха Эберта оплачивает другое исследование, согласно которому делается вывод о сибирской национально-культурной идентичности. То есть население Сибири — это сообщество внутри России с отличительными особенностями в восприятии своей культурной, территориальной и политической общности.

Помните об идее самостоятельной Сибирской республики в 90-е? Это яйцо именно в ту корзину, не сомневайтесь.

— из той же Сибири, Барнаула, других российских городов фонд Фридриха Эберта вывозил активистов в Германию и Данию на семинар "Меньшинства и демократия". Завозил их в гей-бары, другие злачные места и разговоры велись понятно о чём: какая у нас недоразвитая страна, принявшая закон о запрете среди подростков пропаганды секс-меньшинств.

В Белоруссии деятельность этого фонда запрещена.

В Турции лет пятнадцать назад прошел судебный процесс, на котором выяснилось, что филиалы фонда Фридриха Эберта в этой стране являлись одновременно и представительствами германской разведки БНД.

Эй, минюст, ты где? Где твои полномочия, которыми ты наделен самыми разными законами по части иностранных агентов и т. д.?

 

 

Метки: власть
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4 коммент.»

  • 5177 4263
    jackomb 26 ноября 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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    А министерство юстиции РФ также сложило лапки, как и государство под тем же именем. У них теперь обслуживание государственных интересов называется бизнесом!

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    serjoza 26 ноября 2017 в 18:31 Ссылка Пометить
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    Россия олигархическая страна..Умирать за нее,не следует.Пусть воюют наёмники..таких в стране пять процентов найдётся..с страну развалят Коленьки-выступающие в рейхгстагге.Они же дети.

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      jackomb serjoza 26 ноября 2017 в 18:51 Ссылка Пометить
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      Я умирать буду за свою Родину, за Россию, какая бы она не была. Как у Шевчука ”
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