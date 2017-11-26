Как Буквица помогает стать ведающим. Часть 2

24 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – Ведическое миропонимание или как Буквица помогает стать ведающим”.



часть 1 – https://youtu.be/BOLHQj0AFvE



Автор-сказитель – Сергей Павлов



Открыты все дороги

Печали и тревоги.

Доступно всё, что хочешь

И всё о чем попросишь. …



Максим Заокский



Жизнь современного человека ярка и интересна. Такого количества спецэффектов не было ни у наших отцов, ни у наших дедов. Им нам можно только позавидовать. Столько всего они не увидели интересного. А сколько ещё впереди нас ждёт интересного и вкусного… аж дух захватывает. Хочу, хочу, хочу, хочу… «Не парься. Будь счастлив…», «Лови момент…»

С такой философией жизни, разве нужно ведать? Зачем? Это же не рационально! Не современно! Не важно! А значит не нужно! И у всех этих «НЕ» есть одна основа – это проматывание ресурсов накопленного веками нашими Предками. Осознание этого, мягко скажем, приводит в недоумение: «А как так получилось? Да, и продолжает получаться?» И самое важное: «Что с этим делать?» И делать нужно ешё вчера. С чего начинать? За что хвататься? Где просить помощи? Где взять силы? Где набраться ума-разума?

Посмотрев на всё здраво, начинаешь осознавать, что ведать просто необходимо. И качество собственной жизни зависит от умения ведать. Только одного разумения явно не достаточно для полноценной жизни. Нас всех учили в школах только разумению. И мы, сегодняшние, отформатированы разумением: один разумнее другого. Проводим конкурсы, соревнования. Выясняем свою разумность через разумение научное. Вроде всё в порядке? Но чего-то всё-таки не хватает. И именно, отсутствие этого, того чего не хватает, и привело нас к современным слоганам, определяющих наш образ жизни. Не хватает нам ведания. А если быть точным: не хватает того, что нас разумных превратить в ведающих. А где это нам взять? В современных книгах? У учёных? В фундаментальной науке? Где? А самое главное, как это выглядит? Что ищем то? И тут кроется самое главное не понимание современного человека. Приведу пример в виде такого образа. «Искали пианиста в пианино, а в пианисте музыку.» Всё дело в том, чтобы ведать, нужно не только разуметь, но чуить. И не только чуить, но взаимодействовать, и с Природой, и с другим людьми, на Образном уровне. Нам Предки оставили одно из Великих достижений нашего Наследия – это Буквицу. И Буквица – это тот самый инструмент миропонимания для его ведания, который помогает любому стать Образованным и целостным человеком.

Про Буквицу в народе уже сложилось множество различных мнений от отрицания до фантастики. И вот пришло время сделать публично следующий шаг, а именно: поведать, как Буквица превращает разумного человека в ведающего. Однако, есть одно, но очень важное, замечание. Чтобы двигаться с Буквицей в ведение, необходимо быть с ней познакомится.

Мы начинаем цикл передач, в формате «живого эфира» с преподавателем Славянского Вѣдического Культурного Цѣнтра «СЛОВО» Павловым Сергей (Арисветом). Первая передача была о том, как понятия и толкования научиться ведать с помощью Буквицы.



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 24 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



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Источник: www.youtube.com