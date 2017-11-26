Главная » Видео, Славянский Язык

Как Буквица помогает стать ведающим. Часть 1

11:14. 26 ноября 2017 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

24 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – Ведическое миропонимание или как Буквица помогает стать ведающим”.

часть 2 – https://youtu.be/FKd1hfCLk_E

Автор-сказитель – Сергей Павлов

Открыты все дороги
Печали и тревоги.
Доступно всё, что хочешь
И всё о чем попросишь. …

Максим Заокский

Жизнь современного человека ярка и интересна. Такого количества спецэффектов не было ни у наших отцов, ни у наших дедов. Им нам можно только позавидовать. Столько всего они не увидели интересного. А сколько ещё впереди нас ждёт интересного и вкусного… аж дух захватывает. Хочу, хочу, хочу, хочу… «Не парься. Будь счастлив…», «Лови момент…»
С такой философией жизни, разве нужно ведать? Зачем? Это же не рационально! Не современно! Не важно! А значит не нужно! И у всех этих «НЕ» есть одна основа – это проматывание ресурсов накопленного веками нашими Предками. Осознание этого, мягко скажем, приводит в недоумение: «А как так получилось? Да, и продолжает получаться?» И самое важное: «Что с этим делать?» И делать нужно ешё вчера. С чего начинать? За что хвататься? Где просить помощи? Где взять силы? Где набраться ума-разума?
Посмотрев на всё здраво, начинаешь осознавать, что ведать просто необходимо. И качество собственной жизни зависит от умения ведать. Только одного разумения явно не достаточно для полноценной жизни. Нас всех учили в школах только разумению. И мы, сегодняшние, отформатированы разумением: один разумнее другого. Проводим конкурсы, соревнования. Выясняем свою разумность через разумение научное. Вроде всё в порядке? Но чего-то всё-таки не хватает. И именно, отсутствие этого, того чего не хватает, и привело нас к современным слоганам, определяющих наш образ жизни. Не хватает нам ведания. А если быть точным: не хватает того, что нас разумных превратить в ведающих. А где это нам взять? В современных книгах? У учёных? В фундаментальной науке? Где? А самое главное, как это выглядит? Что ищем то? И тут кроется самое главное не понимание современного человека. Приведу пример в виде такого образа. «Искали пианиста в пианино, а в пианисте музыку.» Всё дело в том, чтобы ведать, нужно не только разуметь, но чуить. И не только чуить, но взаимодействовать, и с Природой, и с другим людьми, на Образном уровне. Нам Предки оставили одно из Великих достижений нашего Наследия – это Буквицу. И Буквица – это тот самый инструмент миропонимания для его ведания, который помогает любому стать Образованным и целостным человеком.
Про Буквицу в народе уже сложилось множество различных мнений от отрицания до фантастики. И вот пришло время сделать публично следующий шаг, а именно: поведать, как Буквица превращает разумного человека в ведающего. Однако, есть одно, но очень важное, замечание. Чтобы двигаться с Буквицей в ведение, необходимо быть с ней познакомится.
Мы начинаем цикл передач, в формате «живого эфира» с преподавателем Славянского Вѣдического Культурного Цѣнтра «СЛОВО» Павловым Сергей (Арисветом). Первая передача была о том, как понятия и толкования научиться ведать с помощью Буквицы.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 24 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4276880193235417

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сказки среди здесь. Какая же на самом деле Баба Яга?
... газетным и квазинаучным статьям, заявлениям «официальных...неординарно мыслящие люди, ведающие мáтери (ведьмы). Сжигались... Мы, люди, как частички Всевышнего, находимся в...Ягой. Она помогает людям связать ...ей соответствует древнесловенская буквица (называемая «...
Славянский словарь. Аз, буки, Веди
...Кимерия (часть территория современного Туниса и части Египта...), который ему помогает на протяжении всей...как нимб вокруг головы светых.Букварь – хранилище (арь) буквиц.Буквица... человека.Ведун – ведающий, знающий мужчина. ...Могла и раньше стать Вестой, т....
Новолетие 7522
...писалось издревле, как ЛЪТО. К сожалению, буквица Ъ –... рекомендую ознакомиться со статьей «Славяно-Арийский Календарь...религию. Это сказание часто толковалось иносказательно: ... А.Н. – ведающая мать), которую звали ...ведического календаря не помогали, а принятие...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... современного черта. Ведающая мать превратилась в...заново стать культурными. А чтобы заново стать, ... как быть с расчлененными останками? Что лучше помогает...о чем свидетельствовали буквицы расположенные между данными ...6 декабря, часть — на Рождество, часть — на ...
Земной Странник
... как ЛѢТО. К сожалению, буквица «ять», которая звучала как...религию. Это сказание часто толковалось иносказательно: ...известная венецианская ведунья (ведающая мать), которую ... поведано в статье посвящённой празднику ...ведического календаря не помогали, а принятие...
Расшифровка сказки о молодильных яблоках и живой воде
... (законов) под стать силе его духа....ограниченность. За дворенка – ведающая более чем во дворе, ... – мудро, третья – помогу. ТЕЛО РАЗУМ ДУША Действительно Иван...богатырей, ну конечно буквица русского языка, вернее ... как речной порог шумит. Это малая часть глубины...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>