Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Всем любителям авиации давно известно: хочешь создать нечто уникальное, максимально вычурное и безумное, но не обязательно функциональное — зови итальянского конструктора. Он постарается и сотворит такое, что г-н Кондратий посетит вас при одном только взгляде на данный агрегат.

«Мультиплан»



Конструкция Эдуардо Ведовелли, 1911 год. Самолёт был буквально напичкан решениями, которых прочим конструкторам хватило бы на долгие годы: полностью закрытая кабина пилота, вынесенная вперёд рулевая плоскость, толкающий винт… жаль только, что всё вместе это не летало.

Piaggio P.7



Нет, он не тонет после неудачных испытаний. Просто это попытка скрестить ежа и ужа, то есть рекордный скоростной самолёт и глиссер. К сожалению, Piaggio P.7 так и не смог подняться в воздух.

Пневматический вертолёт



Весь мир бьётся над конструкцией винтокрылых машин? Внесём и сюда нотку благородного итальянского безумия. Приделываем два баллона со сжатым газом, откручиваем краник — и газ вращает винты. Все просто же!

Savoia-Marchetti S.55



Серийные самолёты по мере сил старались не отставать от «концептуальных прототипов», в особенности — конструкции летающих лодок, где итальянский солнечный гений демонстрировал себя во всей красе. Savoia-Marchetti S.55 в довоенную пору работал «маскотом» всей итальянской авиации: его рисовали на марках, плакатах и почтовых открытках. По основному назначению — дальний торпедоносец.

Caproni Ca.3



Общепризнанным чемпионом Италии по безумному авиастроению считался граф Джованни Бастиста Капрони. На фото — Caproni Ca.3, итальянский «Илья Муромец», но если у Сикорского всё было более-менее традиционно, то тут — тройное килевое оперение и три мотора: два тянущих и один толкающий позади фюзеляжа.

Ca.4



Нужен бомбардировщик повместительнее? «Да не вопрос», — отвечает граф Капрони и выкатывает Ca.4, точно такой же, как Ca.3, только в полтора раза больше, а для компенсации веса добавляет ему третье крыло. Но это ещё не предел «этажерочности».

Ca.60 Noviplano



А вот и предел — его же послевоенная неудачная «гражданка» Ca.60 Noviplano — пассажирская летающая лодка, то есть тройной триплан с восемью моторами. Во время второго испытательного полёта эта конструкция рухнула в воду. Капрони разочаровался и забросил проект.

Caproni Ca.90



Самый большой бомбардировщик-биплан за всю историю авиации. 1929 год. Ну, не понял граф, что эпоха «этажерок» уже прошла…

Stipa-Caproni



Пожалуй, самая известная конструкция среди всего итальянского безумия. Тут, правда, граф Капрони лишь принимал участие, а основным автором проекта «летающей бочки» был инженер Луиджи Стипа. Кстати, реплика этого аппарата пару раз летала, а сейчас стоит в музее.

Самолеты Луиджи Колани



Хотя граф Капрони давно умер, дело его живёт. К примеру, в работах Луиджи Колани — индустриального дизайнера курдского происхождения, рисовавшего автомобили для «Фиата», «Альфа-Ромео», «Лянчии» и BMW. Ну, а самолёты с вертолётами — это так, отхожий промысел.

Сant Z.501 Gabbiano



Антон Железняк Эксперт по техническим и инженерным вопросам

Вообще-то, базовых версий происхождения прозвища две: одна из функций машины (самолет-спасатель) и его тотальная беззащитность перед вражескими истребителями.

«Рождённый ползать летать не может». Но у итальянских авиаторов с неистребимым жизнелюбием в воздух ползло всё: лодки, этажерки, бочки… Без толку, зато красиво.

На первом же параде, где был показан разведчик-бомбардировщик Сant Z.501 Gabbiano, какой-то ребенок воскликнул «Мамаюто!» («Ой, мамочки!») С тех пор это прозвище приклеилось к самолёту намертво.Даже попав в холодные снега России, где taiga, vodka и GULAG, итальянский гений продолжал пылать, потому что просто не мог остановиться. ВВА-14 — амфибия-экранолёт с вертикальным взлётом/посадкой, творение великого Бартини. Создавался как противолодочный, но автор мечтал перевести на подобные конструкции всю внутреннюю пассажирскую авиацию СССР, благо рек у нас много. Не сложилось. Единственный экземпляр, лишившийся крыльев, тихо ржавеет в Монино.

Источник: nnm.me