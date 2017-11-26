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Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

18:49. 26 ноября 2017 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Всем любителям авиации давно известно: хочешь создать нечто уникальное, максимально вычурное и безумное, но не обязательно функциональное — зови итальянского конструктора. Он постарается и сотворит такое, что г-н Кондратий посетит вас при одном только взгляде на данный агрегат.

«Мультиплан»

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Конструкция Эдуардо Ведовелли, 1911 год. Самолёт был буквально напичкан решениями, которых прочим конструкторам хватило бы на долгие годы: полностью закрытая кабина пилота, вынесенная вперёд рулевая плоскость, толкающий винт… жаль только, что всё вместе это не летало.

Piaggio P.7

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Нет, он не тонет после неудачных испытаний. Просто это попытка скрестить ежа и ужа, то есть рекордный скоростной самолёт и глиссер. К сожалению, Piaggio P.7 так и не смог подняться в воздух.

Пневматический вертолёт

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Весь мир бьётся над конструкцией винтокрылых машин? Внесём и сюда нотку благородного итальянского безумия. Приделываем два баллона со сжатым газом, откручиваем краник — и газ вращает винты. Все просто же!

Savoia-Marchetti S.55

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Серийные самолёты по мере сил старались не отставать от «концептуальных прототипов», в особенности — конструкции летающих лодок, где итальянский солнечный гений демонстрировал себя во всей красе. Savoia-Marchetti S.55 в довоенную пору работал «маскотом» всей итальянской авиации: его рисовали на марках, плакатах и почтовых открытках. По основному назначению — дальний торпедоносец.

Caproni Ca.3

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Общепризнанным чемпионом Италии по безумному авиастроению считался граф Джованни Бастиста Капрони. На фото — Caproni Ca.3, итальянский «Илья Муромец», но если у Сикорского всё было более-менее традиционно, то тут — тройное килевое оперение и три мотора: два тянущих и один толкающий позади фюзеляжа.

Ca.4

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Нужен бомбардировщик повместительнее? «Да не вопрос», — отвечает граф Капрони и выкатывает Ca.4, точно такой же, как Ca.3, только в полтора раза больше, а для компенсации веса добавляет ему третье крыло. Но это ещё не предел «этажерочности».

Ca.60 Noviplano


А вот и предел — его же послевоенная неудачная «гражданка» Ca.60 Noviplano — пассажирская летающая лодка, то есть тройной триплан с восемью моторами. Во время второго испытательного полёта эта конструкция рухнула в воду. Капрони разочаровался и забросил проект.

Caproni Ca.90

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Самый большой бомбардировщик-биплан за всю историю авиации. 1929 год. Ну, не понял граф, что эпоха «этажерок» уже прошла…

Stipa-Caproni


Пожалуй, самая известная конструкция среди всего итальянского безумия. Тут, правда, граф Капрони лишь принимал участие, а основным автором проекта «летающей бочки» был инженер Луиджи Стипа. Кстати, реплика этого аппарата пару раз летала, а сейчас стоит в музее.

Самолеты Луиджи Колани

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Хотя граф Капрони давно умер, дело его живёт. К примеру, в работах Луиджи Колани — индустриального дизайнера курдского происхождения, рисовавшего автомобили для «Фиата», «Альфа-Ромео», «Лянчии» и BMW. Ну, а самолёты с вертолётами — это так, отхожий промысел.

Сant Z.501 Gabbiano

Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

На первом же параде, где был показан разведчик-бомбардировщик Сant Z.501 Gabbiano, какой-то ребенок воскликнул «Мамаюто!» («Ой, мамочки!») С тех пор это прозвище приклеилось к самолёту намертво.
Антон Железняк Эксперт по техническим и инженерным вопросам
Вообще-то, базовых версий происхождения прозвища две: одна из функций машины (самолет-спасатель) и его тотальная беззащитность перед вражескими истребителями.

ВВА-14
Итальянцы в воздухе. Ой, мамочки!

Даже попав в холодные снега России, где taiga, vodka и GULAG, итальянский гений продолжал пылать, потому что просто не мог остановиться. ВВА-14 — амфибия-экранолёт с вертикальным взлётом/посадкой, творение великого Бартини. Создавался как противолодочный, но автор мечтал перевести на подобные конструкции всю внутреннюю пассажирскую авиацию СССР, благо рек у нас много. Не сложилось. Единственный экземпляр, лишившийся крыльев, тихо ржавеет в Монино.
«Рождённый ползать летать не может». Но у итальянских авиаторов с неистребимым жизнелюбием в воздух ползло всё: лодки, этажерки, бочки… Без толку, зато красиво.

Замецки

Источник: nnm.me

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