Д/ф «Остров Матуа». О чем молчали 70 лет?

Фильм повествует об этапах экспедиции Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на Матуа. Исследователи изучили затопленную во времена Второй мировой войны в двух километрах от берега американскую подводную лодку Herring. Для изучения субмарины к ней на стометровую глубину спускался обитаемый подводный аппарат с водолазами. Также во время экспедиции были исследованы японские тоннели и подземные ходы.



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Источник: www.youtube.com