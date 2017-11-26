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Д/ф «Остров Матуа». О чем молчали 70 лет?

16:19. 26 ноября 2017 Просмотров - 558 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм повествует об этапах экспедиции Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на Матуа. Исследователи изучили затопленную во времена Второй мировой войны в двух километрах от берега американскую подводную лодку Herring. Для изучения субмарины к ней на стометровую глубину спускался обитаемый подводный аппарат с водолазами. Также во время экспедиции были исследованы японские тоннели и подземные ходы.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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