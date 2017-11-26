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Деньги пошли в регионы. Вот как меняется экономика России (Время-вперёд! #269)

22:59. 26 ноября 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Уровень жизни в регионах России зависит от многих факторов – географии, экономики, качества управления. В этом выпуске мы рассказываем как у Москвы и Санкт-Петербурга в борьбе за инвестиции начали появляться конкуренты в лице некоторых регионов России. Недавно этого и представить было нельзя. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/kBtd3fD_FZQ

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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