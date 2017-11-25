Юрий Болдырев — новое лицо русского Майдана

Вот честно, я там откровенно скучал. Речь Болдырева переполнена шаблонами и штампами о том, что «Россия идёт к краху, изолента кончилась, экономика порвана в клочья». Конкретики ноль, цифр ноль, одна вода (а у меня после прочтения «Академии» Азимова встроенный фильтр на пустой разговор).

Оказывается, у них там страшная антипутинская движуха под названием что-то типа «БДСМ ПДРС» ( ПДС НПСР — ред. ) из 44 организаций диванного типа (это когда все члены организации помещаются на один диван). Такая страшная, что даже я, профессионально интересующийся российской политикой, за несколько лет её существования (С 2012 года? Совпадение? Не думаю!) никогда о ней не слышал.

А там в гостях некий Болдырев. Не знаю, кто вытащил его из чулана, стряхнул с него нафталин и снова бросил в политику, но лично я о данном персонаже не слышал уже лет 15, если не больше.

Приключилась со мной одна оказия. Пошёл я 14 ноября, по обыкновению, на заседание «Политкафе» (я туда регулярно хожу, мои читатели в курсе).

Александру Роджерсу: у тебя на схемке в статье не хватает ещё одного важного персонажа. Связанного как минимум с Гиркиным, Несмеяном и Сулакшиным. Персонажа, являющегося российским ставленником одной западной триллионной финансовой группы: т.н. православного олигарха Константина Малофеева.

И тут мне ведущий говорит «Задай ему три вопроса, только коротких».



Ну, ок. Задал первое, что в голову пришло (я вообще хотел пива, а не вступать в полемику с каким-то непонятным персонажем).



Правда, даже на эти вопросы Болдырев толком не смог ответить (извините, но не замечать антироссийской истерии в США может только полный неадекват или лжец).

Потом на следующий день в блог (не в СМИ, а исключительно в личный блог) написал короткий отзыв типа «Было скучно. Пустая демагогия». И забыл об этом.

Но, как в анекдоте, Болдырев не забыл!

Через несколько дней в комментариях под моими статьями появляется это видео с подписью «Болдырев разрывает подкремлёвского блогера». Ещё и подняли старый фейк о том, что якобы моя фамилия «Ляшко». И, что характерно, постят это с американских айпишников…

Понятно. «Сам!» Болдырев (а кто это?) решил попиариться на, как они написали, «малоизвестном блогере».

При этом у «малоизвестного блогера» в несколько раз больше подписчиков в соцсетях, чем в группах поддержки этого самого Болдырева (причём там куча пустых ботов для накрутки, в чём легко убедиться), но это такое.

Но вот слово «порвал» меня задело. Ладно бы, если бы я действительно проиграл в честном диспуте – это не было бы обидно (сам виноват, нужно лучше готовиться). Но я же с ним в полемику даже не вступал! «Задать три коротких вопроса в режиме пинг-понга», как меня попросили (что, кстати, слышно на видео) – это совсем не то же самое, что форматный диспут.

Неуважаемый Юрий Юрьевич, у вас убогие пиарщики, и сами вы используете грязные методы, что говорит мне, что вы не уважаете собственных сторонников и считаете их тупым быдлом, которым можно так примитивно манипулировать. Например, вставляя в заголовки видео фразы «Он вам не Ляшко».

Предлагаю вам или публично извиниться за недостойное поведение вашей пиар-команды (которая, надо отметить, работает круглосуточно, а это дорого!). Или, если вы действительно хотите «порвать» меня – вступите со мной в публичный форматный диспут. С таймингом, с «тезис-контртезис», всё как полагается.

Но вы же не вступите. Потому что по конкретике вы плаваете, как известная субстанция в проруби. И у вас даже есть железная отмазка перед вашими немногочисленными сектантам – вы же «сам», а я – «малоизвестный блогер», всего лишь регулярно имеющий сотни тысяч прочтений моих жалких статей.

Однако я копнул глубже. This means War!

Как говорили классики «в любом преступлении ищите экономический след».

Первый момент, который я отметил – это круглосуточная поддержка в пабликах Болдырева в соцсетях. Я по ночам работаю, и между делом вступил там в полемику (которая свелась к грязной ругани и потоку лжи в мой адрес от пяти разных ботов, один из которых не моргнув глазом выдавал себя за молодого Эрнесто Гевару).

Кроме того, там постоянно дежурит один из админов группы. Один из них также отметился в комментариях под видео профессора Попова, где тот говорит о роли Болдырева в развале и разграблении СССР.

Боты также отмечены под всеми видео с Болдыревым, оставляя однотипные сообщения типа «Болдырева в президенты!» или «Болдырев порвал всех».

Всё это, отмечаю как политтехнолог, стоит денег. Странно для «площадки для дискуссий», как они позиционируют свою «БДСМ ПДРС». Откуда деньги, Зин?

Я вот не нашёл в открытых источниках ответа на вопросы «а кем работает Болдырев?» и «откуда у него деньги?».

То же самое можно спросить и относительно всей их движухи в целом. Там ведь есть ещё координаторы (которые на волонтёрских началах не наработают, не нужно мне рассказывать), ботоводы, поддержка нескольких сайтов и многое другое.

Дальше я уже просто отслеживал ниточки. Болдырев плотно сотрудничает с небезызвестным Игорем Всеволодовичем Гиркиным, «Партией Дела» и «Левым Фронтом». В тусовку Гиркина вхож Максим Калашников (Кучеренко) из той же «Партии Дела». Гиркин устраивал клоунские дебаты с Навальным (зачем?). «Левый Фронт» вместе с Навальным скакал на Болотной в 2012 году (за что Удальцов сел, а Навальный нет). На Болотной скакал также Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид), ближайший соратник Гиркина. Чуть не забыл про такого интересного персонажа, как ельциноид Сулакшин, который в 2012 году работал на Навального, а потом обслуживал Гиркина. Видите, какой клубок вырисовывается? А это только первый слой!

Именно с Болотной начались попытки «свести вместе монархистов, нациков и левых». Это чисто майданная технология «не важно, какой вы идеологии придерживаетесь, главное свергнуть власть». И сейчас эту же технологию продвигает Болдырев.

Но продолжим. Введём в уравнение «майданное» лобби в КПРФ в лице «коммуниста» Рашкина, который пытался «положить» КПРФ под Навального. Теперь он же, вместе со своей группой, пытался убедить Зюганова выставить единую кандидатуру от «патриотических сил» (я бы уточнил «караул-патриотических»), то есть от всё той же «БДСМ ПДРС». Но Геннадий Андреевич опытный динозавр и в западню не полез, а заявил о самостоятельном выдвижении в кандидаты, что вызвало в определённых кругах форменную истерику (что и понятно, план срывается).

Следующая известная в уравнении – это Мальцев. Ещё один сторонник «национал-либерального» объединения. Мальцев также выступал мостиком между либералами (Касьяновым и «Парнасом»), националистами (Дёмушкиным) и Навальным. Навальный, кстати, активно топил за Мальцева, о чём у меня была отдельная публикация.

Задачей Мальцева было проверить готовность народа к радикальным действиям. Как оказалось, готовность слишком низкая. После чего Мальцева успешно эвакуировали «за кордон».

Ещё один, который эвакуировался после исполнения своей программы – это «оппозиционный блогер» Иванов (по прозвищу «Гомикадзе Ди»). Тоже тесно связан с Навальным, и они друг друга активно взаимно пиарили.

Навальный сливается – вытягивают Гиркина. Мальцев сливается – вытягивают ему на смену Болдырева. Гиркин – «Спаситель Атечиства». Болдырев – «Спаситель Недр Атечиства».

Подумаешь, член МДГ, участник развала СССР, основатель «яБлока», разработчик СРП, советник Ельцина – зато «честный человек», со светлым лицом. Штампов ставить некуда, а туда же. Загуглите песенку «А мы тут не при чём», как раз про Болдырева и таких как он.

Но и тут вы можете мне заявить, что всё это «теории заговора», а многочисленные связи между всеми этими персонажами – совпадения или «ничего не означают».

Однако я ещё не упомянул про самое главное – про структуру информационной поддержки перечисленных персонажей. Практически всех их (кроме Навального, потому что было бы слишком палевно) регулярно освещает такая интернет-структура, как «Нейромир-ТВ». Общее информационное поле!

И у них ещё целый пул «экспертов», задачей которых является непрерывная пропаганда «как всё плохо» – Потапенко, Демура, Жуковский (где доллар по двести?!), тот же Кучеренко и целый ряд других (список вы можете сами дополнить, если посмотрите, кого они регулярно приглашают).

И всех их информационно сопровождает «Нейромир-ТВ» и ещё ряд аналогичных ресурсов. У них есть несколько студий, в которых они снимают свои передачи, а также команды мобильных операторских групп, которые выезжают на удалённые съемки. В «Политкафе», кстати, Болдырева тоже снимали с «Нейромир-ТВ», и смонтировали видео быстрее, чем работающие на волонтёрских началах организаторы мероприятия.

Несколько студий, мобильные операторы (камеры, кстати, тоже не дешёвые), монтаж – всё это стоит больших денег. Кто спонсор? За чей счёт банкет? Возможные доходы от рекламы на ютубе этого явно не покрывают, значит за всем этим стоит некий «инвестор».

Кому-то в России (а может за её пределами?) очень нужно, чтобы в стране был некий пул людей, которым регулярно втирают в уши, что в России всё плохо, всё разваливается, всё на грани краха (или даже крах уже произошёл, но власти скрывают), нет денег, армия картонная (посмотрите «военных икспердов» на том же «Нейромире», которые дают интервью почему-то «иканамизду» Жуковскому).

И вот мне хочется спросить всех этих Болдыревых, Жуковских и Гиркиных: чьи вы? Кто вас заботливо кормит, дёргает за верёвочки, а когда вы отрабатываете свою роль, вывозит за границу?

P.S. Но я, конечно, «продажный прокремлёвский блогер», который оговаривает хороших людей. Как пишут нам дочери советников Ельцина, основатели «Яблока», тут всё не так однозначно, никто не хочет кровавого майдана.





Александр Роджерс