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«Хранить безопасность на планете»: как российские миротворцы урегулируют международные конфликты

21:43. 25 ноября 2017 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

«Хранить безопасность на планете»: как российские миротворцы урегулируют международные конфликты

Военнослужащий принимает участие в учениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдавия. РИА Новости


25 ноября 1973 года группа советских военнослужащих приняла участие в миротворческой операции на Ближнем Востоке в ходе арабо-израильского конфликта. Миротворческий контингент располагался в Египте и Сирии.

Миссия Советского Союза состояла из 25 офицеров. Их целью было оказание помощи во время проведения операции «Омега» по поиску останков военнослужащих, погибших в результате Войны Судного дня (6—24 октября 1973 года). Были обнаружены 183 погибших израильских военнослужащих и 321 арабский. Также советская миссия участвовала в операции «Линия Альфа» по определению границы между буферной зоной и зоной ограниченного количества войск Египта.

С тех пор Россия принимает активное участие в операциях по поддержанию стабильности и безопасности на планете. Миротворческие силы РФ были задействованы для предотвращения конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Боснии и Герцеговине, Косове и Метохии, Анголе, Чаде, Сьерра-Леоне и Судане.

В 2016 году указом президента России Владимира Путина было установлено празднование Дня российского военного миротворца 25 ноября.

На пути к миру

По статистике ООН, на начало 2017 года в девяти миссиях ООН было задействовано 105 российских миротворцев. Из них 41 человек выполняет полицейские функции, а 64 выступают в качестве военных наблюдателей.

По типу задач миротворцы ООН делятся на «голубые береты» — полицейские силы — и «голубые каски» — военные силы ООН. «Береты» безоружны, а «каски» имеют право на ношение лёгкого стрелкового оружия, которое может быть применено только в целях самообороны.

Миротворческие операции подразделяются на операции по поддержанию мира и по принуждению к миру. Первые проводятся с согласия всех основных конфликтующих сторон и направлены на контроль и выполнение уже достигнутых соглашений о прекращении огня. Операции по принуждению к миру проводятся с целью создания обстановки для перемирия или прекращения огня даже при условии несогласия конфликтующих сторон.

«Хранить безопасность на планете»: как российские миротворцы урегулируют международные конфликты

Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры (Приднестровье) РИА Новости


25 лет без войны

В 1992 году вспыхнул вооружённый конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Прекратить кровопролитие удалось лишь с вводом в 1992 году в Приднестровье российского миротворческого контингента.

В Приднестровье было размещено 3100 российских, 1200 молдавских и 1200 приднестровских военнослужащих. Со второй половины 1992 года при посредничестве России начались переговоры о статусе Приднестровья, с 1993 года к мирному урегулированию присоединилась ОБСЕ, а с 1995 года — Украина.

Благодаря присутствию российских миротворцев за 25 лет в регионе не было ни одного серьёзного инцидента. Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.
На сегодняшний день в составе российского миротворческого контингента в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания.

Гражданская война в Таджикистане

В 1992 году массовые митинги в Душанбе переросли в полномасштабную гражданскую войну. 27 июня в южных районах Таджикистана вспыхнули вооружённые столкновения, начавшиеся из-за конфликта населения Вахшского района с переселенцами из соседних регионов.

К октябрю 1992 года уже насчитывалось 15—20 тыс. убитых и несколько десятков тысяч раненых, сотни тысяч жителей республики стали беженцами. Страна начала скатываться в бездну гуманитарной катастрофы.

22 января 1993 года в Минске между Россией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией было подписано решение о создании Коллективных миротворческих сил (КМС) с целью стабилизации обстановки на таджикско-афганской границе.

В состав КМС вошли 201-я мотострелковая дивизия Вооружённых сил России и подразделения из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В задачи 201-й дивизии входили охрана Нурекской ГЭС и аэропорта в Душанбе, патрулирование в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе, сопровождение колонн, а также охрана сложных участков таджикско-афганской границы совместно с пограничниками.

Благодаря усилиям миротворцев к лету 1993 года конфликт в целом удалось погасить. 27 июня 1997 года в Москве на девятой встрече между представителями конфликтующих сторон при посредничестве ООН было подписано окончательное мирное соглашение.

С 1993 по 1999 годы военнослужащими 201-й дивизии было разминировано 25 км дорог, ликвидированы 103 минных поля, обнаружено и уничтожено 141 205 мин, перевезено около 10 тыс. переселенцев и более 350 тонн гуманитарных грузов. При выполнении миротворческой миссии в Таджикистане погибли более 150 военнослужащих дивизии.

В 2000 году было принято решение о начале вывода объединённого миротворческого контингента из Таджикистана. В республике осталась оперативная группа пограничной службы ФСБ России и советники при каждом из погранотрядов. В 2005 году на базе 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане была создана 201-я российская военная база.

«Хранить безопасность на планете»: как российские миротворцы урегулируют международные конфликты

Военнослужащий миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) во время тактических занятий на полигоне с применением комплектов боевой экипировки Ратник РИА Новости


Ценой собственной жизни

14 июля 1992 года российские миротворческие силы были введены в зону грузино-осетинского конфликта. После распада СССР Южная Осетия фактически отделилась от Грузии, однако не была признана международным сообществом в качестве независимого государства. Ввод российских войск позволил долгое время сохранять стабильность в регионе.

Летом 2008 года благодаря усилиям российских миротворцев удалось предотвратить масштабное кровопролитие в ходе обострения грузино-осетинского конфликта. Утром 8 августа грузинские войска начали наступательную операцию в Южной Осетии, на их пути находилась база российских миротворцев.

Российские миротворцы подверглись артиллерийскому обстрелу реактивных систем залпового огня «Град», танков и миномётов, бои происходили и на короткой дистанции с применением стрелкового оружия. В отличие от грузинской стороны, у российских военнослужащих не было тяжёлой техники: на вооружении миротворцев было несколько БМП, ручных противотанковых гранатомётов и управляемых ракет, а также пулемёты.

Однако российские миротворцы не допустили прорыва грузинских войск к Цхинвалу и сдерживали натиск превосходящих сил противника до прихода российской 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала в рамках принуждения к миру грузинской стороны.

По данным, опубликованным военной прокуратурой России, за время конфликта в Южной Осетии погиб 71 российский миротворец.
Изначально грузинским войскам противостояло 526 российских миротворцев, 250 из которых размещались на постах и заставах вдоль границы. Командир батальона миротворцев подполковник Константин Тимерман был награждён званием Героя России.
«Хранить безопасность на планете»: как российские миротворцы урегулируют международные конфликты

Российские миротворцы в районе города Цхинвала, подвергшегося нападению грузинских войск (Южная Осетия, 2008 год) РИА Новости


В 1994 году Коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ) СНГ были в введены Абхазию. Целью КСПМ было разъединение сторон грузино-абхазского конфликта в регионе. К 1 августу 2008 года группировка КСПМ насчитывала 1561 человек, она была оснащена 135 единицами бронетанковой и 267 единицами автомобильной техники, а также четырьмя вертолётами Ми-8 и Ми-24.

В результате конфликта в Южной Осетии в 2008 году мандат у КСПМ был отозван и начался вывод миротворческих сил КСПМ из Абхазии. С 2009 года в Абхазии на месте бывших объектов КСПМ базируется 7-я объединённая военная база российских вооружённых сил.

Вопрос собственной безопасности

Для России участие в миротворческой деятельности сегодня — во многом вопрос собственной безопасности. Ряд регионов с повышенной напряжённостью находится в непосредственной близости от нашей страны или напрямую граничит с Россией. В частности, речь идёт о гражданском конфликте в Донбассе.

Россия уже неоднократно предлагала разместить миротворческий контингент на линии разграничения сторон. Ввод миротворцев позволил бы начать процесс мирного урегулирования на востоке Украины. Однако Киев не согласен с таким сценарием.

«Россия одной из первых предложила ввести миротворческий контингент в район конфликта в Донбассе», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Миротворческая платформа

По мнению экспертов, перспективной платформой для миротворческой деятельности является Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

С 2012 года проводятся учения «Нерушимое братство», где миротворческими силами стран — участниц ОДКБ отрабатываются различные сценарии проведения операций по деэскалации конфликтов. Организация имеет мандат Совбеза ООН на проведение миротворческих операций.

«У этого союза хороший потенциал для развития в плане миротворческой деятельности, который может эффективно проявить себя на среднеазиатском направлении», — отметил Кошкин.
Эксперт также подчеркнул значение миротворческих миссий России по всему миру.
«На сегодняшний день трудно представить себе архитектонику безопасности Европы без участия России. С помощью России достигнуты существенные результаты в урегулировании конфликта в Сирии, постепенно ситуация идёт к своему решению в политическом русле. Россия поддерживает мир в Приднестровье, остановила кровопролитие в Южной Осетии — всё это говорит о желании страны хранить мир и безопасность на планете», — заявил Кошкин.
Также, по словам эксперта, Россия осуществляет транспортное обеспечение миротворческих миссий ООН и вносит свой денежный вклад в фонд организации.

Святослав Петров

Источник: nnm.me

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