Великие свершения СССР

Наши двигатели РД-181 США по сей день используют в своих ракетах-носителях26 декабря 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Первая в мире страна, которая стала великой, сделав ставку не на элиту, а на трудовой народ. За считанные десятилетия СССР обошел страны полуторавекового капитализма практически во всем – триумф науки и производства сопровождали блестящие достижения здравоохранения, культуры и спорта. Но либеральные элиты, предавшие Родину, из кожи вон лезут, чтобы вычеркнуть из памяти любые наши достижения недавнего прошлого и представить Советский Союз государством полуголодным, слабым и отсталым. В год 25-летия распада СССР не грех напомнить, чем вправе гордиться Россия – правопреемница великой державы.Если зарыться в архивах, то об успехах любой из отраслей советской промышленности, науки и техники можно написать объемистые тома. Мы же напомним лишь о немногих свершениях за 70 лет существования Советского Союза.Атомная энергия1928 год. Открытие квантовой природы радиоактивного альфа-распада. Явление, известное с 1896 года, впервые получило революционное теоретическое обоснование.1937 год. В Радиевом институте в Ленинграде запущен первый в Европе циклотрон.1954 год. В СССР испытан «Токамак» – первая в мире установка для управляемого термоядерного синтеза. На ней была достигнута рекордная температура плазмы – 10 миллионов градусов.1954 год. В Обнинске дала ток первая в мире атомная электростанция.1957 год. В Дубне создан первый в мире синхрофазотрон. Грандиозный прибор фантастических размеров стал революционным открытием для всей мировой ядерной физики.1976 год. В Нижнем Архызе на Кавказе установлен крупнейший в мире «Большой телескоп азимутальный» (БТА), способный видеть звезды до 26-й величины.Космос1957 год. Запущен первый в мире искусственный спутник Земли, что пресса США расценила как «…уничтожающий удар по престижу Соединенных Штатов».1959 год. На Луну спущен аппарат, предоставивший землянам первый в истории снимок обратной стороны Луны.1961 год. Юрий Гагарин в космосе! Целых 108 минут.1963 год. Впервые на орбиту отправилась женщина – Валентина Терешкова.1964 год. Полет первого многоместного космического корабля.1965 год. Алексей Леонов первым в мире вышел в открытый космос.1966 год. Станция «Луна-9» впервые в мире совершает мягкую посадку на поверхности Луны в Океане Бурь.1970 год. Лунный грунт бороздит «Луноход-1».1971 год. Создана одномодульная космическая станция «Салют».1976 год. Начало работ по созданию ракетного двигателя РД-170 – самого мощного до сих пор на жидком топливе. Новые РД-180 и РД-181 США закупали у нас вплоть до весны 2015 года. Последняя сделка – продажа 60 двигателей.1986 год. В космосе смонтирована многомодульная станция «Мир».1988 год. Полет совершил «Буран» – многоразовая космическая система.Военная техника1939 год. Танк КВ («Клим Ворошилов»). Немцы считали его лучшим тяжелым танком Второй мировой войны, который ни одна их пушка «не берет».1940 год. Танк Т-34 позже стал лучшим средним танком Второй мировой. И самым массовым – было изготовлено 60 тысяч штук.1941 год. 3 августа на Ленинградском фронте был произведен первый залп батареи «Катюш» – легендарной артиллерийской реактивной установки. За годы войны промышленность выпустила более 10 тысяч штук этого грозного оружия.1943 год. Триумф тяжелого танка ИС-2. Его орудие в 1,6 раза превышало мощь пушки лучшего немецкого танка «Тигр-2.1».1944 год. На фронт прибыли Як-3 – самые маневренные истребители Второй мировой войны. 1946 год. В войска поступили первые отечественные реактивные истребители Як-15.1949 год. На вооружение принят автомат Михаила Калашникова АК-47 – самое массовое стрелковое оружие в мире. Его закупали армии более 50 стран. Выпущено свыше 70 миллионов штук1949 год. 29 августа была испытана первая отечественная атомная бомба РДС-1. Наши ученые и инженеры смогли в условиях послевоенной разрухи сделать оружие сдерживания агрессоров за 2 года 8 месяцев. В США, не воевавших на своей территории, ушло лишь на месяц меньше.1953 год. 12 августа на Семипалатинском ядерном полигоне прошли успешные испытания первой в мире водородной бомбы.1964 год. Принята на вооружение первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.1964 год. Серийный истребитель МиГ-25 установил рекорд скорости – 3000 км/ч.1969 год. Атомная субмарина «Анчар» (К-222) достигла подводной скорости свыше 80 км/ч.1975 год. Принят на вооружение МиГ-31 – лучший истребитель эпохи «холодной войны». На его базе позже был создан МиГ-31М, который и в 2015 году считается одним из лучших в мире в своем классе. Всего на различных модификациях МиГ-31 установлено свыше 30 мировых рекордов.1976 год. Начата разработка ударного вертолета КА -50 («Черная акула»). Принят на вооружение в 1995 году. Выпущено 15 штук.1978 год. Поставлен на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс шахтного базирования Р-36М (по классификации НАТО SS-18 «Сатана») – самый мощный в мире.1981 год. Спущена на воду крупнейшая в мире атомная подводная лодка типа «Акула». Построено шесть субмарин этого типа.1986 год. Создан полноприводный тягач МАЗ-7907, единственная в мире машина с 24 ведущими колесами. Мощность 1250 л. с.1987 год. На вооружение поставлен боевой железнодорожный комплекс 15П961 «Молодец» – стратегический ракетный комплекс подвижного базирования. США безуспешно пытались создать такой же.1987 год. Принят на вооружение АН-124 «Руслан», транспортный самолет с рекордной для того времени грузоподъемностью 50 тонн. Выпущено 56 машин.1988 год. В строй вошло самое большое судно на воздушной подушке в мире – десантный корабль «Зубр».1989 год. В войска поступил Су-30 – первый в мире серийный многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4+ , обладающий сверхманевренностью.Гражданская авиация и флот1955 год. Рейсы начал совершать пассажирский самолет Ту-104, до 1958 года – единственный в мире эксплуатируемый реактивный лайнер.1957 год. Спущен на воду атомный ледокол «Ленин» – первый в мире.1957 год. Стал стартовым для судов на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», «Комета» и других.1965 год. Авиасалон в Ле-Бурже покоряет наш «Антей» – самый крупный в мире транспортный самолет грузоподъемностью 100 тонн. После его демонстрации эксперты признали СССР лидером самолетостроения.1966 год. Создан экраноплан «КМ» – судно на динамической воздушной подушке. Западные спецслужбы назвали его «Каспийский монстр». Длина 92 м, взлетный вес 544 тонны, высота полета 4 – 14 м, максимальная скорость 500 км/ч. Предназначен для переброски десанта, пожарных и спасателей.1968 год. Совершен первый в мире коммерческий полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.1968 год. Совершил первые полеты самый тяжелый вертолет в мире – В-12 (Ми-12). Установил рекорд грузоподъемности – 44 205 кг.1971 год. Спущено на воду самое крупное в мире научно-исследовательское судно – «Космонавт Юрий Гагарин». Водоизмещение 45 тысяч тонн.1977 год. Атомный ледокол «Арктика» стал первым надводным судном, приплывшим на Северный полюс.1982 год. Запущен в серийное производство АН-124 («Руслан»), самый грузоподъемный самолет в мире.1988 год. Первый рейс совершил самый большой в мире транспортный самолет – Ан-225 («Мрия»), созданный для перевозки многоразовой транспортной космической системы «Буран». Грузоподъемность около 250 тонн. Выпущено два самолета, один находится в рабочем состоянии.1976 год. «Давать стране угля» были призваны не только шахтёры, но и машины-гиганты. «Уралмаш» выпустил крупнейший шагающий экскаватор в СССР ЭШ100/100. Его продуктивность за год достигала 17 миллионов квадратных метров грунта1976 год. «Давать стране угля» были призваны не только шахтёры, но и машины-гиганты. «Уралмаш» выпустил крупнейший шагающий экскаватор в СССР ЭШ100/100. Его продуктивность за год достигала 17 миллионов квадратных метров грунтаКомпьютеры и мобильная связь1957 год. Создан первый в мире опытный переносной мобильный телефон с радиусом действия 20 – 30 км. Аппарат вместе с источником питания весил около 0,5 кг. Первый мобильный телефон в США появился только в 1973 году.1958 год. Введена в эксплуатацию ЭВМ М-20 – самая быстродействующая электронно-вычислительная машина в мире, хотя кибернетика в СССР до 1954 года считалась лженаукой.1963 год. Заработала первая национальная система мобильной связи в СССР – «Алтай». К 1970 году она действовала в 114 городах.1966 год. Эру БЭСМ – больших электронно-вычислительных машин, а фактически – советских суперкомпьютеров – увенчала БЭСМ-6. Ее производительность была на уровне самой быстродействующей американской CDC-6600 при меньшем числе транзисторов и лучшей архитектуре.1975 год. Совместным советско-американским космическим полетом «Союз – Аполлон» с нашей стороны управлял комплекс на базе БЭСМ-4, которую выпускали с 1965 года. Информацию она обрабатывала во много раз быстрее, чем американская.1978 год. Началась эпоха супер-ЭВМ «Эльбрус». В них впервые были реализованы все основные принципы современных архитектур. Скорость обработки информации «Эльбрус 3-1» была на уровне самой современной для того времени американской ЭВМ Cray Y-MP. После прихода к власти Бориса Ельцина в 1991 году финансирование работ было прекращено. Руководитель проекта Владимир Пентковский уехал в США и стал ведущим конструктором Pentium III, в котором использованы достижения «Эльбруса».Только фактВ 1913 году в Российской империи трудились 11,6 тысячи ученых. К 1975 году в СССР их число возросло в 100 раз и составляло 1/4 часть научных работников мира.

Источник: nashaplaneta.su