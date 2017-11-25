Сводки от ополчения Новороссии 25 ноября 2017

Ситуация на Донбассе может резко обостриться из-за погодных условий – Хуг

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Провокация ВСУ в районе Фрунзе 18+

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Рома из 58-й бригады

Видео с захваченным в плен бойцом 58-й омбр. Попал Роман в плен на Бахмутке, после того как бойцы армии ЛНР завалили его коллег. Уже в плену, Роман получил необходимую медицинскую помощь. Со временем его скорее всего на кого-то обменяют.

Позже командир батальона “Призрак” Алексей Марков написал: “В продолжение вчерашней новости: я оказался не прав, когда писал о четырёх укроповских “двухсотых”. Один из них оказался вполне живым, и, просидев более суток в ямке напротив наших позиций, сегодня был вытащен и отправлен в больницу. Для него война уже закончилась. Трём остальным повезло не так сильно, и их тела завтра передадут на ту сторону”.

Борис Рожин

Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр

Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!

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ЛНР эвакуировала тела диверсантов ВСУ, пытавшихся проникнуть в район Фрунзе

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Рома из 58-й бригады

Видео с захваченным в плен бойцом 58-й омбр. Попал Роман в плен на Бахмутке, после того как бойцы армии ЛНР завалили его коллег.Уже в плену, Роман получил необходимую медицинскую помощь. Со временем его скорее всего на кого-то обменяют.Но так как Роме, повезло не только лишь всем https://colonelcassad.livejournal.com/3829055.html UPD:

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Военные ЛНР нашли брошенного сослуживцами раненого диверсанта ВСУ

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“Ваш сын умер” – подполковник ЛНР маме украинского диверсанта

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СМИ узнали причину провала наступления ВСУ в Донбассе

Планировавшееся наступление украинской армии в Донбассе провалилось из-за того, что один из волонтеров раскрыл планы силовиков, рассказали в штабе 54-й бригады ВСУ.

Украинские силовики планировали захватить значительную территорию, вплоть до окраин Горловки, находящейся под защитой ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики, «но эти планы стали достоянием общественности», сообщил ТСН один из офицеров бригады.

Причиной провала стало то, что информацию о готовящемся наступлении ВСУ опубликовал в Сети «один из волонтеров», после чего ополчение подтянуло резервы.

В результате планировавшееся наступление украинской армии ограничилось захватом населенных пунктов Травневое и Гладосово, расположенного в так называемой «серой зоне» на линии разграничения сторон.

Накануне ополченцы провозглашенной Луганской народной республики сообщили, что в пятницу в районе поселка Фрунзе были ликвидированы трое украинских силовиков.

Напомним, украинские силовики, воспользовавшись ситуацией в ЛНР, предприняли наступление в Донбассе, захватив несколько сел, подконтрольных Луганской народной республике, а также село в серой зоне, которое расположено вплотную к позициям ДНР. После этого ВСУ традиционно обвинили в наступлении ополченцев.

Позднее Киев признал потерю в Донбассе пяти украинских военных убитыми и еще четырех ранеными.

Ольга Никитина

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Донбасс берут за горло из «серых зон»

Фото: ТАСС

Конфликт теперь уже бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого и, видимо, теперь восстановленного в правах главы МВД Игоря Корнета, закончился победой последнего. Плотницкий, как сообщил официальный орган ЛНР Луганский информационный центр, подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы непризнанной республики стал глава Министерства госбезопасности Леонид Пасечник, который тут же заявил о приверженности Минским соглашениям.

Однако кроме Плотницкого, есть и ещё проигравшие в этом конфликте — а именно сторонники Новороссии, которые в первый момент выхода конфликта в открытую фазу понадеялись, что появление «вежливых людей» в Луганске будет означать объединение республик и переход к наступательной тактике.

Между тем, обстановка в республиках Донбасса становится всё тревожней.

На фоне конфликта между Плотницким и Корнетом СМИ почти не обратили внимания на очередное преступление украинских силовиков. 22 ноября боевики нацбата «Айдар» взяли в заложники мирных жителей посёлка Гладосово, находящегося в т.н. «серой зоне» недалеко от Горловки, и заминировали все подходы к нему.

Вот уже третьи сутки люди фактически находятся под арестом в собственных домах. Главу посёлка Гладосово Елену Ходус айдаровцы удерживают в здании поселковой администрации, не разрешая уйти домой. Прибывший в Донецк официальный представитель ОБСЕ на Украине Александр Хуг получил письменное заявление от доведённых до отчаяния жителей посёлка Гладосово, которые попросили его зафиксировать статус их населённого пункта как территорию ДНР. Однако на данный момент ОБСЕ никак не отреагировало на данное заявление.

Впрочем, как выяснилось, это далеко не первый инцидент подобного рода в данном районе.

— Людей уже третьи сутки не выпускают на улицу, — говорит жительница Гладосово. — Ходят с автоматами. А до этого, около месяца назад, они зашли на свиноферму (в «серой зоне» недалеко от посёлка), похватали мирных людей, которые были на работе в тот момент, и забрали с собой. Сейчас часть отпустили, остальных — нет.

«СП»: — Украинские военные без сопротивления заняли Гладосово?

— Да, посёлок находится в низине, прежде считалось, что ни ополченцы, ни ВСУ не заходят в него, потому что там легко стать мишенью, невыгодная позиция. Но вот укры заняли посёлок, и ничего, никто их не перебил. Первым делом айдаровцы везде свои двухцветные тряпки повесили, красят все в «жовто-блакитные» цвета. Из домов никого не выпускают. Угрожают оружием и расправой. Врываются в дома, мародёрствуют.

— Обстановка у нас крайне напряжённая, — говорит глава администрации многострадального посёлка Зайцево, который находится рядом с Гладосово Ирина Дикун. — Обстрелы не прекращаются. Что касается Гладосово, то мы уже не можем им дозвониться, видимо, у них отнимают мобильные телефоны. Нескольким жителям посёлка, которые ехали через нас, мы передали хлеб, чтобы хотя бы немного поели люди, запертые в домах.

Почему республики Донбасса без боя отдают «серые зоны», на которых умещаются целые посёлки?

— Тактика «лягушачьих прыжков» по занятию серых ничейных зон на линии разделения в Донбассе применяется ВСУ едва ли не с начала действия вторых Минских соглашений, — говорит политолог, военный эксперт Александр Широкорад. — Но в последнее время этот процесс принял более активный и опасный для ДНР и ЛНР характер. Я не исключаю, что Киев и стоящий за ним Вашингтон пользуются тем, что Москва не хотела бы сейчас обострять ситуацию в Донбассе — на носу президентские выборы и чемпионат по футболу. Поскольку в любом случае в эскалации конфликта в Донбассе обвинят Россию и «сепаратистов». При желании можно было бы дать серьёзный отпор ВСУ и отбросить украинских карателей далеко за пределы «серой зоны». Но это не делается. Несмотря на то, что в Донбассе никакое не перемирие, а война. Война снайперская, война минная.

У украинских снайперов есть крупнокалиберные винтовки 12,7 миллиметра, есть даже самодельные винтовки с пулей 23 миллиметра. Это страшное оружие, которым они воюют не только с солдатами ДНР и ЛНР, но и с мирным населением. Эти винтовки бьют на полтора-два километра. Американские снайперы на полигоне под Львовым готовят украинских «коллег». У «незалежных» стрелков тот же стиль работы, что и у янки. Кроме того, приезжают снайперы чуть ли не со всего света — кто просто порезвиться, получить дозу адреналина, кто-то — заработать денег. При этом жестокость снайперов порой запредельная — бывает, что сначала специально стреляют по мирному жителю, обычно по ногам. А когда к раненому добирается кто-то из военных, их убивают.

Что касается минной войны, украинские военные официально заявляют, что у них нет мин, они, дескать, производятся только в России. А потом, не скрывая, сами по телевизору показывают, как ставят эти мины и пишут записки с издевательскими «извинениями» за доставленные неудобства.

При этом получается, что стрельбы снайперов практически не фиксируется группами наблюдателей ОБСЕ. А вот когда бойцы ДНР и ЛНР бьют по лежкам снайперов в ответ из пулемётов и миномётов, это тут же фиксируется, как нарушение перемирия.

«СП»: — Почему в республиках Донбасса не ведут адекватной работы по подготовке снайперов, чтобы поубавилось число желающих «порезвиться»?

— Из республик давно просят поставить им систему «Антиснайпер», которая фиксирует малейшие блики снайперской оптики, слабые выхлопы от выстрела винтовки с глушителем и т. д. Эти системы здорово помогли бы военным Донбасса. Тем более что они не являются наступательным вооружением и их не сложно доставить на территорию Донбасса из-за небольших габаритов и веса. У украинских снайперов подобные системы есть. Кстати, подобные приборы может купить и частный человек, поскольку они не являются исключительно военной продукцией.

«СП»: — Почему же тогда эти системы до сих пор не попали в Донбасс? Ведь это не нарушает никакие Минские соглашения, вообще ничего…

— Это трудно объяснить, логического объяснения этому нет. Возможно, всё же не хотят злить западных «партнёров», а, может, кому-то в «военторге» банально жалко средств на эти дорогие системы. Кстати, армии ДНР очень нужны военные катера на Азовском море, чтобы нормально контролировать свой прибережный сектор. Их тоже нет. Я анализирую ситуацию, и за последние полгода создаётся впечатление, что Донбасс решили держать на голодном пайке во всех отношениях и думают: бросить или не бросить. ВСУ это чувствуют и понемногу наглеют. Но дело даже не только в одном Донбассе. Дошло до того, что несколько дней назад украинский «беспилотник» залетел на нашу территорию в Брянской области далеко от зоны боевых действий, и никто его не сбил, кстати.

«СП»: — Захват «серых зон» в Донбассе украинскими военными может означать подготовку к большому наступлению на Донецк и Луганск?

— Большое наступление ВСУ может быть только в одном случае: если в результате своего «прощупывания почвы» украинские силовики решат, что Москва ни в коем случае не вмешается в военные действия, как это было в 2008 году в Южной Осетии. Я не исключаю, что Вашингтон, накануне важных для России президентских выборов и пресловутого футбольного чемпионата может намеренно спровоцировать Киев на начало полномасштабной войны. В этом случае у Путина будет небогатый выбор: либо сдавать Донбасс, что крайне отрицательно скажется на его рейтинге и имидже, либо вступать в войну.

Алексей Полубота

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Cорвана масштабная операция ВСУ по захвату территорий Донбасса, бойцы ДНР дали отпор врагу (ВИДЕО)

Украинский волонтёр сорвал масштабную операцию ВСУ по захвату территорий Донбасса. Киевские военные планировали оккупировать значительную часть ДНР, но из-за сообщения в социальной сети не смогли добиться желаемого, сообщает телеканал ТСН. По словам военных, в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ намеревались «выровнять линию фронта» и выйти к Горловке, но украинские военные были встречены онём сил ДНР, понесли потери и не смогли добиться желаемого. «Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности», — рассказал офицер бригады телевизионным журналистам. Украинский волонтёр поделился планами украинских военных в социальной сети. После этого Вооруженным силам ДНР удалось подтянуть резервы и дать достойный отпор. Силы ВСУ не были настроены на масштабные бои, опасаясь значительных потерь, поэтому отказались от своих первоначальных намерений, говорится в сюжете. «С такими друзьями врагу и разведки иметь нет необходимости», — заявляют в подразделениях 54-й бригады на Светлодарской дуге. В результате информационного провала отядам 54-й отдельной механизированной бригады удалось занять лишь незащищённые сёла Травневое и Гладосово. Добраться до них можно только полем по бездорожью, подчёркивают в ТСН. Читайте также: Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР

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