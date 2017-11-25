Сверхзащищенная «Нейтрино»: в России появится новая операционная система

Специалисты «СВД Встраиваемые Системы» готовят к продаже свою новую ЗОСРВ.

Информационный портал CNews сообщает, что новая защищенная операционная система реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино», разработанная специалистами «СВД Встраиваемые Системы», получила сертификат ФСТЭК России.

Документ, полученный компанией, подтверждает соответствие «Нейтрино» требованиям руководящих документов по 3 классу защиты информации от НСД и 2 уровню контроля отсутствия НДВ, что позволяет использовать ЗОСРВ «Нейтрино» в автоматизированных системах, к которым предъявляются требования аттестации в системе ФСТЭК России по классу защищённости до 1Б включительно.

Данная операционная система предназначена для создания вычислительных устройств и комплексов, к которым предъявляются повышенные требования по отказоустойчивости и предсказуемости поведения. Уникальность данного программного продукта заключается в его эффективной интеграции с современными графическими и мультимедийными технологиями, а также в лучшей в своем классе реализации сетевых и коммуникационных технологий.

Компания «СВД Встраиваемые Системы» обеспечила поддержку наиболее востребованных и перспективных российских процессоров, таких как Эльбрус (АО «МЦСТ»), КОМДИВ (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН), Мультикор (АО НПЦ «ЭЛВИС»), Байкал-Т1 (АО «Байкал Электроникс»).

Материал подготовил Сергей Перелесов

ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России.

«СВД Встраиваемые Системы» объявила об успешном прохождении сертификации защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» редакции 2016 года в системе сертификации ФСТЭК России.

Компания постоянно расширяет линейку сертифицированных программных продуктов. Полученный сертификат подтверждает соответствие «Нейтрино» требованиям руководящих документов по 3 классу защиты информации от НСД и 2 уровню контроля отсутствия НДВ, что позволяет использовать ЗОСРВ «Нейтрино» в автоматизированных системах, к которым предъявляются требования аттестации в системе ФСТЭК России по классу защищённости до 1Б включительно. Ранее данная редакция ЗОСРВ «Нейтрино» была сертифицирована в системе сертификации средств защиты информации Минобороны России.

ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01 предназначена для создания вычислительных устройств и комплексов, к которым предъявляются повышенные требования по отказоустойчивости и предсказуемости поведения. Среди особенностей ЗОСРВ «Нейтрино» можно указать эффективную интеграцию современных графических и мультимедийных технологий, предсказуемость жесткого реального времени, а также лучшую в своём классе реализацию сетевых и коммуникационных технологий.

ЗОСРВ «Нейтрино» поддерживает широкий спектр процессорных платформ мировых производителей с архитектурами Intel x86, ARM, PowerPC и MIPS. Но учитывая современный тренд на импортозамещение зарубежных устройств отечественными аналогами, компания «СВД Встраиваемые Системы» обеспечила поддержку наиболее востребованных и перспективных российских процессоров, таких как Эльбрус (АО «МЦСТ»), КОМДИВ (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН), Мультикор (АО НПЦ «ЭЛВИС»), Байкал-Т1 (АО «Байкал Электроникс»).

Для обеспечения поддержки архитектуры и микропроцессоров Эльбрус компания «СВД Встраиваемые Системы» при сотрудничестве с АО «МЦСТ» разработала программное изделие — ЗОСРВ «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01. ЗОСРВ «Нейтрино-Э» получило сертификат соответствия Минобороны России, который позволяет использовать в автоматизированных системах класса защищенности до 1Б включительно.

С возможностями и особенностями программных и программно-аппаратных платформ на базе ЗОСРВ «Нейтрино» можно ознакомиться, посетив семинар «Технологии QNX и КПДА в России», который пройдет 23 ноября в Санкт-Петербурге.

cnews.ru/news/line/2017-11-…

Источник: nnm.me