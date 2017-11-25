Россия строит вооружённые лазерами атомные боевые ледоколы

В дополнение к вооружениям военного корабля, судно класса «Иван Папанин» водоизмещением 8 500 тонн будет нести мощные лазеры, которые смогут разрезать как лёд, так и возможного противника. Они присоединятся к флоту сорока существующих российских ледоколов. В настоящее время флот Соединённых Штатов в этом регионе сократился до двух кораблей, несмотря на то, что Соединённые Штаты, Канада и другие страны сосредоточены на Арктике, в которой таяние льда делает доступными свежие месторождения полезных ископаемых и новые коммерческие маршруты доставки.Первый из этих ледоколов был заложен в апреле, сообщает российский новостной сайт Sputnik News. «Многоцелевое судно задумано как универсальный военный корабль, ледокол и буксир», длиной 361 футов и со скоростью в шестнадцать узлов, дальностью хода в шесть тысяч морских миль.Корабли класса «Иван Папанин», также известные как Проект 23550, будут оснащены «модульным комплектом вооружений», — сообщили источники в российской оборонной промышленности порталу «Джейн 360» в апреле. «Спутник» цитирует российского аналитика, который утверждает, что «помимо радиоэлектронного оборудования и тяжёлого корпуса, ледоколы проекта 23550 будут включать в себя возможность развёртывания ракетного оружия … Ракетные системы «Калибр-NK» [крылатая ракета] могут быть удобно размещены на судне за посадочной площадкой вертолёта. На борту можно развернуть восемь пусковых установок».Тот же аналитик также отмечает: ледокол класса «Иван Папанин» может «захватить судно-нарушитель, которое застряло во льду, и отбуксировать его» в другое место. Это значит, что застрявшее судно нарушитель можно будет отбуксировать в российский порт, чтобы представить команду перед судом перед судом.И именно здесь пригодятся лазеры. В этом году учёные на борту российского ледокола «Диксон», работающего в Белом море, приступят к тестированию 30-киловаттного корабельного лазера, разработанного специально для обеспечения движения судов, работающих в арктической среде» — говорится в сообщении «Спутника». «В проекте участвуют специалисты московского проектно-конструкторского института «Астрофизика» при содействии Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Санкт-Петербурга».Российский физик заявил российским СМИ, что новый лазер разработан как ледорез, а не оружие. «Мы говорим об облегчении навигации по северным регионам. Кроме того, необходимо проверить эмпирические расчёты, создать систему, измерить потребление энергии и вычислить многие другие параметры. Для первого этапа этого достаточно».А вот следующие этапы весьма интересны. Как выяснили Соединённые Штаты во время своей попытки пятнадцать лет назад создать YAL-1, гигантский химически мощный антирадарный лазер, установленный на 747, имеет серьёзное энергопотребление. Но это не мешает России пытаться разработать двухсоткиловаттный лазер для своих ледоколов (для сравнения: американская армия имеет на вооружении противоракетный лазер мощностью всего шестьдесят киловатт).Лазер, достаточно мощный, чтобы прорезать шесть футов льда, вероятно, окажется столь же грозным против ракет и дронов, и, возможно, даже других кораблей. Однако, что действительно важно в этой истории — не лазеры. Это внимание, которое Россия уделяет боевым действиям в Арктике, от ледокольных кораблей до зенитных ракет. Это больше, чем возможности Соединённых Штатов, и небольшой, но арктически подкованной Канады.Россия доказала своё умение прогнозировать будущие войны, вспомнить хотя бы разработку теории механизированных боевых действий в 1930-х годах или нетрадиционную гибридную войну. Знает ли Москва что-то об Арктике, о чём не догадываются в Вашингтоне?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com