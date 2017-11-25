Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее закон одобрили Совет Федерации и Госдума. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Решать, какие именно СМИ относятся к иностранным агентам, будет Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что под действие закона не попадут российские медиа с иностранным финансированием.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США и, в частности, требование к телеканалу RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

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