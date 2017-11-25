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Польские дипломаты и сибирские сепаратисты: из Иркутска в Новосибирск?

13:24. 25 ноября 2017 Просмотров - 218 5 коммент. Опубликовал:

ан3

В следующем году Генеральное консульство Польши будет перенесено из Иркутска в Новосибирск. Оценив географию рассредоточения польских дипломатов на российской земле, невольно задумываешься: в чем смысл подобного перемещения?

Ладно, Москва и Санкт-Петербург – это два города федерального значения, где иметь представительства обычное дело. Калининград граничит с Польшей – это тоже понятно. В Иркутске консульство было открыто еще в 2004 году и обслуживало территории западной и восточной Сибири вполне успешно, во всяком случае, не жаловалось на неудобства. Теперь же резко активизировались и решили переселиться?

Все бы ничего, но вот смущает парочка моментов. Во-первых, следующей весной президентские выборы в нашей стране намечаются. Во-вторых, с поляками наши отношения зависли практически на грани. Стоит вспомнить ту возню, что устроила Варшава в отношении советских мемориалов и памятников, установленных в честь погибших красноармейцев. Грязная история, наглое поведение, попрание норм морали и самой истории.

Правда, переселение в Новосибирск подается «под соусом»: мол, носит стратегический характер, направлено на улучшение научных, культурных(?!), туристических и экономических между нашими странами. Так Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, прокомментировал поиск удобного полякам здания в центре города.

Красиво сказано, а что же на самом деле?

В этом российском городе окопались сепаратисты, мечтающие отделить Сибирь от России. Их пока придавили, чтобы не разгулялись, но ведь идея до сих пор живет и ждет, кто ж подкинет дровишек. Особенно стараются блогеры, пытающиеся сформировать определенное мнение о необходимости федерализации Сибири в интернет-сообществе.

Находят они поддержку и среди внесистемной и системной российской оппозиции. В 2010 году блогеры даже призывали жителей Сибири ставить в графе «национальность» в ходе всероссийской переписи населения «сибиряк». Некоторые даже мечтают, чтобы США оказали им в этом содействие, ну, а янки вряд ли откажутся заполучить через предательство новые земли, богатые природными ресурсами.

 

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Польша же в такой связке с Америкой находится, что не стоит сомневаться в истинных целях переезда: промывка мозгов и поддержка сепаратистов в центре сибирского региона. Именно так видится мне вся эта ситуация с «миграцией» поляков из Иркутска в Новосибирск. Больше простора хотят получить, на другой уровень выйти,  а не прозябать в Иркутске.  

 

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Просто отчет о семинаре студентов 5-го курса Сибирско-Американского факультета Иркутского госуниверситета на тему «Моделирование экономики государства Сибирь» в рамках учебного курса «Региональная экономика». Как будет существовать сибирская государственность… К слову, студенты тогда уточнили, что конфедерация должна включать в себя также азиатский Север, Сахалин, Курилы, Дальний Восток и Камчатку. Неплохо, да?

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Фото: отличная иллюстрация, кому нужны поляки в Сибири.

И ведь никого из этих «деятелей» потом не посадили, что обидно, за призыв к нарушению территориальной целостности государства.  Кстати, семинар проводился в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией и активизации западных русофобов, что ввели против нашей страны санкции.

Чего уж тут удивляться, что поляки подсуетились и решили проверить настроения в крупнейшем сибирском городе? Пронырливые ребята, играющие всегда по своим правилам. Вот и не верится мне, что наши связи так наладятся. Наладят они, скорее, антироссийские настроения.

Метки: враги, дипломатия, Новосибирск, польша, сепаратизм в России
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5 коммент.»

  • 1 1
    Мефодий 25 ноября 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    а вот интересно,фсб свою зарплату как собирается отрабатывать?
    или похеризм и мздоимство все уровни ……как раковая опухоль прорасла.
    честь офицера,совесть человека стали чуждыми……

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  • 15992 10333
    Ликвидатор 25 ноября 2017 в 13:59 Ссылка Пометить
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    иллюстрация, как создавались хохляндия, беларусь, польша и т.д.

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  • 3923 3195
    Ирбис 25 ноября 2017 в 14:23 Ссылка Пометить
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    А в обще что забыли польские дипломаты в Сибири? Где взяли на это деньги? Если да же в Питере их выгнали за неуплату аренды помещения. Алё ФСБ а чем вы правда занимаетесь?

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  • 1980 1482
    Владислав 25 ноября 2017 в 14:46 Ссылка Пометить
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    Польша ведёт свою игру, пользуясь слабостью РФ. Свою “дружбу” с нами они и не скрывают. Поляки-молодцы, пользуются своей возможностью. А о РФ такое не скажешь. Ну, а если предположить, что у Польши и у нашей власти одна цель, то и говорить не о чем. Цель-плавно положить РФ под США без личных потерь. Если Сибирь отделится, то виноватой ведь в этом будет не Москва, а плохие и жадные сибиряки, по крайней мере, дело попытаются так обставить. А без Сибири надо забыть о геополитике и разоружиться-наша “элита” знает, что делает. Все довольны, все смеются.

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