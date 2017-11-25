Польские дипломаты и сибирские сепаратисты: из Иркутска в Новосибирск?

В следующем году Генеральное консульство Польши будет перенесено из Иркутска в Новосибирск. Оценив географию рассредоточения польских дипломатов на российской земле, невольно задумываешься: в чем смысл подобного перемещения?

Ладно, Москва и Санкт-Петербург – это два города федерального значения, где иметь представительства обычное дело. Калининград граничит с Польшей – это тоже понятно. В Иркутске консульство было открыто еще в 2004 году и обслуживало территории западной и восточной Сибири вполне успешно, во всяком случае, не жаловалось на неудобства. Теперь же резко активизировались и решили переселиться?

Все бы ничего, но вот смущает парочка моментов. Во-первых, следующей весной президентские выборы в нашей стране намечаются. Во-вторых, с поляками наши отношения зависли практически на грани. Стоит вспомнить ту возню, что устроила Варшава в отношении советских мемориалов и памятников, установленных в честь погибших красноармейцев. Грязная история, наглое поведение, попрание норм морали и самой истории.

Правда, переселение в Новосибирск подается «под соусом»: мол, носит стратегический характер, направлено на улучшение научных, культурных(?!), туристических и экономических между нашими странами. Так Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, прокомментировал поиск удобного полякам здания в центре города.

Красиво сказано, а что же на самом деле?

В этом российском городе окопались сепаратисты, мечтающие отделить Сибирь от России. Их пока придавили, чтобы не разгулялись, но ведь идея до сих пор живет и ждет, кто ж подкинет дровишек. Особенно стараются блогеры, пытающиеся сформировать определенное мнение о необходимости федерализации Сибири в интернет-сообществе.

Находят они поддержку и среди внесистемной и системной российской оппозиции. В 2010 году блогеры даже призывали жителей Сибири ставить в графе «национальность» в ходе всероссийской переписи населения «сибиряк». Некоторые даже мечтают, чтобы США оказали им в этом содействие, ну, а янки вряд ли откажутся заполучить через предательство новые земли, богатые природными ресурсами.

Польша же в такой связке с Америкой находится, что не стоит сомневаться в истинных целях переезда: промывка мозгов и поддержка сепаратистов в центре сибирского региона. Именно так видится мне вся эта ситуация с «миграцией» поляков из Иркутска в Новосибирск. Больше простора хотят получить, на другой уровень выйти, а не прозябать в Иркутске.

Просто отчет о семинаре студентов 5-го курса Сибирско-Американского факультета Иркутского госуниверситета на тему «Моделирование экономики государства Сибирь» в рамках учебного курса «Региональная экономика». Как будет существовать сибирская государственность… К слову, студенты тогда уточнили, что конфедерация должна включать в себя также азиатский Север, Сахалин, Курилы, Дальний Восток и Камчатку. Неплохо, да?

Фото: отличная иллюстрация, кому нужны поляки в Сибири.

И ведь никого из этих «деятелей» потом не посадили, что обидно, за призыв к нарушению территориальной целостности государства. Кстати, семинар проводился в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией и активизации западных русофобов, что ввели против нашей страны санкции.

Чего уж тут удивляться, что поляки подсуетились и решили проверить настроения в крупнейшем сибирском городе? Пронырливые ребята, играющие всегда по своим правилам. Вот и не верится мне, что наши связи так наладятся. Наладят они, скорее, антироссийские настроения.