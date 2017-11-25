Определены победители международного конкурса тревел-фотографий

Журавли в эпицентре грозы, стрекозы, прячущиеся от дождя под цветком-зонтиком, край света на Ямале, зловещая «пасть» урагана в США — названы победители международного фотоконкурса Siena International Photo Award.

Ежегодный фотоконкурс, учрежденный культурной ассоциацией Art Photo Travel определил победителей. Путешественники со всего мира представили свои снимки, а жюри конкурса выбрало лучшие и тысяч.



Первое место отдано «Канадским журавлям» Рэнди Олсона — фотография была сделана во время грозы в штате Небраска. Автору удалось поймать трагическое освещение.

Фотография напоминает, что когда-то в США было достаточно места для миграции канадских журавлей. Теперь же только небольшая площадь у русла реки Платт в Небраске помещает всех птиц. В вечер, когда было сделано фото, волонтеры насчитали 413 000 канадских журавлей (хотя в 2007 году их было 650 000). Канадские журавли ежегодно мигрируют от Чукотки до Южной Америки.



Снимок российского фотографа Александра Виноградова «Даша» стал третьим в категории «Люди и портреты».



Тим Клейтон снимал соревнования на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Одна из его работ под названием «Команда Великобритании» покорила стремительным духом жюри конкурса. Поэтому снимку отдали первое место в категории «Спорт».



Лидером в категории «Дикая природа» стала фотография «Атака» российского участника Сергея Горшкова. Песец пытается схватить взлетающего гуся. Сцена в белом замечена на острове Врангеля.

Снимок австралийца Джеймса Смарта «Зверь» занял первое место конкурса в категории «Природа». Фото было сделано во время урагана в Южной Дакоте.

Американский фотограф Джонатан Бахман, снимавший беспорядки в Луизиане, получил кадр «Взгляд протестующего», которому присудили первое место в «Общей категории».

Стрекозы, укрывающиеся от дождя под цветком-зонтиком, попали в кадр хорватского участника Петара Сабола, который получил поощрительную премию конкурса.



Швейцарский фотограф Алессандра Мениконзи со своим снимком «На краю света» была удостоена первого места конкурса в категории «Путешествия». Фото девочки, помогающей своим родителям собирать дрова, было сделано на Ямале.



Другие снимки можно посмотреть на сайте премии.

Источник: nashaplaneta.su