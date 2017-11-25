Непостижимый Саксайуаман



Это развалины Саксайуамана, храмового комплекса "великой инкской цивилизации" в Куско (Перу). Строились якобы в 15 веке. Из глыбищ тесанных, подогнанных с помощью мантр и анунахских технологий до микронной точности. С 1983 года в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Только недавно немножко развалились развалины, деланные примитивным литьем в тканевой опалубке. Совсем как Китайская Стена после проливных дождей. Века не прошло.

Под развалинами не оказалось ни шиша. Делались сразу как развалины.

Есть возможность подробнее рассмотреть невероятный загадочный памятник Саксайуаман.

Таинственный продукт технологий працивилизаций у альтернативных историков. Полутысячелетней давности комплекс инкских императоров у академических историков. Забавный, своеобразный объект цеха создателей истории, автора всех остальных "памятников истории", курирующий от истока оба цеха историков.



Первые фотографии Саксайумана и вообще характерной "мегалитической кладки" памятников Куско делались в 1907 году. Стало быть, и построены незадолго до этого.











Из фотографий 2010 года особенно интересны две, сразу после обрушения.











Любуемся на обратную сторону блоков.

Литых, напомню, в тканевой опалубке, проще говоря в мешках, прижатых к основанию жестким опалубным щитом. Материалом, как уже говорилось тут, стал целлулоид, с его замечательным свойством исчезать за нескольких лет. Открыт был в середине 19 века, знакомые нам целлофановые пакеты-мешки в обиходе с 1908 года.

С обратной стороны они не имеют формы, повторяя рельеф, на который укладывались мешки и наполнялись смесью.











С основой, к которой пристраивали памятник, строители реально удивили. Потрясающая безалаберность и грубейшее нарушение здравого смысла.



Это даже не подрезанный-спланированный холм, а искусственный насыпанное или подсыпанное основание. Обычный грунт, судя по цвету глинозем, вперемешку с крупными камнями. Дерна практически нет.

Как тут не вспомнить Петровский док начала 18 века, где основой была специально сделанная, мусорная, отвратительная, но стена. Поэтому за все 300 лет выпал один-единственный блок - здесь показывал .







Даже египетские Великие пирамиды, насыпанные песком и обложенные литьем на месте по периметру - и те сделаны надежней, чем эта городьба.

Почему строители так схалтурили?

Потому что понадеялись на природу.

Район Куско - это местность с сухим горным климатом с минимумом осадков с апреля по ноябрь, сезоном дождей с конца ноября по март. Температура здесь круглый год практически не меняется - днем +19...21 , ночью 0...+7.

Будь такой климат всегда - ничего бы не случилось с этой полигональной стеной, стояли бы блоки один на другом с фиктивной опорой, радовали бы ЮНЕСКО и человечество.

Но в январе 2010 года случился аномальный каприз природы, какой тут век не видели. За несколько дней выпало несколько месячных норм осадков. Искусственный холм поплыл и свалил городьбу.



В те же дни оползни перекрыли в районе Куско дороги, в населенные пункты пришли наводнения. Перуанские ресурсы пишут, что пришлось эвакуировать 2 тысячи местных жителей и до 2 тысяч туристов. Перуанский ютуб забит такими видео из района Куско.



И несколько кадров спасения загадочноного памятника Саксайуамана для ЮНЕСКО и человечества.

Один я раньше давал. Два новых.















Обращаем внимание на сеточку , начерченную на стене на последнем фото.

Блоки уже поехали, и их удержали тремя бревнышками.

Смотрителям памятника начертили сеточку на сдвинувшихся блоках и велели следить, не пошла ли подвижка дальше, не плывет ли земляная опора, превратившаяся в разрушающую силу, чтобы своевременно принять меры - подпереть угрожаемые участки памятника дополнительно.



Памятник называется! Твердыня, тысячи лет простоявшая у альтернатистов, полтысячи у академистов. Глаза б не смотрели на позор этот...

И еще фото одного замечательного места древней крепости великих инков.

Альтернативный дурнет таскает его в связи с "ядерной войной исторического времени".



Оная война, наряду с тартарией, потопом и - через одного - плоской землей относится к обязательному комплекту тем для исполнения конспирологами под козырек.















Заливали это безобразие при строительстве. Но туристов сюда не водят, стесняются отчего-то. В ученых ресурсах и рекламных проспектах место не показывают. До последнего времени никто и не знал про такой замечательный фрагмент непостижимой кладки, пока не начали его постить интернет-воины "ядерной войны недавнего прошлого".



Рассмотрим подробнее.



Без сомнений, и это потекшее безобразие, и целые блоки делались в одно время, в рамках одного строительства. Целые поверх потекших.







Видно, что потекшая "кладка" заливалась на основание из какой-то глины. Сверху, внахлест. Оно отличается по цвету, и по структуре, само собой.

Мы уже видели, как такие "кладки" строители истории "кладут" поверху на туфтовое, мусорное основание, и в Карнаке древнеегипетском, и в Питере, в Петровском доке.







Причина плачевного - в буквальном смысле, состояния части стены, к бабке не ходи - сильнейший дождь во время постройки, может и с градом. В Перу ливни бывают нечасто, но бывают. Он и дал эту бугристую поверхность. Более старая "кладка" потекла чуть меньше, более свежая - посильнее.



После этого строители не стали что-то убирать, исправлять, а погнали стену дальше. Сроки жали, как видно. И мировая общественность с будущей ЮНЕСКО ждала.







Под Куско вообще делали древние мегалиты працивилизаций наспех, как Кецалькоатль на душу положит.



Забыли какой-то ящик на свежей кладке, или мешок со строительной смесью квадратной формы, заводской фасовки. Последующие дожди , размывшие "кладку", его обтекли.







Но мне из працивизаторских памятников под Куско больше всего нравится этот. Ковш от грейдера попал в литье.

Похоже, отгонял тракторист грейдер да заехал нечаянно в мегалит. Отгонять обратно не стали. Дождались затвердения и тогда отогнали.

Или застрял трактор, и памятник получился случайно. В эпоху строительства великих допотопных памятников под Куско трактора-грейдера были шибко ненадежные, хоть и сменили паровую тягу на двигатель внутреннего сгорания еще в 1890-е года.



И с тех пор великая загадка таинственных технологий размягчения скал и камней працивилизацией анунахов тревожит альтернативные умы человечества.







***

Два слова о том, почему великий Саксайуаман строился в начале 20 века, а не раньше. Все просто. Достопримечательности Куско снимаются с середины 19 века. Хотя бы и это , первое попавшееся, 1868 года, из коллекций Нью-Йоркской публичной библиотеки -







Но только с 1907 года снимается Саксайуаман.

А Мачу-Пикчу, видно, что новопостроенный, и вовсе с 1912 года.







Был бы Саксайуаман в реале , то снимали бы его обязательно. Такой выдающийся памятник нельзя не заметить; он занимает 3 тысячи гектаров , виден со всех окрестных дорог и упоминается - официально - с 1571 года. А раз нет его ни одном фото ранее 1907 года, стало быть и не было.





*

И еще несколько кадров, показывающих, как разваливается великий памятник.



Что для разумного человека уже показатель его природы, безо всяких фотографий из прошлого. Если городьба посыпалась от серьезного дождя, то она априори не могла стоять полтысячи лет.



Поновее фотки Саксайуамана. 2016 год.



Продолжает рассыпаться, как ни печально, полутысячелетний памятник академистов и многотысячелетний - альтернатистов.



Вынуждены хранители наследия человечества и ЮНЕСКИ подпирать их опорами, а холмики, к которым эти дуры пристроены, закрывать от дождя.











Сеточки - "маячки" чертят не на одном участке. Рассыпаются сразу несколько.



















Здесь видно , как выпирают отдельные блоки. Выезжают как на салазках.











А вот тут видно, что рухнула стена, вывалился грунт. Укрыли это место от туристов и от дождей.











Печально все с древним памятником Саксайуаманом...



Куско, Скляров, Перу, тайна камней Саксайуамана