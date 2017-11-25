На базе завода корпорации «МиГ» будут производить самолет Ил-114-300

Начальные работы по сборке нового регионального лайнера Ил 114300 стартовали в подмосковных Луховицах. В город переехали конструкторы КБ «Ильюшина» для работ над самолетом на начальном производстве, сообщил корреспондент «360».

На производственной базе завода корпорации «МиГ» в Луховицах в настоящее время идет техническое перевооружение. Для гражданского самолета создают отдельную линию сборки. Именно со стапелей производственного комплекса номер 1 «РСК МиГ» и сойдут новые самолеты. Первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 для внутренних авиалиний будет создан на рубеже 2020–2021 годов.

- Мы в 2021 году выходим на серийное производство. Оно будет здесь при подключении заводов в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Воронеже. Расчетная мощность: от 12 до 20 самолетов в год — Илья Тарасенко, гендиректор АО «РСК МиГ».

На производственном комплексе в Луховицах будут производить окончательную сборку самолетов и облет. Компоненты и узлы — российского производства.

- Мы перешли к испытаниям двигателя. Он легкий и недорогой. Также целый комплекс оборудования разрабатывается, чтобы самолет начал летать и соответствовал всем требованиям сейчас и в будущем — Алексей Рогозин, вице-президент по транспортной авиации ОАК, генеральный директор ПАО «Ил».

Авиационный завод в Луховицах — крупнейший в России. Здесь производят знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29 и МиГ -35. Многие из технических решений не имеют зарубежных аналогов.

Источник: nnm.me