Мужчинами рождаются

Лет 15 назад ночью забегает к нам в ординаторскую сестра из приёмного покоя.– Пациент тяжелый во второй операционной!Я – туда, бригада уже собралась, на столе девочка лет шести. Пока одевался и стерилизовался, узнал подробности.В автоаварию попала семья из четырех человек. Отец, мать и двое детей: близнецы мальчик и девочка.Больше всех пострадала девочка: удар пришёлся в область правой задней дверцы, там где находился ребёнок.Мать, отец и её брат почти не пострадали – царапины и гематомы. Им помощь оказали на месте.У девочки переломы, тупые травмы, рваные раны и большая потеря крови.Через пару минут приходит анализ крови, и вмести с ним известие, что именно третьей положительной у нас сейчас нет. Вопрос критический – девочка «тяжелая», счет на минуты. Срочно сделали анализ крови родителей. У отца – вторая, у матери – четвёртая. Вспомнили про брата-близнеца, у него, конечно, третья.Они сидели на скамейке в приёмном покое. Мать – вся в слезах, отец бледный, мальчик – с отчаянием в глазах. Его одежда была вся перепачкана кровью сестры.Я подошёл к нему, присел так, чтобы наши глаза были на одном уровне.– Твоя сестричка сильно пострадала, – сказал я.– Да, я знаю, – мальчик всхлипывал и потирал глаза кулачком. – Когда мы врезались, она сильно ударилась. Я держал её на коленях, она плакала, потом перестала и уснула.– Ты хочешь её спасти? Тогда мы должны взять у тебя кровь для неё.Он перестал плакать, посмотрел вокруг, размышляя, тяжело задышал и кивнул.Я подозвал жестом медсестру.– Это тетя Света. Она отведёт тебя в процедурный кабинет и возьмет кровь. Тетя Света очень хорошо умеет это делать, будет совсем не больно.– Хорошо. – мальчик глубоко вздохнул и потянулся к матери. – Я люблю тебя, мам! Ты самая лучшая! – Затем, к отцу – И тебя папа, люблю. Спасибо за велосипед.Света увела его в процедурную, а я побежал во вторую операционную.После операции, когда девочку уже перевели в реанимацию, возвращался в ординаторскую.Заметил, что наш маленький герой лежит на кушетке в процедурной под одеялом. Света оставила его отдохнуть после забора крови.Я подошёл к нему.– Где Катя? – спросил мальчик.– Она спит. С ней всё будет хорошо. Ты спас её.– А когда я умру?– Ну… очень не скоро, когда будешь совсем старенький.Сначала я как-то не понял его последнего вопроса, но потом меня осенило.Мальчик думал, что умрет после того, как у него возьмут кровь. Поэтому он прощался с родителями. Он на все сто был уверен, что погибнет.Он реально жертвовал жизнью ради сестры. Понимаете, какой подвиг он совершил?Самый настоящий.Много лет прошло, а у меня до сих пор мурашки каждый раз, когда вспоминаю эту историю…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com