МРОТ – юридическая квалификация геноцида

Мы не будем говорить о личных качествах людей – сразу возьмём для чистоты познания людей наивысшей пробы. Но даже святой белобородый душка-крестьянин, насыщенный мудростью веков, не существует без земли и вне земли.

Возьмите самую что ни на есть киношную или книжную семейную идиллию. Жизнь набожных светлых крестьян, подобную легендарной пастушеской Аркадии. Или жизнь справедливых, добродетельных рабочих в городской «хрущевке». Или интеллигентов: учителя, врача, профессора музыки… Много вариантов. Идиллия расскажет нам, как хорошо и душевно они живут, как любят друг друга, как мало значат в их жизни деньги, и вообще – всё меркантильное… И насколько они любят справедливость, верны традициям предков, как они веселы и отзывчивы, как тонко чувствуют чужую боль… Я не призываю корректировать идиллию суровой жизнью. Пусть она будет именно книжной или кинематографической, то есть без тёмных пятен. Но даже в этом случае – слышите, даже в этом случае! – идиллия высокодуховных добряков не существует в пустоте. Она всё равно существует в пространстве, которое кто-то, когда-то и у кого-то отвоевал.



И даже самый развесёлый, компанейский, небогатый инженеришко-бессеребренник не существует без своей зарплаты, своей (пусть небольшой) квартиры, а иногда – скромной дачки, не самого престижного автомобиля и т.п.

Люди без этого не существуют. А ЭТО не существует само по себе. Может быть, какие-то наивные и полагают, что ЭТО само по себе заводится, как про мышей думали, что они в грязном тряпье сами собой возникают (а потом Пастер опроверг).



Любой, даже и невысокий, но стабильный уровень жизни – это ВКЛИНИВАНИЕ человека между другими людьми, общности между другими общностями. По принципу «я родился – вы подвиньтесь».

Очень многие понимают, что помещик, латифундист – привилегированное лицо. Гораздо меньше понимают, что и простой крестьянин, который самолично горбатится на своей земле и лично её потом поливает – тоже привилегированное лицо.



Да, он стоит ниже латифундиста. Но выше трупа. Если он обрабатывает землю – значит, как минимум, у него её не отняли. А могли бы. Если он жив – значит, у него отнимают, по меньшей мере, не весь продукт его выработки. И, если он жив – он не убит с целью грабежа никакими из разбойников или налётчиков.

Жизни рабочего, конечно, не позавидуешь. Но если он где-то живёт, то, следовательно, не бездомный. А мог бы быть – или родиться на улице, или быть изгнанным из жилья… Таких случаев пруд пруди. Он получает зарплату. Она невелика. Но невелика в сравнении с чем?!

Дело в том, что зарплаты (и любые иные доходы) не бывают маленькими или большими сами по себе. Их качество определяется в сравнении с другими.

Зарплата современного рабочего невелика по сравнению с доходами его хозяина. По сравнению с зарплатами рабочих в СССР. Если эта модель сравнения – то да, невелика.

А если сравнивать с XIX веком? Если сравнивать со сборочной линией в Мьянме или на Шри-Ланке? Если сравнивать с боливийцами, колумбийцами, либерийцами? С Непалом или Бутаном?

Каждый человек не просто имеет свою судьбу. Его судьба определяется окружающими его людьми, которые стискивают его возможности почти до нуля, или раскрывают их почти до сказочных…

Каждый человек наследует поневоле и от колыбели и все победы, и все поражения своего семейства, рода, нации, государства. Сам по себе человек, брошенный в чужую и враждебную среду, не может «заработать» НИ-ЧЕ-ГО! Он беспомощен, когда рождается, его воспитание и образование – приходят к нему от благодетелей, а в одиноком состоянии он и взрослый – такой же беспомощный, как младенец.

Мы уже писали, что каждый конкурирует с каждым за ресурсы, имея в виду ограниченную базу извлечения материальных благ, состоящую из даров природы[1]. Но, шире говоря, каждый конкурирует с каждым и за возможности, как ресурсные, так и вне-ресурсные. В сущности, как перспективы, так и свобода одного человека напрямую зависит от лишения перспектив и стеснения свобод другого человека.

Почему многие советские люди считали себя униженными? Потому что система не позволяла им подавлять и унижать других людей, а, стало быть амбициям не на чем было возвышаться, реализовываться. Нет подавляющего превосходства – неизбежно возникает настроение подавленной униженности, это проверенный факт…

Если гаражей не хватает – то гараж получил либо Иван, либо Пётр. А можно, чтобы оба? Можно, но только каждому по пол-гаража… Оба недовольны останутся – ибо в пол-гаража влезает только пол-автомобиля, то есть дар обоим как издёвка…

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Я так долго говорю о вещах совершенно азбучных, очевидных – чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом, и больше не возвращаться к нему в бесплодных спорах. Человек получает то, что он получает (это даже звучит-то как тавтология!).

Он мог бы, теоретически, получать больше – но для этого ему нужно кого-нибудь сдвинуть, сжать (если речь идёт о статичной системе, без включения кардинальной новации[2]).



Но, совершенно очевидно, что человек мог бы получать и меньше – если сдвинут и сожмут его самого. Это как борьба деревьев в лесу за солнце – подлесок может получить больше света, если срубят большое дерево, но никак иначе[3].

Человек получает то, что он получает – вовсе не потому, что его получка никому больше не нужна, и всем на неё наплевать. И лежит она на улице, никому не нужная – любой подойди и возьми…

Для примера: с 1 июля 2017 года МРОТ в РФ составляет 7800 рублей в месяц. Это очень и очень незавидная доля, как вы понимаете – минимум, ниже некуда… Но если вы, гуляя по улице, вдруг найдёте 7 тысяч 800 рублей – не говорите, что вы не обрадуетесь находке!

Жить на 7800 практически невозможно, но это если в месяц. А найти просто так, поднять с земли и в кошелёк к себе переложить – очень даже неплохо.

Помните популярный анекдот: Достоевский разговаривает со своим героем, Родионом Раскольниковым.



- Что же это ты, Родя, как мог?! Старушку!.. топором!!.. за какие-то 20 копеек!!!..



- Не скажите, Федор Михайлович, 5 старушек – почитай, цельный рупь!

То есть для вас МРОТ – мало. А для работодателя – извините, ему пять старушек целый рубль! Вот если бы кто-нибудь вас самих заставил платить постороннему человеку 7800 в месяц – небось, белый свет бы с овчинку показался?!

Трагедия человечества в том, что для работодателя или власти ваша зарплата воспринимается как опустошение собственного кармана.

Это вы свою зарплату своей считаете. А власть или работодатель считают её «расходами на вас». И потому если вам постоянно кажется, что вам недоплачивают, то работодателю, наоборот, постоянно кажется, что он переплачивает.

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А как на самом деле, никто, извините, не знает. Есть две мерки, апостольская и звериная, зоологическая. Апостольская – это общинный коммунизм, всё пополам и поровну, все блага – от Бога, а следовательно, каждому даны, а не кому-то отдельно.

По апостольской мерке все зарплаты должны быть одинаковы, с копеечными доплатами за вредность, стаж, образование и ещё какие-нибудь бонусы очевидных и ясно доказанных личных заслуг. Понятно, что человек в шахте должен получать несколько больше, чем человек в кабинете – но не более того. В итоге все надбавки над равенством в пределах статистической погрешности[4].

Звериная, зоологическая мерка такова: кто и кого съел – личное дело съевшего и съеденного. А боле никого не касаемо.

Сколько лев удавил тушканчиков – никто не знает, отчётности не ведётся, а свобода заключается в том, что тушканчику никто не мешает убегать. В двух словах говоря – в зоологии «кто не спрятался – я не виноват».

В зверино-зоологическом нутре не может быть никакой иной справедливости, кроме соответствия возможностей свершениям. Мог старикам не раздавать пенсии, но зачем-то роздал, сам себя наказал рублём! Разнузданная оргия приватизации – в этом свете не более, чем самая обычная для дарвинизма картина разборки хищников с травоядными и между собой.

По итогам этой оргии сформирована экономика, в которой нет совершенно никаких экономических прав человека, а следовательно, нет пределов ни обогащению хищников, ни обнищанию, гибели их жертв.

Даже МРОТ доселе ниже прожиточного минимума(!!!) – что само по себе есть вполне юридическая квалификация геноцида. Но МРОТ (даже высокая) – отнюдь не панацея.

Чтобы тебе гарантировали МРОТ, нужно устроиться. И не просто так, а официально устроится. То есть и эта несчастная, геноцидная МРОТ – тоже не для всех, а лишь для избранных и привилегированных…

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Теперь вопрос: что можно отнять у человека? Да всё! Мой афоризм, который понравился друзьям: "Геноцид – это крайняя форма угнетения человека человеком, когда отнимают не часть, а всё сразу, включая и саму жизнь".

Можно ли отнять часть зарплаты? Да. Можно ли отнять работу? Можно ли отнять ранее бесплатный и свободный доступ к какому-то благу (медицине, образованию, просто воде и т.п.) Да. Можно ли вообще отнять жизнь? Да.

Где тот предел отбора средств к существованию, который обозначал бы – стоп?

В развитых цивилизациях он имеется, конечно, но определение «развитая цивилизация» не относится к гоминидам пост-советского или амеро-глобалистского уклада.

Но если экономическое расширение-сжатие потребительских возможностей безнаказанно, не регламентируется[5] – то оно может принять катастрофические формы. И принимает, конечно, все мы свидетели.

И дело тут не только в жестокости, садизме социальных хищников (хотя и не без этого), а прежде всего – в экономической выгоде. Например, сокращение как зарплат, так и рабочих мест – выгодно хозяину предприятия, снижает его издержки. Чем больше безработных, и чем ужаснее их положение – тем выгоднее это хозяину предприятия.

Это повышает трудовую дисциплину, снижает требовательность у работающих, позволяет держать их в самом чёрном теле (пугая безработицей) и т.п. Ну, и в итоге снижаются затраты предпринимателя, растёт его чистая прибыль, снижается себестоимость единицы продукции и т.п.

Это и есть инфернальная природа капитализма – объясняющая, как успех одного строится на горе и костях других людей. Морить население в самом прямом смысле слова садистам не только приятно, но ещё и выгодно.

Всё, что не съедено мной или вами – может быть выведено в денежном виде в чужой кошелёк[6]. В науке этот процесс называется «монетизация средств к существованию с последующим выводом их с территории».

Люди, ратующие за свободу бизнеса – прекрасно знают, насколько сладким бывает успешный бизнес. Но они мало задумываются, что будет, если это «хорошее дело» – бизнес – сделают не они, а на них…

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Факт очень и очень прост: любое благополучие, даже самое привлекательное (и оно в первую очередь) – может обойтись без Вас. И вопрос не в том, как живёт, например, Европа, а в том, каково лично ваше место в предложенной ей системе отношений.

То, что бытовой комфорт человека, использующего рабов – выше, чем бытовой комфорт человека, который вынужден всё делать сам – не вопрос.

Это настолько очевидно, что вполне объясняет устойчивость и постоянное возрождение рабовладельческих систем. Вроде бы совсем от них избавились – бац! – она опять откуда-то вылезла.

Ну, потому что в бытовом отношении господам (начальникам) так удобнее! И с этим ничего не поделаешь, пока не появятся роботы, способные полностью заменить услуги рабов.

А такие роботы никогда не появятся в рыночной экономике. Они там не нужны – хотя бы потому, что они там уже есть, в натуральном виде «недочеловеков» – «без имени, и в общем, без судьбы».

Зачем же их делать из металла и пластика, когда любая баба нарожает их вам в количествах неограниченных?!

[1] В принципе, можно произвести бесконечное количество автомобилей на линии сборки – но нельзя произвести то сырьё (руды) из которых делают металлы для автосборки. Можно выпечь бесконечное количество булок в пекарнях, но нельзя вырастить бесконечное количество зерна для их муки, потому что земля (тем более пахотная) – не безразмерна. И т.п. [2] Я рассматриваю статичную систему вне фактора научно-технического прогресса, то есть в определённый момент времени. Понятно, что с годами прогресс может (если, конечно, наука будет развиваться, а не как сейчас) – дать всем больше, ничего ни у кого не отнимая. За счёт включения возможностей, ранее пропадавших втуне.



Например, нефть стала обогащать только в XIX веке, но она же не появилась в XIX веке. Она всегда была, и с глубокой древности известны единичные примеры её бытового использования. Но обогащать человека нефть стала только тогда, когда появились технологии её эффективного использования. А если брать в конкретный момент времени, в течении дня – тогда рост доходов одного неотделим от снижения доходов другого. [3] Я опять-таки, не рассматриваю фактор Разума – чуждый миру материи, божественный феномен. Теоретически можно заменить солнце подлеску мощнейшими лампами, но это будет искусственное, чуждое природе и естеству сооружение. [4] Как было в СССР – у одного 120 рублей, у другого 500, казалось бы разница колоссальная… А на самом деле – менее чем в 5 раз. Ну, не в 50 же! Не в 1000! [5] Представьте, что за каждым богатым закреплялось бы определённое количество нищих, причём с ростом его доходов увеличивалось бы пропорционально и это закрепление. Каждый миллионер был бы обязан трудоустроить не менее N сограждан, миллиардер – в 100 раз больше. И у них бы не спрашивали – нужны ли им люди. Люди нужны сами себе. А тот, кто жрёт львиную долю общественных ресурсов, должен нести и львиную долю ответственности за судьбу народа.

[6] Впрочем, тут нет закона сохранения. Часть отобранного может оказаться просто потерянной, что называется, «уйти в землю». Какая-то часть украденного у людей в процессе кражи непременно теряется, просто аннигилируется. Но оставшаяся часть кого-то обогащает.







В.Л. Авагян



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