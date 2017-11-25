«Мальчика в бундестаге» надо понять, а не судить

Николай сфотографировался возле Рейхстага со знаменем Победы.

Я сейчас скажу кое-что, после чего большинство сразу отправится в комментарии желать мне скорейшей мучительной смерти. Даже не читая весь текст. Наших людей очень просто довести до истерики. Особенно если тема всплывает откуда-то не из бубнящего телека, а из недр интернета. “Хотели скрыть, но мы-то докопаемся до правды!”. Я про 10-классника Николая Десятниченко. Я не считаю, что он “тварь”, “недоучка”, “жертва ЕГЭ”, “предатель” и проч.

Во-первых, у нас никто не читает цитат. В лучшем случае - заголовок с подзаголовком. Изредка пару первых предложений в посте в соцсетях.

Вот что сказал Николай в бундестаге на самом деле: “Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был там тяжело ранен… Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн”.

Дочитали до сих пор? Спасибо. Что же именно так оскорбило тех, кто считает себя патриотами?

Произнести слово “невинно” - это вовсе не значит “каяться” и “извиняться” перед потомками солдат вермахта, как написали многие коллеги. Это раз.

Слово “невинно” в данном контексте? Да, зря так Николай. В следующий раз будет более точен в словах (если у него после этого вообще не отпадет всякое желание изучать историю). Но, согласитесь, “сажать за оправдание нацизма”, как призывают некоторые, - это уже чересчур. Вот вы лично своему сыну-подростку, который неуклюже выразился, что бы сделали? Ну, максимум - внушение. А потом, конечно же, простили бы. Это два.

В-третьих, конечно, чувствуется, что речь-то парню явно подправили. Сделали такой, чтобы было при переводе понятно немцам (“так называемый сталинградский котел”). Мама Николая дрожащим голосом в эфире радио “КП” рассказала, что изначально слов было больше. И про прадеда было много, но речь сократили. Кто? Почему? Или мама выгораживает сына? Пока непонятно. И будет интересно об этом узнать.

Есть и версия “предательская”. Якобы, Николаю и другим гимназистам вообще все равно что с трибуны бундестага говорить - лишь бы бесплатно свозили в Германию. Якобы, это все учительница немецкого организовала - вот кто главный предатель и наймит. Так рассуждают те, кто не представляет, как сегодня живут в Новом Уренгое. Там народ вообще-то не бедствует. Там в гимназии “Газпром-классы”. Думаю, у родителей Николая есть на что свозить мальчика в Европу на каникулах. Это четыре.

“Неуч поколения ЕГЭ”? Может быть. Но, скорее всего, просто обычный современный старшеклассник. Для него “фашистская сила темная” - нечто неосязаемое (не увы, а к счастью), слова из старой песни, которую крутят каждое 9 мая. Николаю мало этой песни. Он, как обычный неглупый представитель диджитал-поколения, не готов к лозунгам. Он не верит на слово. Ему нужна человеческая история, которую можно примерить на себя. Прадед ему рассказывал… Про немецких военнопленных читал, в том числе личные письма. Был на мрачном кладбище, проняло… Тот солдат - он всего на несколько лет старше, воевать, говорит, не хотел, мечтал вернуться… Понимаете, о чем я? Для Николая и собственный дед - герой, и немецкого солдата жалко, ведь тот тоже дышал, страдал, мечтал. Это же очень по-христиански! А немецкие сверстники Николая в это время думали о советских погибших солдатах, об этом говорили в бундестаге… Это пацифистский проект. Наши страны дружат городами-побратимами. Пусть хоть дети не воюют!

А Николаю на это “неблагодарный щенок, гори в аду”. Мы же народ-богоносец, последний оплот веры как-никак! Или забыли про это? Народ-миротворец. Победитель должен быть великодушным. А не мелочным и истеричным.

Андрей Рябцев редактор отдела науки, образования и новых технологий

Источник -https://www.kp.ru/daily/26759/3790397/