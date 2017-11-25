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М.В. Попов о бывшем ельцинском клеврете Болдыреве

17:35. 25 ноября 2017 Просмотров - 309 Один комментарий Опубликовал:
Всевышний услышал мои молитвы многолетней давности! Немало публикаций года три-четыре назад было посвящено псевдопатриоту, бывшему официальному консультанту ЕБНа; охранителю награбленного Семьёй (Ельцина) в качестве зам. председателя Счётной палаты; члену ОПГ под названием Межпартийная Депутатская Группа (МДГ), получившей в США добро на свою деятельность по ограблению СССР; наконец, одному из создателей антироссийской партии „Яблоко” (Болдырев, Лукин, Явлинский) Болдыреву.

Профессор Петербургского университета (ЛГУ) М.В. Попов хорошо знал бывшего ельцинского клеврета. И предупреждает патриотически настроенных граждан, что нельзя доверять Болдыреву, этому маскирующемуся под патриота перестроечнику.

Желающие ознакомиться с теми публикациями могут воспользоваться тегом „Болдырев”.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Болдырев, ельцин, мдг, патриот, перестройка, Попов
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