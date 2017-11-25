М.В. Попов о бывшем ельцинском клеврете Болдыреве
17:35. 25 ноября 2017 Просмотров - 309 Один комментарий Опубликовал: brahman
Всевышний услышал мои молитвы многолетней давности! Немало публикаций года три-четыре назад было посвящено псевдопатриоту, бывшему официальному консультанту ЕБНа; охранителю награбленного Семьёй (Ельцина) в качестве зам. председателя Счётной палаты; члену ОПГ под названием Межпартийная Депутатская Группа (МДГ), получившей в США добро на свою деятельность по ограблению СССР; наконец, одному из создателей антироссийской партии „Яблоко” (Болдырев, Лукин, Явлинский) Болдыреву.
Профессор Петербургского университета (ЛГУ) М.В. Попов хорошо знал бывшего ельцинского клеврета. И предупреждает патриотически настроенных граждан, что нельзя доверять Болдыреву, этому маскирующемуся под патриота перестроечнику.
Желающие ознакомиться с теми публикациями могут воспользоваться тегом „Болдырев”.
Профессор Петербургского университета (ЛГУ) М.В. Попов хорошо знал бывшего ельцинского клеврета. И предупреждает патриотически настроенных граждан, что нельзя доверять Болдыреву, этому маскирующемуся под патриота перестроечнику.
Желающие ознакомиться с теми публикациями могут воспользоваться тегом „Болдырев”.
Источник: ss69100.livejournal.com
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капитализм в РФ был в 1992-96. с 1996 г. в РФ феодализм. не путайте.