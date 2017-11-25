Луганск, ноябрь 2017. “Спячка” закончилась?

Если ты хочешь выиграть битву, ты должен ею управлять. События в Луганске 20-23 ноября 2017 года показали, что действия Москвы здесь были своевременными. Три дня Игорь Плотницкий упирался и не желал сдавать власть. А это значит, что говорить о 100%-ной управляемости процессами в ЛНР со стороны Москвы было нельзя. И это было исправлено. За трое суток.

Игорь Плотницкий проиграл. Причем проиграл не тогда, когда колонна военной техники с территории ДНР вошла в Луганск, а гораздо раньше. Он проиграл тогда, когда, начав свою игру, не смог остаться нужным системе.

Украину и Донбасс ждут перемены

О том, что Украину в целом и в частности Донбасс ждут перемены, уже не говорит только ленивый. В последние месяцы случилось очень много знаковых событий и еще больше должно случиться в самое ближайшее время.



Дональд Трамп постепенно входит в курс дел на Украине и начинает там свою игру. Курт Волкер буквально живет в самолете, мотаясь между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом. Он пытается выстроить нужную для Трампа новую матрицу отношений, чтобы это не мешало шефу решать его основную внешнеполитическую задачу: договориться с Россией и развязать себе руки против Китая и Ирана. И здесь Вашингтон готов идти на любые «жертвы». Вплоть до полного ухода из Украины.

Временно, конечно, пока очередной «пророссийский» президент не переложит на голову Москвы весь негатив нынешнего проамериканского «панування».

Хотя нельзя исключить, что Трамп играет с Путиным и по-честному.

Такая игра очень не нравится потерявшей власть американской «демократической» оппозиции. Она это считает «зрадой» и каждый раз намекает Трампу на импичмент. Ей пока удается ставить палки в колеса новой администрации в Белом доме, но она хочет большего. «Оппозиция» желает взорвать ситуацию на Украине, чтобы таким образом не только вбить клин между Трампом и Путиным и помешать им договориться, но и создать ситуацию, когда любые договоренности между ними станут невозможными.

Ожидая провокаций и возможных осложнений, Москва начала готовить инструментарий контригры «на все случаи жизни».

Для этого летом 2017 года в информационное пространство была вброшена идея создания «Малороссии». Зачем это сделано? Если вдруг горячие головы в Вашингтоне таки рискнут начать рискованную игру в переворот против «легитимного» Порошенко, то на базе Донбасса будет быстро сконструирована альтернативная официальному Киеву Украина, которая начнет борьбу не за территории бывшей Донецкой и Луганской областей (ЛНР и ДНР дальше себя не видят), а за всю «неньку». То есть до самой Равы-Русской.



Кстати, о проекте «Новороссия» пока тоже не забыли. Его положили под сукно до того момента, пока Киев не заиграется и не сорвет окончательно минский процесс. Именно об этом, как мы помним, весной 2015 года одновременно сообщили спикер парламента «Новороссии» Олег Царев и министр иностранных дел ДНР Александр Кофман при временной заморозке своего «детища».

А есть еще и собственно Минский процесс, которому пока на словах привержены все стороны конфликта и все «гаранты», за ними стоящие. И здесь тоже ничего, по замыслу кремлевских стратегов, не должно мешать Москве проводить свою линию.

Украина возвращается на передовицы



Уже очевидно, что двухлетняя «спячка» на Украине подошла к концу, а потому и Москва и Вашингтон должны быть полностью уверены, что никакая самодеятельность на местах не сорвет им большой игры. И не случайно мы и в Киеве, и в Луганске увидели почти одновременно схожие процессы. Вашингтон и Москва начинают восстанавливать управляемость своим «инструментарием», чтобы тем самым расширить для себя вилку возможных решений в будущем.

США пока это не удается. Михомайдан загруз, так толком и не начавшись, а антикоррупционные скандалы в США и Европе против Порошенко пока не дали ожидаемого результата. Режим в Киеве цепко держит власть в своих руках и пока не собирается ею делиться даже со своими американскими союзниками, чем здорово мешает ему вести украинскую партию.

Москва в Луганске порядок навела быстро, буквально за несколько дней. Причем по итогу она не создала себе никаких проблем и сегодня может назначить на должность «лидера ЛНР» практически любого человека. Тем самым вилка дальнейших решений у нее резко расширилась, а управляемость процессами полностью восстановлена. Сегодня Россия готова из республик Донбасса слепить все, что ей потребуется. От полностью послушных и заточенных под минский процесс ЛНР и ДНР до «Новороссии» и «Малороссии» (или как там ее еще могут назвать). И главное, максимально быстро.



А заодно погоняла зажравшихся местных чиновников, которые позорят ее и те идеи, которые она олицетворяет.

Какой вариант развития событий станет историей, увидим. Почему сейчас бессмысленно гадать по этому поводу? Дело в том, что Москве спешить не нужно. Ее полностью устраивают те процессы, которые сегодня происходят на Украине. Она готова к любому развитию событий и подготовила для этого самые разнообразные инструменты.

Спешить надо американцам. Но начать осмысленную и четкую игру они не могут, так как не могут восстановить полный контроль над Киевом. Остается слишком много «если». «Если» Трамп сможет продавить свою линию… Если американская «оппозиция» сможет взорвать ситуацию на Украине… И т. д. А потому случиться может всё, что угодно.

Главный итог «оптимизации» управления в Луганске состоит в том, что Москва готова быстро реагировать на любое изменение ситуации. И даже нанести противнику удар, если тот крупно ошибется в своих действиях (а это при том хаосе, который творится в Вашингтоне, вполне возможно) и предоставит ей такую возможность.

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https://topwar.ru/130381-lugansk-noyabr-2017-spyachka-na-ukraine-zakonchilas.html