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В России установили квоты на иностранцев

09:39. 24 ноября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:
В России установили квоты на иностранцев | Русская весна

Правительство России установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание в 2018 г.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Всего в следующем году в России может быть выдано не более 90360 разрешений на временное проживание в РФ.

В 2017 г. размер квоты был почти на 20 тыс. больше.

Квоты устанавливаются на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ. Для этого оценивается миграционная ситуация в каждом регионе отдельно.

На Московскую область размер квот составил 5 тыс. мест, и это самая большая квота. Минимум же выделен на Ненецкий автономный округ – всего 50 мест.

При этом самая высокая потребность в привлечении иностранцев отмечается в Центральном федеральном округе – 28150.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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