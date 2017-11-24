Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2017

Один оказался очень тяжелым

Кроме того, несколько 200-х и 300-х у ВСУ было в ходе боев на Горловском направлении.Ориентировочно за вчера у ВСУ 8 убитых и более 10 раненых.Петя-мразь, да.

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Комбат батальона «Призрак» НМ ЛНР: Спецгруппа ВСУ уничтожена на Светлодарской дуге

На Донбассе в районе Светлодарской дуги сегодня уничтожена диверсионная группа украинских оккупационных войск.



Об этом сообщает командир батальона «Призрак» НМ ЛНР Алексей Марков.

«Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться через „бахмутку“ на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо „двухсотых“ с их стороны, двое „трёхсотых“ с нашей. Завтра будем передавать тела обратно „дорогим партнёрам“. Один оказался очень тяжёлым, кило на 120, верёвка дважды рвалась», — рассказывает он.

«Но я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали, выскочив в 40 метрах на два пулемёта», — отмечает Марков.

Его информацию подтверждает украинский фонд «Вернись живым».

«По нашей информации, на 18:00 сегодня, 23 ноября, на передовой погибли четверо защитников Украины. Сейчас бои продолжаются», — говорится в сообщении на странице фонда.

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Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР

На Донбассе в районе Светлодарской дуги сегодня уничтожена диверсионная группа украинских оккупационных войск. Об этом сообщил Алексей Марков, командир батальона ВС ЛНР «Призрак», созданного легендарным комбатом Алексеем Мозговым. «Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться через „Бахмутку“ на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо „двухсотых“ с их стороны, двое „трёхсотых“ с нашей. Завтра будем передавать тела обратно „дорогим партнёрам“. Один оказался очень тяжёлым, кило на 120, верёвка дважды рвалась», — рассказывает он. «Но я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали, выскочив в 40 метрах на два пулемёта», — отмечает Марков. Его информацию подтверждает украинский фонд «Вернись живым». «По нашей информации, на 18:00 сегодня, 23 ноября, на передовой погибли четверо защитников Украины. Сейчас бои продолжаются», — говорится в сообщении на странице фонда. Читайте также: Приказали отстреливаться до последнего, — сотрудники Генпрокуратуры ЛНР рассказали, как их предало руководство (ВИДЕО)

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