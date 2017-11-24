Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2017
- 10:12 Один оказался очень тяжелым.
- 08:14 Комбат батальона «Призрак» НМ ЛНР: Спецгруппа ВСУ уничтожена на Светлодарской дуге.
- 00:20 Мой сын родился под звуки «Града» ВСУ, для меня Украина не существует — дончанка.
- Вчера 23:39 Обстановка на северо-западных подступах к Донецку.
- Вчера 22:40 Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР.
- Вчера 21:22 ВСУ запугивают гражданских, чтоб бросали всё и бежали — Боец ВС ДНР “Донской”.
Один оказался очень тяжелым
Кроме того, несколько 200-х и 300-х у ВСУ было в ходе боев на Горловском направлении.
Ориентировочно за вчера у ВСУ 8 убитых и более 10 раненых.
Петя-мразь, да.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Комбат батальона «Призрак» НМ ЛНР: Спецгруппа ВСУ уничтожена на Светлодарской дуге
На Донбассе в районе Светлодарской дуги сегодня уничтожена диверсионная группа украинских оккупационных войск.
Об этом сообщает командир батальона «Призрак» НМ ЛНР Алексей Марков.
«Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться через „бахмутку“ на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо „двухсотых“ с их стороны, двое „трёхсотых“ с нашей. Завтра будем передавать тела обратно „дорогим партнёрам“. Один оказался очень тяжёлым, кило на 120, верёвка дважды рвалась», — рассказывает он.
«Но я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали, выскочив в 40 метрах на два пулемёта», — отмечает Марков.
Его информацию подтверждает украинский фонд «Вернись живым».
«По нашей информации, на 18:00 сегодня, 23 ноября, на передовой погибли четверо защитников Украины. Сейчас бои продолжаются», — говорится в сообщении на странице фонда.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Мой сын родился под звуки «Града» ВСУ, для меня Украина не существует — дончанка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на северо-западных подступах к Донецку
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР
На Донбассе в районе Светлодарской дуги сегодня уничтожена диверсионная группа украинских оккупационных войск.
Об этом сообщил Алексей Марков, командир батальона ВС ЛНР «Призрак», созданного легендарным комбатом Алексеем Мозговым.
«Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться через „Бахмутку“ на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо „двухсотых“ с их стороны, двое „трёхсотых“ с нашей. Завтра будем передавать тела обратно „дорогим партнёрам“. Один оказался очень тяжёлым, кило на 120, верёвка дважды рвалась», — рассказывает он.
«Но я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали, выскочив в 40 метрах на два пулемёта», — отмечает Марков.
Его информацию подтверждает украинский фонд «Вернись живым».
«По нашей информации, на 18:00 сегодня, 23 ноября, на передовой погибли четверо защитников Украины. Сейчас бои продолжаются», — говорится в сообщении на странице фонда.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ запугивают гражданских, чтоб бросали всё и бежали — Боец ВС ДНР “Донской”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com