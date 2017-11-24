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Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2017

10:18. 24 ноября 2017 Просмотров - 389 Нет комментариев Опубликовал:

Один оказался очень тяжелым



Кроме того, несколько 200-х и 300-х у ВСУ было в ходе боев на Горловском направлении.
Ориентировочно за вчера у ВСУ 8 убитых и более 10 раненых.











Петя-мразь, да.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Комбат батальона «Призрак» НМ ЛНР: Спецгруппа ВСУ уничтожена на Светлодарской дуге

На Донбассе в районе Светлодарской дуги сегодня уничтожена диверсионная группа украинских оккупационных войск.

Об этом сообщает командир батальона «Призрак» НМ ЛНР Алексей Марков.
«Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться через „бахмутку“ на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо „двухсотых“ с их стороны, двое „трёхсотых“ с нашей. Завтра будем передавать тела обратно „дорогим партнёрам“. Один оказался очень тяжёлым, кило на 120, верёвка дважды рвалась», — рассказывает он.
«Но я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали, выскочив в 40 метрах на два пулемёта», — отмечает Марков.
Его информацию подтверждает украинский фонд «Вернись живым».
«По нашей информации, на 18:00 сегодня, 23 ноября, на передовой погибли четверо защитников Украины. Сейчас бои продолжаются», — говорится в сообщении на странице фонда.

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Мой сын родился под звуки «Града» ВСУ, для меня Украина не существует — дончанка

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Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР

Они выскочили на пулемёты: «Призрак» уничтожил спецгруппу ВСУ — подробности боя в ЛНР | Русская весна

На Донбассе в районе Светлодарской дуги сегодня уничтожена диверсионная группа украинских оккупационных войск.

Об этом сообщил Алексей Марков, командир батальона ВС ЛНР «Призрак», созданного легендарным комбатом Алексеем Мозговым.

«Сегодня укропы в очередной раз попытались перебраться через „Бахмутку“ на наши позиции. Конец был немного предсказуем: четверо „двухсотых“ с их стороны, двое „трёхсотых“ с нашей. Завтра будем передавать тела обратно „дорогим партнёрам“. Один оказался очень тяжёлым, кило на 120, верёвка дважды рвалась», — рассказывает он.

«Но я до сих пор не могу понять, на что они рассчитывали, выскочив в 40 метрах на два пулемёта», — отмечает Марков.

Его информацию подтверждает украинский фонд «Вернись живым».

«По нашей информации, на 18:00 сегодня, 23 ноября, на передовой погибли четверо защитников Украины. Сейчас бои продолжаются», — говорится в сообщении на странице фонда.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ запугивают гражданских, чтоб бросали всё и бежали — Боец ВС ДНР “Донской”

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