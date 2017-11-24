Скрытые смыслы античных зданий (Познавательное ТВ, Илья Богданов)
Илья Богданов: Скрытые смыслы античных зданий. Какие образы заложили предки в архитектуру? Доклад на Первой Челябинской конференции думающих людей 21-22 октября 2017.
Содержание:
0:01:15 – раса управленцев-великанов
0:04:57 – зачем делали избы со ставнями?
0:07:22 – античная империя прошлого
0:08:57 – античный стиль в русском деревянном зодчестве
0:11:35 – глобальная античная империя
0:20:47 – глобальное централизованное управление планетой
0:22:12 – обелиск – символ кристалла
0:27:59 – колонна – символ дерева
0:31:15 – античные статуи
0:37:25 – символ раковины
0:38:48 – что символизируют фонтаны
0:40:28 – спираль жизни
0:42:15 – загадочная шишка
0:47:47 – арка
0:48:58 – радуга – семицветная дуга
0:52:26 – купол – яйцо
0:55:57 – замковый камень
0:59:15 – чаша изобилия
1:07:55 – что значит символ льваы
1:13:45 – венки, цветы, ленты, рог изобилия
1:18:43 – как была устроена цивилизация прошлого
1:25:54 – карниз
1:30:12 – балясины
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Источник: www.youtube.com