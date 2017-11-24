Скрытые смыслы античных зданий (Познавательное ТВ, Илья Богданов)

Илья Богданов: Скрытые смыслы античных зданий. Какие образы заложили предки в архитектуру? Доклад на Первой Челябинской конференции думающих людей 21-22 октября 2017.

Содержание:

0:01:15 – раса управленцев-великанов

0:04:57 – зачем делали избы со ставнями?

0:07:22 – античная империя прошлого

0:08:57 – античный стиль в русском деревянном зодчестве

0:11:35 – глобальная античная империя

0:20:47 – глобальное централизованное управление планетой

0:22:12 – обелиск – символ кристалла

0:27:59 – колонна – символ дерева

0:31:15 – античные статуи

0:37:25 – символ раковины

0:38:48 – что символизируют фонтаны

0:40:28 – спираль жизни

0:42:15 – загадочная шишка

0:47:47 – арка

0:48:58 – радуга – семицветная дуга

0:52:26 – купол – яйцо

0:55:57 – замковый камень

0:59:15 – чаша изобилия

1:07:55 – что значит символ льваы

1:13:45 – венки, цветы, ленты, рог изобилия

1:18:43 – как была устроена цивилизация прошлого

1:25:54 – карниз

1:30:12 – балясины

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com