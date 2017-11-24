Сергей Шаргунов: Живая стена

Написал запросы, связался со многими знакомыми журналистами, пытаюсь помочь: мать с четырьмя детьми выселяют на улицу. Дело происходит в подмосковной Лобне.

Всевозможные хищники и разводилы, или, как они официально именуются, микрофинансовые организации, пользуясь доверчивостью и слабой финансовой и юридической грамотностью граждан, оставляют их без средств к существованию и без крыши над головой.

В 2013 году Юлия Старикова взяла в долг 2 миллиона рублей в «кредитном бюро». Исправно гасила счета. Но через год ей заявили о якобы просроченном платеже. Вынудили подписать новый договор — убедили, что это просто реструктуризация долга. Женщина, сама того не подозревая, поставила подпись под отказом от квартиры.

Оказывается, ловкая схема уже опробована на множестве жертв: сначала выдается кредит на кабальных условиях, а когда возникают проблемы с выплатами, заставляют подписывать новые документы, и подсовывают дарственную или договор купли-продажи.

Я уже потребовал возбудить уголовное дело. Со всеми этими структурами хищников и разводил пора кончать.

Но вот что характерно. 23 ноября, когда Юлию и ее детишек, явились выселять на улицу приставы — их встретила живая стена. Десятки людей, уже обманутых мошенниками, их родня и знакомые, соседи Стариковых по дому встали на лестницах и в коридоре, кричали и не пускали. Подъехали и журналисты. И семью удалось отстоять. Пока на несколько месяцев, как сообщили отступившие «черные кредиторы».

Многие из тех, кто собрался на эту защиту, придумали свой общественный комитет по защите от квартирного рейдерства. Для меня их попытка сбиться в неформальное объединение — это не только признак отчаяния, но и повод для надежды на самоорганизацию наших людей.

А без самоорганизации, а значит, и самосознания, ничто не поможет — ни запросы, ни шумиха в прессе.

Кстати, есть и обнадеживающее. Например, статистика по волонтерству. Стремительный рост солидарности. Число желающих помогать ближним ежегодно увеличивается в разы. Или читаешь про второй конкурс по распределению президентских грантов, и узнаешь, что было подано 9543 проекта от 8 тыс. некоммерческих организаций из всех без исключения регионов страны. Действительно, очень многие некоммерческие организации рассчитывают на открытый конкурс и возможность получить поддержку в честном деле помощи людям. Надежда моя в том, что расширяется пространство для возможностей. Хотелось бы чтобы этими возможностями воспользовались все неравнодушные.

Помочь бы при государственном участии тем, кто защищает обездоленных… Создать бы правовую ассоциацию зашиты интересов тех, кто беден и темен в правовых вопросах… Чтобы сделать светлее их серую жизнь, которая все время норовит приблизиться к черной пропасти.

Сколько раз можно было наблюдать, как заплаканная старушка отдает в переходе пенсию лотерейщикам-лохотронщикам при равнодушии торопливых прохожих. Подобное происходит и в большем масштабе — с жильем.

А все-таки скольких можно было бы спасти от гибели и превращения в бомжи, если бы возникло народное движение сопротивления хищникам. Если бы каждый дом и каждую квартиру (каждый ДК, каждую библиотеку, каждый книжный магазин, обреченные на закрытие) обороняла живая стена.