Простите нас за так называемое Бородино

Художник Виталий Подвицкий

Постоял на Красном холме, близ деревни Ивановка. Был опечален увиденным. Смотрел на обелиск, увенчанный золотым шлемом с крестом, поставленный в честь так называемой «Куликовской битвы», и думал – сколько же тут погибло невинных ордынцев, которые просто хотели мирной жизни на территории Тульской области.

Я изучал биографии солдат Золотой Орды, так как эта история тронула меня. Вот, например, Булат-Ходжа – простой конный лучник. Молодой парень, который хотел, чтобы его любили. Небольшие остатки стотысячного войска Мамая вернулись домой, но Булата среди них не было.

Долгое время родные считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья получила информацию, что Булат умер от удара тяжелой палицей по голове, когда, так называемый «засадный полк» русских внезапно выскочил из леса. Это чрезвычайно огорчило меня.

Еле сдерживая слёзы, стоял на Можайском шоссе – остатке старой Смоленской дороги, по которой отступала французская армия, после того, как Наполеон понял, что Москва очень дорогой город. Бешеные цены на жильё, дорогие магазины и грабительский курс в обменниках, оставили императора без валюты всего за месяц. Его письма из Кремля к своей жене и сёстрам были наполнены тоской по родному дворцу и родные не теряли надежды скоро увидеть его здоровым и веселым.

Французы отходили по старой Смоленской дороге, вытянувшись в одну линию, оставляя на обочинах тысячи тел невинно замёрзших солдат, которые хотели жить мирно и не хотели воевать.

Эта история тронула меня, я узнал биографию одного французского солдата и погрузился в то сложное военное время.

Жан Дюбуа был одним из четырёхсот тысяч французских солдат, которых, так называемый « фельдмаршал Кутузов», довёл до смерти невыносимо тяжёлыми условиями.

Только десять тысяч из этих солдат вернулись домой. Жана среди них не было. Долгое время родные считали, что он устроился шеф-поваром во французском ресторане в Москве, и только в прошлом году семья получила информацию, что он трагически погиб от удара поленом по голове, когда пытался украсть курицу в какой-то богом забытой русской деревеньке. Деревня была настолько русской и отсталой, что её жители даже не слышали таких имён, как Вольтер, Мольер и Юбер де Живанши, что чрезвычайно огорчило меня.

Продолжая погружаться в историю, я был удивлён и опечален тем, сколько невинных людей сложили свои головы в так называемой «России». Сколько шведов, турок, поляков и немцев, оказывается, хотели жить мирно и не хотели воевать.

Если мы действительно хотим быть частью цивилизованного мира, то нам нужно за это платить и каяться, каяться и платить.

……………..

Тут ещё узнал, что мы и французский фрегат – «невидимку» засекли, едва он стал поднимать якоря у родного причала, а его командиру, на номер, который знала только его любовница, пришло сообщение: «У вас там небольшая царапина по левому борту, а вообще – семь футов вам под килем, дорогой Франсуа! Ракетчики ВС РФ».

И это тоже огорчило меня до невозможности. Надеюсь, мы заплатим и за это.

Если, конечно, будет кому.

Игорь Романович

Источник: voicesevas.ru