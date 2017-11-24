Простая история из жизни безбожной России.
Если вы подумали, что этот рассказ был написан ради очередного ностальгического воспоминания о счастливых годах нашей Советской жизни, то вы ошиблись.
Он написан для того, чтобы об ратиться с вопросом к тем, кто сегодня, не щадя своего времени и сил, зазывает в церковь народ, потерявший в жизни последние ориентиры.
Прочитал очередную отличную статью Михаила Зарезина и вдруг, сам не понимая почему, вспомнил такие "седые страницы" собственной истории, что аж сам удивился, как давно и долго я живу на свете. А думал, что не так уж и долго. Вот ведь жизнь!
Однако, по порядку.
Наша обыкновенная питерская семья была довольно большой. Во-первых, я с мамой и папой. Во-вторых, родная сестра отца вместе с её матерью — моей бабушкой, и трое моих двоюродных родственников: двое братьев и сестра. Тётка, бабушка и братья-сёстры жили отдельно от нас, тоже в центре города, но недалеко.
Нет нужды говорить, что и мы трое, и пятеро наших родственников, как и подавляющее большинство ленинградцев в те годы, жили в коммунальных квартирах.
Как и большинство этих квартир, они были лишены практически всех удобств: горячей воды и ванной комнаты. А если сюда добавить один-единственный туалет на всю квартиру, то остальное уже нетрудно представить. Всё это имело место быть в самом начале 60-х, я тогда был настолько мал, что почти ничего не запомнил сам, поэтому этот рассказ передаю со слов родителей, которые иногда вспоминали эту историю исключительно в бытовом смысле.
Наша малюсенькая комнатка находилась рядом с Невским проспектом. Их комната была побольше, она находилась на улице Восстания, в старинном доме на высоком 4-м этаже.
Моя гвардейская бабуля (она была женщиной очень властной и суровой, за что её называли за глаза "Васса Железнова"), незадолго до этих событий отметила своё 75-летие.
И, хотя в их доме был лифт, жизнь впятером на верхотуре, в одной комнате со всеми своими родными была для неё трудным испытанием, что вполне естественно.
В итоге, тётка, взяв моего отца на подмогу, отправилась в райсовет с сакраментальным вопросом — как жить дальше и как встать на очередь.
Чиновник отдела учёта и распределения жилплощади, нацепив очки и внимательно изучив документы и справки, спросил:
- Пару лет потерпеть можете? Мы сейчас начинаем строительство нескольких кварталов на юге, в районе "Автово". Получите 4-х комнатную квартиру.
А сейчас только трёх-комнатные есть, вам там тесновато будет.
От этих слов мой отец и тётка "выпали в осадок".
Оказалось, что в городе, как и в других городах и весях Союза, заработал очередной этап хрущёвской программы переселения, и приоритет отдавался двум категориям страждущих — участникам войны (она закончилась совсем недавно, и таких участников было множество) и перенаселённым семьям. Уже не вспомню конкретные цифры, но моя везучая тётушка попала именно в эти две категории сразу: и она сама, и моя бабуля были участниками войны. Тётка — радисткой в штабе полка на Волховском фронте, а бабушка, которая тогда была совсем не бабушкой, заведовала ОТК на одном из ленинградских оборонных заводов.
Отец и его сестра об этой программе переселения или не знали совсем, или знали, но не были в курсе деталей, — не скажу. Давно это было.
Но чиновник знал. И сообщил.
Тётка никогда не была ни жадным, ни суетливым человеком. Как и все ленинградцы, она умела ждать и терпеть. Но два года в очереди с 75-летней матерью были бы бессмысленным ожиданием. И она сказала, что лучше переехать сразу в "трёшку", чем ждать два года, за которые могло случиться всё, что угодно.
Отец её тут же поддержал. Чиновник пожал плечами и предложил зайти за "смотровой" на следующей неделе.
Но если вы, читатель, подумали, что это — всё, то не спешите. Дальше было ещё интереснее.
Отец и моя счастливая "до нельзя" тётя поднялись со своих стульев, не переставая благодарить своего визави, но тот вдруг перебил их и спросил:
- А какая у вас семья? Сколько лет детям?
Мой старший братан был старше меня почти на десять лет и к тому времени уже учился в 8-м классе. От матери он унаследовал любовь к радиоделу и, как многие в те годы, увлекался сборкой детекторных радиприёмников, из-за чего в их комнате всегда густо пахло канифолью.
После школы он собирался поступать в ЛЭТИ.
Всё это тётка объяснила чиновнику, не понимая, к чему были эти вопросы.
Тот выслушал, не перебивая, потом переспросил задумчиво:
- ЛЭТИ , говорите? А почему не в ЛЭИС (ЛЭИС — Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. Бонч-Бруевича, прим. моё, Е.Д.)?
- Не знаю, — тётка растерянно пожала плечами, — он так говорил всё время: ЛЭТИ, ЛЭТИ…
И тогда чиновник в нескольких словах расказал, что в ЛЭИС существует сильнейшая кафедра телевидения, у которой большое будущее, что именно в этом году она получила новые фонды и штаты и что если сын любит радиодело, идти надо именно туда.
1965г.
Дело было в том, что жена чиновника работала там секретарём в отделе кадров и знала всё из первых рук.
- Если хотите, можем после окончания 8-летки направить его туда, лаборантом, на пару лет, он и опыта наберётся, и знаний, а через два года — хоть на дневной, хоть на вечерний. Поступит без проблем. Там у них и общежитие есть. Да и вам полегче будет — всё не впятером, а уже вчетвером, — сказал он.
Именно так всё и случилось.
И стал мой братец инженером-телевизионщиком на заводе Козицкого. А тётушка въехала в трёхкомнантую квартиру на втором этаже, на улице Варшавской, у станции "Броневая".
А теперь — немного цифр:
1.За период с 1956 по 1985 год в России было построено около 290 млн. кв.м. общей площади (порядка 9.5 млн квартир средней площаью 30 кв. м., прим. моё, Е.Д.), что составляет порядка 10% всего жилого фонда страны. Отдельные квартиры получили многие тысячи семей.
2. При Брежневе ввели в эксплуатацию 1,6 млрд. кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильем было обеспечено 162 млн. чел.
3. Средняя зарплата в США в год в начале 60-х составляла приблизительно 4500 долларов. Это чуть меньше 400 долларов в месяц.
4. Средняя стоимость нового дома в США в те же годы составляла примерно 18 000 долларов, т.е. в четыре раза выше, чем годовая зарплата среднего американца.
Если вы поняли объём "Хрущёвской" программы, то вас не должно удивлять, что ничего особенного в предоставлении квартиры моим родственникам не было. Это было ОБЫЧНЫМ ДЕЛОМ!
И если где-то такие вопросы умышленно затягивались или бюрократизировались, то это было самоволием или самодурством отдельных "ответственных товарищей", а никак не официальной линией Партии и Государства.
Конечно, наш конкретный чиновник отдела распределения, помимо профессиональной добросовестности и честности, оказался и исключительно порядочным человеком, это так.
Но порядочность вообще была отличительным знаком того времени. Поэтому о ней даже не хочется говорить отдельно и особо.
Ещё раз хочу пояснить — эта история из моей собственной жизни относится к тому редкому типу моих рассказов, когда речь идёт не о моих личных воспоминаниях (я был слишком мал), а о событиях, рассказанных мне людьми, которым я не могу не верить — моими родителями.
И хотя сам я не помню даже дня переезда родни на новое место жительства, я отлично помню эту новую квартиру, помню даже неповторимый запах белил, свежей масляной краски и шпаклёвки на лестнице, который сохранялся там ещё очень долго.
А теперь — самое главное.
Если вы подумали, что этот рассказ был написан ради очередного ностальгического воспоминания о счастливых годах нашей Советской жизни, то вы ошиблись.
Он написан для того, чтобы об ратиться с вопросом к тем, кто сегодня, не щадя своего времени и сил, зазывает в церковь народ, потерявший в жизни последние ориентиры.
"Братья во Христе"! А куда бы пошли ВЫ ЛИЧНО на месте моей тётушки, пропадавшей в коммунальной комнате с пятью жильцами, один из которых — престарелая мать.
В Райсовет к чиновнику — слуге ненавистной вам Советской власти за ключами на новую БЕСПЛАТНУЮ квартиру, или в церковь помолиться, утешиться и забыть свои проблемы?
Куда бы вы пошли? Только не юлите и не лгите!!
Бог накажет!
Он всё видит. И знает, что даже в самые суровые годы СССР во всех городах были работающие церкви. Но они стояли пустыми.
В них не ходили, потому что на этот вопрос люди ответили себе предельно честно.
В отличие, видимо, от вас.
Источник: nnm.me
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Очень хороший вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=luVDClvR_Cg
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Все верно,мы не думали о Боге, зачем, у нас всё было. И родители, и бабушки и дедушки тоже не верли. Хотя родились глубоко до революции. Они были большевиками, коммунистами,воевали в Гражданскую, Финскую, ВОВ.
Мой пример, нам дали с мужем в 1980г.квартиру , там не было телефона, а мой сын родился больной, не буду указывать тяжесть болезни, от которой он страдает до сих пор, но когда я обратилась в Исполком, нам на следующей неделе поставили телефон. Могу много примеров привет_ из жизни.Например подруга когда разводилась, они делили однушку, она тоже попросила помощи, и мужу государство выделило комнату в коммуналке, а ей оставили с ребенком квартиру. Вот такой был Советский Союз
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Статья хорошая, ностальгическая! Но при чем здесь церковь? До меня не дошло.
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Мне кажется специально делают подмену понятий. Как повелись на средневековые религиозные прдрассудки в постсоветское время? Бог это вся природа. Часто выезжали на природу в советское время, пионерлагеря, турпоходы, в сады и огороды. Общения с Богом, т.е. с природой было больше, чем сейчас, поэтому и здоровье лучше было и настроение. Отождествление Бога с природой в философии называется пантеизмом. Всё давно известно, только почему-то не всем.