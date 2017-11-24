Открытым текстом 24.11.2017

В среду впервые за полтысячелетия сформирована Великая Тройка: президенты Российской Федерации, Ирана и Турции собрались в Сочи, чтобы обсудить будущее Сирии. Событие историческое. Коалиция Москвы, Анкары, Тегерана, да ещё и Дамаска очень пугает тех, кто в последние десятилетия строил мир под себя, силой подавляя любую самостоятельность. Отчасти благодаря именно такому поведению наших, как принято сейчас говорить, геополитических партнёров вокруг нашей страны формируется первый союз крупнейших ближневосточных государств.

Президент РФ сообщил о фактическом завершении войны в Сирии во время визита её президента в Сочи. Под конец встречи Путин обнял Асада. В Вашингтоне заявили, что подобное приветствие доказывает давление на власти Сирии.

Открытым текстом спрашиваю: до чего же должен воспалиться мозг, чтобы принять объятия за давление? Но Западная Европа и Северная Америка давно живут с перевёрнутым сознанием. Для них помощь террористам — не преступление, но поддержка «защитников демократии», а война против убийц трактуется как помощь диктаторскому режиму. И весь большой и умный западный мир со всей своей трёхтысячелетней историей философии верит этому горячечному бреду, а все, кто думают иначе — путинисты, чудища обло и лаяй!

На прошлой неделе американцы объявили, что террористическую группировку «Исламское государство» победили именно они. В это же время телеканал БиБиСи продемонстрировал фильм-расследование: как американские военные помогают ИГИЛовцам эвакуироваться из Ракки — сирийского центра этой преступной организации.

Открытым текстом напоминаю: не вмешайся мы, при такой поддержке террористы давно превратили бы Сирию в одну большую могилу. Разожжённый американцами пожар арабской весны охватил бы Ливан. Дальше в очереди на разрушение — Иран. Его утюжили бы уже коалицией, как Ливию, наплевав на ООН и Москву — естественно, под маркой борьбы с диктатурой. А потом всю Россию стёрли бы с карты мировой политики. Но мы пришли в Сирию и победили. Вопреки так называемой антитеррористической коалиции и планам СГА по превращению мира в собственную большую игрушку и кормушку.

На встрече в Сочи президенты Ирана, РФ и Турции открытым текстом сообщили: войска СГА находятся на сирийской территории без приглашения властей Сирии либо решения международных организаций. И это — прямое нарушение всех международных законов и обычаев.

Американцам впервые за четверть века открытым текстом указали на дверь. Вместо карманного Ближнего Востока Вашингтон теперь сам добился создания противостоящей ему коалиции. Москва, Тегеран, Анкара — кто дальше? Центр тяжести мироздания смещается с Запада на Восток. Это ещё одна наша победа. Войну мы выиграли. Пора выигрывать мир.

20 ноября исполнилось четыре года с начала на киевской площади Независимости митинга против решения законной власти Украины отложить подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Последовавший через три месяца государственный переворот официально именуют революцией достоинства.

На украинском диалекте русского языка достоинство — «гідність». Уже года три на Украине открытым текстом говорят не о революції гідності, а о революции гнидости. Власть захватили не только грабители, разворовавшие все накопленное законной властью и разрушающие все, что не могут растащить, но и откровенные террористы.

Журналист итальянского «Иль Джорнале» Жан Микалесин опубликовал фильм «Украина. Скрытые истины». Там наемники организаторов Майдана рассказывают, что в феврале 2014 года в Киеве расстреливали и участников этих беспорядков, и противостоящий им спецотряд милиции.

Открытым текстом напоминаю: этот расстрел транслировали в прямом эфире и на нескольких телеканалах, и в интернете.

Уже тогда все знакомые с центром Киева определили: стреляют из домов, занятых нацистскими боевиками. Вскоре телевидение показало легко узнаваемых местных соучастников беспорядков с футлярами для винтовок. Итальянцы через почти четыре года признали общеизвестное. Остальная Европа до сих пор старательно верит, что «диктатор Янукович» приказал обстрелять протестующих. Киевские власти последовательно «утратили» все улики по расстрелу «небесной сотни»». Недавно даже спилили деревья со следами от пуль — по ним можно было определить, откуда стреляли. А виноваты во всем, конечно же, мы с вами! Такая вот логика.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru