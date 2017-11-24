Общее прошлое – залог общего будущего

Во время очередной поездки на Донбасс у меня было много встреч – и в средствах массовой информации, и с рядовыми жителями Донецка. И с кем бы я ни общался, ни одной минуты не отпускало ощущение: мы один народ, с одной общей историей, с одним общим будущим.

К примеру, жителей Донбасса не меньше, чем нас с вами волнует вопрос будущих президентских выборов в России. Именно с этого вопроса началась наша беседа с ведущей программы «Кстати» донецкого телеканала «Оплот». Но этой темой, конечно, наше общение не ограничилось. Мы поговорили о нашей общей истории и ценностях. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Предлагаю вашему вниманию видеозапись нашей беседы.

ХРОНОМЕТРАЖ:

00:00:00 – О предстоящих президентских выборах

00:03:22 – Изменится ли ситуация на Донбассе после президентских выборов 2018 г.?

00:06:30 – О разнице между политическими системами США и России

00:08:49 – Ленин и Сталин – самые яркие лидеры 20 века

00:10:46 – Обязательное условие существования государства Украина

00:12:30 – Сталин был заботливым руководителем

00:16:33 – Не сталинские репрессии, а ежовщина

00:18:32 – Управлению государством необходимо учить в специальных учреждениях

00:20:35 – Главное для Путина сейчас – выбрать правильного преемника

Источник: nstarikov.ru