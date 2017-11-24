Николай Стариков: общее прошлое – залог общего будущего
Беседа в программе "Кстати" донецкого телеканала "Оплот Донбасса"
00:00:00 – О предстоящих президентских выборах
00:03:22 – Изменится ли ситуация на Донбассе после президентских выборов 2018 г.?
00:06:30 – О разнице между политическими системами США и России
00:08:49 – Ленин и Сталин – самые яркие лидеры 20 века
00:10:46 – Обязательное условие существования государства Украина
00:12:30 – Сталин был заботливым руководителем
00:16:33 – Не сталинские репрессии, а ежовщина
00:18:32 – Управлению государством необходимо учить в специальных учреждениях
00:20:35 – Главное для Путина сейчас – выбрать правильного преемника==========================================================================
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai