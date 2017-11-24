Нам есть, за что испытывать гордость!

Советский Союз – великая социалистическая держава. Цифры и факты

Ровно 100 лет назад 7 ноября 1917 г. свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Впервые в мировой истории человек труда сбросил тяготившие его тысячелетия оковы гнёта и эксплуатации, его интересы и нужды были поставлены в центр политики государства. Советский Союз добился поистине всемирно-исторических успехов. Под руководством партии большевиков советский народ построил социализм, одержал победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, превратил нашу Родину в могущественную державу.

Дореволюционная Россия была экономически отсталой и зависела от передовых капиталистических государств. Национальное богатство страны (на одного жителя) уступало США в 6,2 раза, Англии – в 4,5 раза, Франции – в 4,3 раза, Германии – в 3,5 раза. Разрыв в экономическом развитии России и передовых государств возрастал. Её промышленное производство по отношению к США в 1870 г. составляло примерно 1/6, а в 1913 г. – лишь 1/8.

Будучи величайшей державой по территории и природным богатствам, страна занимала по производству промышленной продукции лишь пятое место в мире и четвертое в Европе.

В аграрном секторе Россия представляла собой океан мелких крестьянских хозяйств (20 млн.) с примитивной техникой и ручным трудом.



«Россией управляли после революции 1905 года 130 000 помещиков, управляли посредством бесконечных насилий над 150 миллионами людей, посредством безграничных издевательств над ними, принуждения огромного большинства к каторжному труду и полуголодному существованию» (В.И. Ленин).

В дореволюционной России было высших учебных заведений всего – 91, театров – 177, музеев – 213, а церквей – 77 767.

«Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания – такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России» (В.И. Ленин).

Первая мировая война поставила страну перед катастрофой. Промышленность упала на 1/3, сбор хлеба сократился в 2 раза. Спасти страну от гибели могло только свержение власти буржуазии и помещиков и передача её в руки трудящихся.

Победа Октября открыла молодому Советскому государству грандиозные созидательные перспективы. Народ взял в свои руки основные средства производства. Национализированы земля (крестьяне получили бесплатно более 150 млн. га земли), заводы, фабрики, все недра страны, банки, морской и речной транспорт, внешняя торговля.

Экономика России, подорванная империалистической войной, была сильно разорена развязанной свергнутыми классами помещиков и капиталистов гражданской войной и иностранной интервенцией.

К концу гражданской войны крупная промышленность производила почти в 7 раз меньше продукции, чем в 1913 г. По размерам добычи угля, нефти и чугуна страна была отброшена к концу XIX в. По сравнению с 1917 г. численность рабочего класса сократилась более чем в 2 раза.

Советская страна, воевавшая 7 лет, претерпевшая огромные разрушения, в короткий срок уже к 1926 году сумела восстановить довоенный уровень народного хозяйства.

Вступив в период мирного развития, Страна Советов приступила к реализации задач строительства социализма.

В.И. Ленин говорил накануне Октября: «Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны».

И.В. Сталин говорил, что Россию всё время били за её отсталость – промышленную, сельскохозяйственную, культурную, военную и государственную. Таков волчий закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых, грабить и порабощать их.

Строительство социализма началось в крайне трудных для молодой Советской республики условиях.

«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (И.В. Сталин).

Необходимо было преодолеть это отставание в кратчайшие сроки, рассчитывая только на собственные силы и ресурсы.

Индустриализация стала жизненно важной задачей страны. Был взят курс на ускоренные темпы развития тяжёлой индустрии.

В годы сталинских пятилеток было построено и реконструировано на новой технической базе следующее число крупных промышленных предприятий: в первую пятилетку (1929 – 1932 гг.) – 1 500, во вторую пятилетку (1933 – 1937) – 4 500, в три с половиной года третьей пятилетки (1938 г. – первое полугодие 1941 г.) – 3 000.

Это были пятилетки строительства заводов, представляющих новую техническую базу для реконструкции всего народного хозяйства. Это были пятилетки создания новых предприятий в земледелии – колхозов и совхозов, ставших рычагом для организации всего сельского хозяйства.

В период после победы Октября и до начала Великой Отечественной войны было построено и восстановлено 11,2 тыс. крупных промышленных предприятий. Особенно высокими темпами развивались машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, играющие ключевую роль в индустриализации страны и укреплении её оборонного потенциала.

История не видела ещё таких темпов развития. Социализм раскрепостил дремлющие производительные силы и придал им мощный поступательный вектор развития.

Развитие народного хозяйства СССР в 1940 г. по сравнению с 1913 г. характеризуется следующими данными: национальный доход вырос в 5,3 раза, объём промышленной продукции – в 7,7 раза, в том числе в машиностроении – в 30 раз, в электроэнергетике – в 24 раза, в химической промышленности – в 169 раз, в сельскохозяйственном производстве – в 14 раз.

Темпы роста промышленности СССР значительно опережали темпы роста ведущих капиталистических государств. Если промышленное производство в СССР за период с 1921 по 1939 гг. возросло в 24,6 раза, то в США – в 1,9 раза, Великобритании – в 1,7 раза, Франции – в 2,0 раза, Германии – в 2,2 раза.

Темпы роста тяжёлой индустрии в годы сталинских пятилеток составляли от 20 до 30 процентов в год. За 12 лет с 1929 по 1940 г. объём продукции тяжёлой промышленности возрос в 10 раз. Ни одна страна мира не знала такого рывка в своём развитии.

Отечественная промышленность явилась базой для перевода мелкотоварного крестьянского хозяйства на пути крупного коллективного производства. За короткий срок было организовано более 210 тысяч колхозов и 43 тысяч совхозов, создано около 25 тысяч государственных машинно-тракторных станций. Уже к концу 1932 года совхозам и колхозам принадлежало 78 процентов посевной площади страны. Они давали 84 процента товарного зерна. Только за годы первой пятилетки посевные площади были увеличены на 21 миллион гектар.

Техническая оснащённость сельского хозяйства в 1928 – 1940 гг. характеризуется такими данными: парк тракторов возрос в 20 раз (с 27 до 531 тыс.), парк зерноуборочных комбайнов – до 182 тыс., парк грузовых автомашин – до 228 тыс. шт. В годы Великой Отечественной войны колхозы и совхозы бесперебойно снабжали армию и города продовольствием, а промышленность – сырьём.

Советский Союз превратился в индустриальную державу и в страну крупного передового земледелия.

В результате преобразований была навсегда ликвидирована безработица, являющаяся бичом трудящихся в странах капитализма.

Культурная революция покончила с почти поголовной неграмотностью трудящихся России и создала стартовые условия для превращения СССР в самую культурную, образованную и читающую страну в мире.

В 1897 г. доля неграмотных среди взрослого населения составляла 71,6 %, в 1926 г. – 43,4, в 1939 г. – 12,6 %. Неграмотность в СССР была ликвидирована полностью в первые годы после Великой Отечественной войны.

В 1913 г. лишь около 290 тыс. человек имели высшее и среднее специальное образование. Это были представители привилегированной верхушки. Среди рабочих и крестьян лиц со средним образованием и тем более с высшим образованием практически не было. А к 1987 г. из 1 000 рабочих имели высшее и среднее образование 861 чел., из 1 000 колхозников – 763. Если в 1926 г. умственным трудом было занято 2,7 млн. чел., то в 1987 г. – свыше 43 млн.

В период советского общества, в том числе с 1937 по 1939 гг., происходит устойчивый рост численности населения во всех регионах СССР. Так, с 1926 по 1937 годы население страны увеличилось на 11,2 млн. человек, т.е. возрастало более чем на 1,1 млн. в год. Более высокими темпами оно росло с 1937 по 1939 годы – среднегодовой прирост 1,5 млн. человек.

Такой бурный рост народонаселения СССР убедительнее любой другой статистики опровергает домыслы о миллионах репрессированных в так называемые годы репрессий.

Над страной всё плотнее стали сгущаться тучи неминуемой войны. Благодаря заключению советско-германского договора о ненападении Советский Союз получил время, переориентировал ресурсы на военные нужды, создал и запустил в производство новейшие образцы вооружения.

Мирное созидательное развитие СССР было прервано вероломным нападением фашистской Германии.

Польша была разгромлена за 35 дней, Франция – за 44 дня, Дания – за сутки. Советский Союз стойко оборонялся и наступал 1 418 дней и сломал хребет фашизму.

Экономику Германии взрастили капиталовложения США и Англии. На Германию работал экономический потенциал всей Западной Европы. А Советский Союз воевал своими силами и ресурсами. В годы войны все внешние поставки в СССР составили всего 4% от отечественного производства, по артиллерии – 1,5 %, по танкам и САУ – 6,3 %, по авиации – около 10 % и по зерну – 1,6 %.

Наибольшие потери понёс Советский Союз – около 25 млн. человек, прежде всего потому, что в лагерях смерти оказалось 18 млн. человек, из них гитлеровскими палачами было уничтожено 11 млн. человек. Более одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы и Азии. Потери США – около 300 тыс. чел., Великобритании – 370 тыс., Франции – 600 тыс.

Преимущества социалистической системы хозяйства наиболее ярко проявились в годы войны. Достаточно привести тот факт, что за кратчайшие сроки в начале войны из оккупированных районов на Восток было эвакуировано и введено в действие более 1,5 тыс. предприятий, 145 вузов, десятки НИИ.

После Великой Отечественной войны Советский Союз быстро залечивает нанесённые войной раны и занимает одно из ведущих мест в мировой экономике.

В послевоенный период Советское государство проводит ряд беспрецедентных реформ. Рубль отвязывается от доллара и переводится на золотую основу, происходит семикратное снижение розничных цен на продукты народного потребления при одновременном повышении заработной платы, что приводит к значительному реальному росту благосостояния народа.

В 1954 году государственные розничные цены на продовольственные товары были ниже цен 1947 года в 2,6 раза и на непродовольственные товары – в 1,9 раза.

Созданный в сталинский период мощный потенциал экономики зарядил Советский Союз устойчивым развитием на последующие десятилетия.

Темпы развития экономики СССР за 1966 – 1985 годы были следующие: рост национального дохода – в 3,8 раза, объём промышленного производства – в 4,3 раза, сельскохозяйственного – в 1,8 раза, капиталовложений – в 4,1 раза, реальных доходов – в 2,6 раза, внешней торговли – в 4,7 раза, почти в 3 раза увеличилось производство товаров народного потребления.

В результате проведения рыночных косыгинских реформ темпы роста экономики СССР значительно снижаются по сравнению с темпами роста сталинской модели экономики и приближаются к уровню капиталистических стран. Так, среднегодовые темпы прироста продукции промышленности СССР в предвоенные годы (1928 – 1940) составляли 16,8 %, в годы послевоенной пятой пятилетки (1951 – 1955) – 13,1 %, а в годы косыгинских реформ они резко снижаются в 2 – 4 раза, в период 1971 – 1975 гг. – до 7,4 %, в период 1976 – 1980 гг. – до 4,4 % (для сравнения: в США – 5,1 %), в 1981 – 1985 гг. – до 3,7 % (в США – 2,7 %).

Косыгинские реформы привели к значительному торможению научно-технического прогресса и снижению темпов роста производительности труда. В годы сталинских пятилеток производительность труда в промышленности росла в среднем на 10,8 % в год, а в годы косыгинских преобразований темпы падают до 5,8 – 6,0 % (1966 – 1975 гг.) и 3,1 – 3,2 % (1976 – 1985 гг.).

Несмотря на это, в годы, названные либералами и зарубежными советологами «застойными», темпы роста экономики СССР опережали или были на уровне темпов роста ведущих стран мира. Среднегодовые темпы роста национального дохода за 1961 – 1986 гг. в СССР составили 5,5 % и на душу населения – 4,9 %, в США – 3,1 и 2,1 %, в Великобритании – 2,3 и 2,7 %, в ФРГ – 3,1 и 3,4 %, в Италии – 3,6 и 3,1 %, в Японии – 6,6 и 5,5 %, в Китае – 5,5 и 4,1 %.

Такими образом, Советский Союз располагал мощной экономикой, обеспеченной всеми видами ресурсов, достаточных для того, чтобы ответить на все вызовы времени.

Если доля СССР в мировом производстве продукции промышленности в 1913 г. составляла немногим более 4 %, то в 1986 г. – 20 % (от уровня США – более 80%). В 1913 г. промышленное производство на душу населения в России было в 2 раза меньше, чем в среднем в мире, а в 1986 г. – в 3,5 – 4 раза больше.

К 1985 году СССР по уровню производства основных видов продукции промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи занимает все первые места в Европе. По многим позициям СССР занимает первые места в мире, уступая по некоторым позициям США и ряду других стран.

В мировой культуре СССР выходит на лидирующие позиции. По численности учащихся школ и студентов вузов, в том числе по инженерным специальностям, числу кинотеатров, тиражу газет и книг СССР занимает первые места в мире.

В результате разгрома блока фашистских государств силами Советского Союза социализм превращается в мировую систему. Потенциал экономики социалистических стран к началу 80-х гг. приближается к уровню потенциала капиталистических стран. Социалистические страны охватывали более 40 % мирового промышленного производства. Продукция социалистических стран составляла более 3/4 от продукции развитых капиталистических стран.

Национальное богатство СССР за годы советской власти по сравнению с 1913 г. увеличилось более чем в 50 раз. На территории СССР было сосредоточено около 20 % всех топливно-энергетических ресурсов мира. В СССР добывались почти все элементы, содержащиеся в периодической системе Менделеева. СССР занимал первое место по лесным площадям и гидроэнергетическим ресурсам.

Не случайно И.В. Сталин ещё в 1937 году предостерегал, что «имея эти успехи, мы превратили СССР в богатейшую страну и вместе с тем в лакомый кусок для всех хищников, которые не успокоятся до тех пор, пока не испробуют всех мер к тому, чтобы отхватить от этого куска кое-что».

В СССР весь национальный доход использовался для повышения благосостояния трудящихся и развития народного хозяйства. На народное благосостояние, включая жилищное и социально-культурное строительство, направлялось четыре пятых национального дохода. В СССР были обеспечены: бесплатное образование, бесплатная медицинская помощь, бесплатное жильё, достойные пенсии, стипендии учащимся, оплата ежегодных отпусков, бесплатные и по льготным ценам путёвки в санатории и дома отдыха, бесплатное содержание детей в дошкольных учреждениях и др. Квартирная плата составляла всего 3 % бюджета населения. Розничные цены сохранялись на стабильном уровне при росте заработной платы. В СССР было реально гарантировано право на труд, каждый должен был трудиться.

Ничего подобного нет в капиталистических странах.

В США 1% самых состоятельных семей владеет богатствами, которые почти в полтора раза превышают совокупный доход 80 % семей, находящихся на нижней ступени социальной пирамиды. В Великобритании 5 % собственников владеет 50 % всех богатств страны. В «благополучной» Швеции доход 5 % семей равен доходу 40 % семей, находящихся внизу социальной лестницы.

Посла развала СССР экономика страны оказалась перед катастрофой. Страну разграбила пришедшая к власти мафиозная буржуазия.

В современной России 62 % её богатств приходится на долю долларовых миллионеров, 29 % – на долю миллиардеров.

Только за последний год состояние 200 богатейших людей России выросло на 100 миллиардов долларов. Верхушка российских миллиардеров владеет 460 миллиардами долларов, что вдвое больше годового бюджета страны с населением в 150 миллионов человек.

За период капиталистических реформ уничтожено более двух третей предприятий страны и целые передовые наукоёмкие отрасли народного хозяйства.

Объём промышленного производства России сократился на 62 %, в машиностроении – на 77, 5%. В легкой промышленности в 1998 г. объём выпуска составил всего 8,8% от уровня 1990 г. Спад в топливно-энергетическом комплексе – на 37 %, нефтедобычи – на 47 %, газовой промышленности – на 9,1 %. Черная металлургия сократилась на 55 %, цветная металлургия – на 30 %, химия и нефтехимия – на 62,2 %, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – на 69,1 %, строительные материалы – на 74,4 %, пищевая – на 64,1 %.

Удельный вес компаний с зарубежным капиталом ныне составляет 56 % – в добыче полезных ископаемых, 49 % – в обрабатывающих производствах, 75 % – в сферах связи.

Россия вновь теряет свою экономическую независимость и попадает в сферу давления ведущих империалистических государств. Только нефтяные и газовые ресурсы страны, а также передовые военные и ядерные технологии периода Советского Союза оттягивают страну от края пропасти.

Разрушение экономики страны произошло в соответствии с законом соответствия производительных сил и производственных отношений. Насильственно внедрённая частнокапиталистическая собственность на орудия и средства производства разрушила единые народнохозяйственные связи страны и привела к невиданному в истории развалу великой державы.

Как и 100 лет назад, перед нашим народом, чтобы спасти страну, стоит задача свержения господства буржуазии и передачи власти рабочему классу.

А.В. Денисюк

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Источник: ss69100.livejournal.com