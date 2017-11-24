Малоизвестные орудия убийства прошлого, настоящего и будущего

Считается, что подавляющее большинство мировых открытий и изобретений появилось не на пустом месте, а в результате острой жизненной необходимости. На протяжении веков наши предки были неизменно озабочены поиском надёжных способов защиты, дабы обезопасить своё существование.

Конфликтуя с соседями, обороняясь, нападая, вступая в кровопролитные войны, они старались дать своему роду возможность выжить. Поскольку люди никогда не прекращали враждовать, виды оружия в разных концах земного шара постоянно совершенствовались и модернизировались, и сегодня человечеству известна не одна сотня способов, как убивать себе подобных.

Каждый из нас не раз слышал о мечах, саблях, пушках, бомбах, винтовках. А вот о нижеприведённых видах малоизвестного или сверхсекретного оружия вы, возможно, вообще ничего не знаете.

Противотанковые собаки

Любителям животных лучше вообще пропустить этот абзац. Во время Великой Отечественной войны одна из советских воинских частей готовила собак – истребителей вражеских танков. Эти специально обученные собаки применялись Красной армией против танков вермахта. Дрессированная собака с укреплённым на её спине зарядом взрывчатого вещества забиралась под танк, заряд взрывался непосредственно под днищем танка, собака при этом погибала.

«Дора» и «Густав»

Сверхтяжёлые артиллерийские орудия на железнодорожном ходу создавались для разрушения линии Мажино — системы французских укреплений на границе с Германией. Орудия-гиганты весом более 1300 тонн были разработаны немецкой фирмой «Крупп» в конце 30-х годов прошлого века.

Первое орудие получило имя «Дора» в честь жены главного конструктора, а второе — имя «Густав» в честь директора фирмы. Несмотря на то, что пушки были на железнодорожном ходу, они были настолько тяжёлыми, что всегда сохранялся риск повредить железнодорожную колею во время их перемещения.

Кроме того, стрельба из самых больших в мире пушек отличалась неточностью, поэтому «Дора» и «Густав» почти не принимали участия в военных действиях. Густав был захвачен союзниками, а «Дору» нацисты уничтожили сами, чтобы она не досталась противнику.

Маду

Древнее индийское оружие маду немного напоминает диск «летающей тарелки» для спортивной игры, хотя выглядит такая «тарелка» всё же довольно странно. На самом деле, это одновременно средство самообороны и смертоносное оружие. Воины, использовавшие маду, закрывали щитом жизненно важные органы, ожидая благоприятной возможности нанести противнику ответный удар при помощи рогов.

Греческий огонь

Жидкая горючая смесь, названная «греческим огнём», впервые была использована византийцами во время морских сражений с арабскими завоевателями. «Греческий огонь» обеспечивал безопасность византийцев на протяжении нескольких веков и давал византийскому флоту несравненное преимущество над противником. Состав смеси, в которую кроме прочего входили сырая нефть и сера, держался в строжайшей тайне, а позднее был и вовсе утерян, поэтому сегодня никакой точной информации о нём не сохранилось.

Губная помада «Поцелуй смерти»

Губная помада с помещённым внутрь неё пистолетом кажется подлинным аксессуаром из фильма о Джеймсе Бонде. В реальности «Поцелуй смерти» использовали советские агенты во время холодной войны.

Сегодня экземпляр такой «помады» представлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне. Он был найден на американском пропускном пункте в Западном Берлине. Металлический тюбик имел всего один 4,5-миллиметровый патрон.

Перезаряжать устройство не представлялось возможным, оружие использовали только в крайнем случае, причём агент должен был находиться в непосредственной близости от своей жертвы.

Кинжал халадие

Ещё один вид индийского оружия – кинжал халадие с двумя обоюдоострыми клинками получил распространение во всех странах арабского мира вплоть до Сирии. Если маду больше использовался для защиты, то халадие позволял воину, хорошо владеющему этим грозным видом оружия, атаковать сразу нескольких врагов.

Огненное копьё

Предшественник ручного огнестрельного оружия — «огненное копьё» впервые появилось в Китае в X веке. Копьё изготавливалось из бамбука, а его масса могла достигать десяти килограммов, поэтому оружие иногда ставили на специальный лафет. Подобные копья использовались и как снаряды, и как сигнальные ракеты. Такое оружие было очень популярно у крестьян, которые обычно применяли его для защиты своих деревень.

Bat Bomb или мышиная бомба

Bat Bomb не имеет ничего общего с популярным персонажем комиксов супергероем Бэтменом. На самом деле речь идёт об американском проекте времён Второй мировой войны по созданию одного из видов биологического оружия. Предполагалось прикреплять небольшие зажигательные бомбы с механизмом замедленного действия к телу живых летучих мышей, способных переносить груз, в три раза превышающий их собственный вес.

Американцы планировали сбрасывать специальные самораспаковывающиеся контейнеры с летучими мышами из самолётов на парашютах. Оружие предназначалось для японских городов, где домà часто строились из легковоспламеняющихся материалов. В основу проекта были положены знания о повадках летучих мышей. В поисках убежища эти млекопитающие обычно рассеиваются по территории и забираются в самые труднодоступные места, вызывая пожар и панику среди населения.

Первые проведённые испытания подтвердили эффективность мышиной бомбы, однако, последующие эксперименты были отменены, а все ресурсы перенаправлены на создание атомной бомбы.

Подводный немецкий танк

Немецкое командование задумалось над проблемой форсирования водных преград в момент подготовки к вторжению в Великобританию, которая была отделена от уже захваченной Франции проливом Ла-Манш.

В результате немецкие конструкторы разработали серию плавающих и ныряющих танков «Tauchpanzer», способных находиться под водой около двадцати минут на глубине до пятнадцати метров.

Предполагалось доставить танки баржами к побережью Великобритании, опустить их на дно, откуда они могли самостоятельно достигнуть берега и вступить в бой.

С отказом от высадки в Великобритании, немцы приняли решение переоборудовать танки для форсирования рек ввиду предстоящей войны с СССР. В дальнейшем «Tauchpanzer» использовались как обычные танки.

Болгарский зонтик

Помните знаменитую французскую криминальную комедию «Укол зонтиком» с неподражаемым Пьером Ришаром в главной роли ? Так вот трюк с зонтиком – это не плод фантазии создателей фильма. Французских сценаристов вдохновил реальный трагический случай, произошедший в 1978 году в Лондоне с болгарским диссидентом, писателем и журналистом Георгием Марковым.

Хотя преступника так и не нашли, считается, что Георгий Марков был убит агентом болгарского КГБ. Проходя через толпу людей, Марков споткнулся о чей-то зонтик и почувствовал лёгкий укол. На следующий день его стали мучить приступы тошноты, а ещё через несколько дней он скончался в больнице.

Полицейское расследование установило, что Марков был убит уколом зонтика особой конструкции, посредством которого в ногу болгарского журналиста была имплантирована капсула с рицином.

Оргàн

Это многоствольное артиллерийское орудие получило своё название из-за сходства с одноимённым духовым музыкальным инструментом. В отличие от пулемёта оргàн не был автоматическим оружием, все его стволы заряжались отдельно по очереди, и этот процесс требовал больших временных затрат.

Залпы могли раздаваться как одновременно, так и поочерёдно, в зависимости от конструкции оружия. Находясь на вооружении в различных армиях, оргàн претерпел множество модификаций на протяжении XVI-XVII столетий. Самой популярной стала разновидность оргàна, известная как «duck foot», названная так потому, что она действительно напоминала утиную ногу.

Смертоносные лучи Архимеда

Задолго до появления «греческого огня» математик и инженер Архимед создал и применил оружие, состоящие из нескольких подвижных зеркал. По свидетельству древнегреческого историка Лукиана, это оружие поражало цель на расстоянии при помощи направленного солнечного излучения. Так по приказу Архимеда римский флот был сожжён защитниками города во время осады Сиракуз в 212 году до нашей эры. Хотя многие современные историки подвергали сомнению правдоподобность этой гипотезы, студенты одного из самых престижных технических учебных заведений мира — Массачусетского технологического института опытным путём доказали, что смертоносные лучи Архимеда вполне могли использоваться для уничтожения деревянных кораблей.

Оружие из «Звездных войн»

В 2014 году экспериментальная модель лазерного оружия (Laser Weapon System), разрабатываемого по заказу ВМС США, была установлена на американском военном корабле, патрулирующем Персидский залив. Это оружие направленной энергии, в котором используются концентрированные мощные инфракрасные лучи, позволяет обороняться от беспилотных летательных аппаратов или лодок, приближающихся к судну на опасное расстояние. При этом существует несколько уровней нанесения ущерба от ослепления до физического повреждения.

Умная пуля

Многие слышали о новейших ракетах с лазерным наведением, однако мало кто знает, что, используя аналогичные принципы и технологии, человечество трудится над созданием ультраточного стрелкового оружия, работающего по принципу «одна цель – один выстрел». «Умная пуля» представляет собой миниатюрный снаряд с высокотехнологичной начинкой, поражающий цель на больших расстояниях и самостоятельно корректирующий отклонения от заданной траектории. При использовании таких пуль профессиональных снайперов смогут заменить менее квалифицированные стрелки. Однако на сегодняшний день стоимость таких разработок невероятно высока.

Плащ-невидимка

Речь пойдёт не о плаще Гарри Поттера. Учёные приблизились к созданию реального ультратонкого невидимого плаща, способного сливаться с любым фоном и скрывать любую форму, делая объект невидимым для невооруженного глаза. Поскольку освещение играет первостепенную роль в нашем зрительном восприятии предметов, по мнению учёных, предмет может стать невидимым при изменении длины световой волны. Хотя исследования и разработки продолжаются, сама подобная идея наверняка покажется абсолютным безумием среднестатистическому человеку.

Светодиодный фонарь-электрошокер

Рочь идёт о световом оружии ненасильственного использования, принцип действия которого построен на способности обработки человеком поступающей визуальной информации. Светодиодный фонарь-электрошокер подаёт информацию в слишком быстром ритме и с очень большой интенсивностью, перегружая мозг и вызывая дезориентацию в пространстве. Быстрая смена красок и чередование мощности импульсов может либо ослепить человека, либо спровоцировать у него приступ тошноты или рвоты.

Персональная винтовка PHASR

Добро пожаловать в будущее! Персональная винтовка останавливающего и раздражающего воздействия PHASR (Personnel halting and stimulation response rifle) — это лазерное оружие нелетального воздействия, разработанное Министерством обороны США и разрешенное конвенцией ООН от 1995 года. PHASR применяется для дезориентации и временного ослепления противника зелёным пульсирующим лазером.

Хотя подобное ослепляющее оружие существовало и раньше, принципиальное отличие PHASR в том, что такая винтовка не наносит непоправимый урон здоровью человека.